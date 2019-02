Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 15 DE FEBRERO

MiniExpo: ‘¿Y el hombre creó a la mujer?’

El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva exposición y ofrece actividades vinculadas a esta. En la MiniExpo, que lleva por título ¿Y el hombre creó a la mujer?, se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante los próximos cuatro meses, quienes visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición compuesta por una serie de obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente en la historia del arte occidental y sobre los estereotipos en que se la ha constreñido y que abarcan, desde la virgen a la femme fatal, pasando por la Venus, la bruja o la prostituta.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

IV Trofeo Patín Añazo

Desde este viernes se celebra el torneo, organizado por el Club Patín Añazo, en el que colaboran la Federación Canaria de Patinaje y el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, que tiene prevista la participación 200 patinadores comprendidos en las diferentes categorías de prebenjamín y júnior, de los cuales 33 son de categoría autonómica. El resto de las categorías son mini, estrellita 1, estrellita 2, D, C, B, A y certificado.

Lugar: Pabellón Municipal Pancho Camurria

Horario: a partir de las 17.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Taller Distrito Joven: ‘Hama Beads’

¿Qué son los Hama Beads? Son pequeñas cuentas cilíndricas para crear figuras. Se podrán crear los personajes favoritos y convertirlos en llaveros, pendientes... ¡Hasta podrá crear un Hama en 3D!

Lugar: Asociación de Vecinos Ciudad Satélite-Santa Mª Mar

Horario: 17.00-19.00

Precio: entrada gratuita, previa inscripción

Taller Distrito Joven: ‘Dibujo anime y cómic’

Aprende o perfecciona los conocimientos de anatomía y perspectiva para realizar diseños de personajes y fondos para la creación de historietas.

Lugar: Biblioteca Municipal Infantil

Horario: 1.00-19.00

Precio: entrada gratuita, previa inscripción

Taller: ‘Bebé tesoros’

Se estrenan actividades para bebés en la Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA) con la celebración del taller Bebé tesoros, impartido por Laura Expósito, instructora de yoga, y Fabio González, narrador oral. Bebé tesoros comprende una serie de juegos y dinámicas dirigidos a estimular las distintas inteligencias (emocional, sensitiva, corporal, artística, lingüística, y musical), expresar los afectos, aprender a compartir experiencias y fortalecer vínculos sociales y familiares. Los juegos y dinámicas están diseñados específicamente para los bebés, y en gran medida están inspirados en sencillas técnicas de yoga y mindfulness, beneficiosas para toda la familia. Asimismo, la narración oral está presente a través del cuento, el canto, la retahíla y la poesía. Dirigido a familias con bebés de 18 a 36 meses y, acompañando a cada bebé, podrán asistir un máximo de dos personas. Para aprovechar al máximo la experiencia el número de familias es limitado, por lo que se precisa inscripción previa, llamando al teléfono 922 849 060, en horario de 9.00 a 20.30, o solicitándolo en la biblioteca.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada gratuita previa inscripción

III ciclo ‘Mujer y ciencia 2019. Proyecto mujeres científicas canarias’

III ciclo Mujer y ciencia 2019. Proyecto mujeres científicas canarias, organizada por la Fundación Canaria Observatorio de Temisas. En las cuatro conferencias que habrá semanalmente en el mismo espacio colabora el Ayuntamiento de Santa Cruz y están dirigidas a la población adulta y al alumnado de Secundaria con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. Esta segunda charla, Las galaxias: los bloque que conforman el Universo, la imparte Cristina Ramos Almeyda, conferenciante que es astrofísica palmera dedicada al estudio de los núcleos activos de galaxias. Estudió la licenciatura en Física (2004) y el doctorado en Astrofísica (2009) en la Universidad de La Laguna, tras lo cual disfrutó de una estancia postdoctoral en la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Regresó a Tenerife con un contrato Marie Curie de la Unión Europea. Hoy en día continúa su actividad investigadora en el IAC con un contrato Ramón y Cajal y es investigadora principal de uno de los grupos de investigación del centro.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: acceso libre y gratuito

