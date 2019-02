Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 22 DE FEBRERO

MiniExpo: ‘¿Y el hombre creó a la mujer?’

El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva exposición y ofrece actividades vinculadas a esta. En esta MiniExpo, que lleva por título ¿Y el hombre creó a la mujer?, se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante los próximos cuatro meses, quienes visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición compuesta por una serie de obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente en la historia del arte occidental y sobre los estereotipos en que se la ha constreñido y que abarcan, desde la virgen a la femme fatal, pasando por la Venus, la bruja o la prostituta.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

VII Trofeo Ángel Díaz: Open Infantil, Júnior y Absoluto de Natación

Se trata de una competición oficial de la Federación Canaria de Natación incluida en su calendario, aprobada por la Real Federación Española de Natación como competición open de referencia para la obtención de mínimas nacionales o internacionales.

Lugar: Piscina municipal Acidalio Lorenzo

Horario: 16.00-21.00

Precio: acceso libre hasta completar aforo

Taller Distrito Joven: ‘Hama Beads’

¿Qué son los Hama Beads? Son pequeñas cuentas cilíndricas para crear figuras. Se podrán crear los personajes favoritos y convertirlos en llaveros, pendientes, ¡hasta podrá crear un