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Recreación con títeres de las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el mini espectador. En este caso, se trata de las fábulas La ratita presumida y La asamblea de ratones, poniendo la guinda al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. En esta historia conocemos a un valeroso ratoncito que quiere pedir la mano de su amada, pero la mamá Ratona pone una condición que resulta muy peligrosa para el pequeño ratoncito. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: acceso libre

Cine: ‘Perdidos en París’

TEA proyecta esta película (Paris pieds nus, 2017), una comedia deliciosa, original, tierna, colorista y trepidante, protagonizada, escrita y dirigida por el dúo burlesco Abel & Gordon (Dominique Abel y Fiona Gordon). Se proyectará en versión original en francés con subtítulos en español. La trama trata sobre Fiona, una bibliotecaria de Canadá, que llega a París para ayudar a su tía Martha, amenazada con ser internada en una residencia de ancianos. Fiona pierde su equipaje y además descubre que Martha ha desaparecido. Es el comienzo de una cadena de alocados enredos que le harán cruzarse en el camino con Dom, un vagabundo egoísta y presumido, con quien surge un extraño encanto en la Ciudad de la Luz.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Presentación del libro ‘Verodes. Cuentos canarios’

Félix Díaz presenta su nuevo libro de cuentos canarios que lleva por título: Verodes. Cuentos canarios. Esa humilde planta, el bejeque, que muchos llaman verode, es un símbolo de Canarias, y por eso el autor ha querido titular Verodes a esta colección de cuentos canarios, ocho relatos con un trasfondo histórico, pero que también echan mano de la imaginación cuando es factible o necesario.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Música: Antonio Méndez, ‘Integral de Brahms I’

El siglo XIX abre un debate fundamental: si la música debía depender de la poesía o no. Aunque Brahms abanderó la “música absoluta”, sin un contenido traducible a palabras, se encuentran en estas obras mensajes a Clara Schumann y homenajes a Beethoven. Bajo la dirección de Antonio Méndez, la Orquesta Sinfónica de Tenerife interpretará un repertorio compuesto por Sinfonía Nº3 en Fa Mayor, OP. 90 y Sinfonía Nº1 en Do Menor, OP. 68, ambas de Brahms.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 16 euros

Final de Murgas Adultas

La Afilarmónica Ni Fú Ni Fá abrirá la sesión de la final de murgas, que contará con la participación de las ocho formaciones que han obtenido mejor puntuación en las tres fases celebradas los pasados lunes, martes y miércoles, que actuarán en el siguiente orden: Diablos Locos, Burlonas, Bambones, Traviata, Zeta Zetas, Triquikonas, Mamelucos y Tiralenguas. Durante la deliberación del jurado se contará con la actuación del grupo Ni 1 Pelo de Tonto.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 20.30

Precio: entradas agotadas

Monólogo: Petite Lorena

Lorena González Orribo es una actriz de cine y televisión, cómica de vocación. Petite Lorena ha actuado durante más de quince años en garitos, salas, escenarios, fiestas populares, teatros y televisiones de toda España. Ha consolidado su carrera sobre la base del trabajo duro, también conocido como las 3T (trabajo, trabajo y trabajo). Ha combinado sus espectáculos unipersonales con su carrera en cine y televisión junto a directores como Juan Carlos Falcón (La caja); Antonia San Juan (Del lado del verano) o Félix Sabroso y Dunia Ayaso (Mujeres), esta última una serie de TVE producida por El Deseo Film.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: 10 euros

Concierto: Vavra

Vavra es un grupo de rap del sur de Tenerife conformado por Latel y Kalihue. Su primera referencia data de 2016 con Vavra EP, coproducido por Indigo Jams (BNMP). Sin embargo, no fue hasta finales de 2018 cuando volvieron con una propuesta más constante y diversa, liberando videoclips cada dos semanas y trabajando con productores de todo el territorio nacional. Si en la primera etapa los caracterizaba un sonido melancólico, en esta última predominan preceptos más actuales, variando así sus líricas y sus formas de articularlas.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: tres euros; socios, gratis

Música: A Kind of Magic, ‘Tributo a Queen’

A Kind of Magic está formado por músicos profesionales con un amplio bagaje en diversos grupos, no sólo a nivel insular sino también a nivel peninsular e internacional. El proyecto nace de la inquietud de conocer y profundizar en el lenguaje musical de Queen, que creó una auténtica revolución en el movimiento musical de la época. A Kind of Magic rinde tributo a una de las grandes bandas de los últimos tiempos. El grupo está formado por Ykay Ledezma (guitarra), Gerardo Dorta (voz), Jeremías Martín (piano), Frank Salazar (batería) y José Sánchez (bajo).

Lugar: Cine + Copas

Horario: 23.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

SÁBADO 16 DE FEBRERO

Campeonatos y copas de gimnasia

Organizado por la Federación Insular de Gimnasia de Tenerife, se celebrarán el Campeonato de Tenerife Individal Base, Copa Base de Conjuntos, la I Fase Insular de la Copa de la Reina de Conjuntos Absoluto y Fase Insular Copa GR masculina, en las categorías de prebenjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, con los diferentes aparatos y modalidades.

Lugar: pabellón Ana Bautista

Horario: a partir de las 8.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

IV Trofeo Patín Añazo

Organizado por el Club Patín Añazo, en el que colaboran la Federación Canaria de Patinaje y el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, tiene prevista la participación de 200 patinadores comprendidos en las diferentes categorías de prebenjamín y júnior, de los cuales 33 son de categoría autonómica. El resto de las categorías son mini, estrellita 1, estrellita 2, D, C, B, A y certificado. Hoy se celebra la segunda sesión.

Lugar: Pabellón Municipal Pancho Camurria

Horario: a partir de las 8.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Magia y humor: ‘Mago Dragster’

Un espectáculo donde la magia y el humor trasladarán al espectador al mundo de la ilusión con mucho humor e interactuando con el público. Un show familiar divertido y mágico que no se olvidará, con apariciones, desapariciones, levitaciones y mucho más. Organizado por Alessandro Nerilli.

Lugar: L Incanto

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Espectáculo teatral: ‘We love Queen’, de Yllana

Guiados por el Gran Fanático de la mítica banda Queen, que ha montado toda una catedral del rock en homenaje y tributo a su banda preferida, los asistentes participarán en una extravagante liturgia de exaltación a la vida y obra de Queen.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 19.00 y 22.00

Precio: desde 20 euros. Día 16 de febrero, a las 19.00, y a las 22.00

Concurso de Agrupaciones Musicales

Concurso de Agrupaciones Musicales con la participación de Los Yuppies, Siboney, Caña Dulce, Cantares Luz de Luna, Nobleza Canaria, Salsabor, Tajora-Las Palmitas, Chaxiraxi, Teiderife y Sabor Isleño. Durante la deliberación del jurado se contará con la actuación un dj.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 20.00

Precio: un euro

III Maratón de Chistes

III Maratón de Chistes con Iván El Bastonero como maestro de ceremonia y los participantes Berna, Ruth, Héctor, Javi, Dani y Yésica, que buscan el premio de 150 euros.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.00

Precio: seis euros. Reservas al 922 888 739 y 661 645 396

Concierto: YoYo Borobia

YoYo Borobia es una cantautora del mundo. Nació en Venezuela, hija de madre vasca y padre gallego y vivió en Madrid su adolescencia. Más tarde se fue a París y terminó de intercambio en Brasil en 2011, donde encontró un lugar propicio para desarrollar más proyectos artísticos y enriquecer sus composiciones. Posteriormente se interesó por diversos géneros musicales, participando como vocalista en grupos de jazz, pop-rock, soul, gospel, funk, música a capela, española, brasileña latinoamericana. Todas estas vertientes se integraron en su musicalidad, dando lugar a un estilo híbrido en sus composiciones.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: cinco euros; socios, gratis

DOMINGO 17 DE FEBRERO

Ocean Lava Tenerife 2019

Ocean Lava Tenerife es un evento lúdico-deportivo que se celebrará en torno a la práctica deportiva del triatlón. El triatlón es un deporte combinado y de resistencia, en el cual el atleta realiza tres disciplinas en tres segmentos: natación, ciclismo y carrera a pie. El orden es el señalado y el cronómetro no se para durante todo el tiempo que dure la competición. Los recorridos serán Half y Olímpico. Se prevé unos 300 participantes simultáneos. La zona de boxes estará ubicada alrededor de la antigua estación del jet foil.

Lugar: Muelle Norte, Autovía de San Andrés-plaza España, avenida Marítima.

Horario: half, 8.30; olímpico, 14.00

Precio: periodo de inscripción finalizado

Magia y humor: ‘Mago Dragster’

Un espectáculo donde la magia y el humor trasladarán al espectador al mundo de la ilusión con mucho humor e interactuando con el público. Un show familiar divertido y mágico que no se olvidará, con apariciones, desapariciones, levitaciones y mucho más. Organizado por Alessandro Nerilli.

Lugar: L Incanto

Horario: 12.30

Precio: seis euros

Gala de Elección de la Reina Infantil

Desde 1975, el Carnaval de los más pequeños también elige a su reina entre las aspirantes que cada año optan al título de soberana. La Reina de los niños es elegida en un espectáculo, presentado por Burka Teatro, con los actores y actrices Alicia Rodríguez (Fula), Nacho Almenar (Mero), Joel Hernández (Pulpo), Yiyo Ramírez (Peje verde) y Aranza Coello (Vieja), que contará, además, con la participación de murgas, comparsas y agrupaciones coreográficas infantiles. Este año actuará la cantante Nerea Rodríguez, del concurso Operación Triunfo.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 18.00

Precio: desde seis euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

‘Banderas históricas de España’

La Reina Isabel II amplió el uso de la bandera bicolor al Ejército de Tierra, consagrándose realmente y a partir de entonces como primera bandera nacional. Con tal motivo el Centro de Historia y Cultural Militar de Canarias, además de su exposición permanente de banderas, expone en su sala temporal una selección de carteles de las banderas históricas más representativas. Podrá visitarse hasta el 31 de marzo.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar. Establecimiento de Almeyda

Horario: lunes-viernes, 9.00-13.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: acceso libre y aparcamiento gratuito

‘Del alba al ocaso en Tenerife’

La exposición Del alba al ocaso en Tenerife, de Entrencuadres y Amigos, abre de nuevo como galería de arte las cañoneras de la Defensa Marítima del Fuerte de Almeyda, que podrá visitarse hasta el 5 de marzo. El grupo de Fotografía Nocturna y de Paisajes de Canarias, de larga exposición, nació con el propósito de compartir una afición y tratar de aprender conocimientos de fotografía entre amigos. Están abiertos a recibir a cualquier persona, con deseos de aprender y mejorar sus conocimientos en este tipo de técnica. En la muestra fotográfica participan distintos miembros: Guillermo Alfonso, Beatriz Castillo, Santiago M. Díaz León, Pedro Frías, Raúl García, Javier Gea, Oscar Gorostiaga, Eliecer L. Labory, Jorge Adn Mallorquín, Jesús Manuel Rodríguez, Nicoly Roman y Pepe Tejera.

Lugar: Establecimiento de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

‘África-Babel. El arte de un continente’

En una de sus maravillosas crónicas, Riszard Kapucinsky escribió que, “solo por una convención reduccionista, podemos decir África. Es imposible no sentirse sobrecogido por la riqueza de su imaginario. Por las venas del continente corren más de dos mil lenguas, que alimentan ese gran río de la oralidad que ha ido vertebrando un crisol inagotable de culturas. En ese sentido, África es Babel. Las obras de arte que vamos a descubrir en esta exposición intentan recoger una pequeña parte de ese rico patrimonio que tratará de acercarnos el alma inabarcable del continente”. Este arte, que nació como una indagación espiritual que partía de la búsqueda de los orígenes, del encuentro con los ancestros, se está perdiendo hoy en buena parte del continente. Durante más de treinta años, Guillermo Martínez ha recorrido África atesorando estos objetos que ha documentado tratando de preservar su valor simbólico y sagrado. Por ello se está ante una de las colecciones privadas más importantes de un arte que no persigue los patrones de belleza de occidente. En África, el arte encarna el espíritu de la comunidad y, de esta forma, expresa el lugar de encuentro, la casa común de la memoria donde habita el alma de un continente. Podrá ser visitada hasta el 11 de mayo de 2019.Visitas guiadas llamando al teléfono de la sala 922 471 138.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30

Domingo y festivos, cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Primera Colectiva Arte 5’

El grupo de artistas que componen Arte 5 presentan en la sala de Ámbito Cultural la primera de sus exposiciones colectivas que podrá visitarse hasta el 25 de febrero. En esta ocasión, será una representación de los trabajos y obras de nueve de sus miembros que aglutinan una gran variedad de estilos y técnicas. De esta manera se invita al espectador a disfrutar de las obras de los siguientes artistas plásticos: Ana Delgado, Beate Steinmetz, Gracia Almazán, Jercyna Miranda, José Emilio López, Laura Padrón, Mercedes Padilla, Rosana Durán y Marc Kuhn. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 25 de febrero.

Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.00-21.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Odio sobre lienzo’

TEA inauguró el pasado 31 de enero Odio sobre lienzo, una exposición del artista tinerfeño Santiago Palenzuela. La muestra, comisariada por Carlos Díaz-Bertrana, se podrá visitar en este centro de arte contemporáneo hasta el 5 de mayo. Nacido en el Tenerife de 1967, Santiago Palenzuela es un pintor virtuoso, revolucionario y clásico. Asombrosa es su fértil manipulación de la materia, innovadora y creativa. Sus temas son tradicionales, los de la pintura de género, retratos e interiores.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; residente, dos

‘Summer Forms’

En Summer Forms, Nicolás Laiz Placeres expone seis series creadas entre 2017 y 2018, cinco de las cuales son tridimensionales. Su obra consiste en la reflexión, a través de diferentes técnicas, de los conceptos de paisaje y exotismo y su construcción cultural, así como de las fricciones que surgen entre el desarrollo económico y la ecología. Investigaciones que Laiz Placeres desarrolla en relación con el turismo y el museo arqueológico, entre presente y pasado, activando un diálogo permanente entre el concepto y la realización formal de la pieza.

Lugar: Galería ATC-Agencia de Tránsitos Culturales

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Cuaderno de campo’

Es un proyecto expositivo de la artista Davinia Jiménez que reflexiona sobre la relación directa entre el ser humano y la naturaleza. Un ser humano que ha aprendido a observar la naturaleza desde la exterioridad, la superioridad y la instrumentalización. Un sujeto que aparece desarraigado de la tierra y de la propia naturaleza del cuerpo que habita, elaborando una distancia emocional y cultural. Se trata de un proyecto expositivo que reflexiona sobre la relación directa entre el ser humano y la naturaleza. Se inaugura el viernes 18 de enero. Se podrá visitar hasta el 8 de marzo.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00; domingo y lunes, cerrados

Precio: entrada libre

‘Cebrián Poldo Cebrián: dos generaciones (1949-2019)’

TEA presenta esta muestra, que se podrá visitar en el centro de arte contemporáneo del Cabildo hasta el 10 de marzo. Tal vez por su decidido compromiso con la búsqueda de un lenguaje singular en el contexto de la escena artística canaria y su obsesiva labor creativa en el ámbito de la imagen, la figura de Poldo Cebrián (La Palma, 1948) ha merecido el reconocimiento a una labor de gran alcance en el marco de la experimentación fotográfica. Permancerá abierta hasta el 10 de marzo de 2019.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; residentes, dos

‘Calendario 2019’

El Museo Histórico Militar de Canarias presenta en la sala general García Escámez I, la exposición Calendario 2019 con doce acuarelas pintadas por la artista Volha Belevets. Estará disponible hasta el 3 de marzo. En este calendario se han plasmado tanto parte de las colecciones que recorren las salas del museo, un fondo exterior, como los aniversarios que se conmemoran este año. Cada fondo o cada efeméride está vinculada al mes que se expone, como por ejemplo la expuesta en el cartel anunciador. La maqueta de la nao Victoria que se dedica al mes de septiembre por conmemorarse este año del V centenario de la primera vuelta al mundo, además de su paso por Tenerife. Las doce acuarelas se presentarán junto a la lámina del calendario, y algunas acompañadas de los fondos representados.

Lugar: establecimiento de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito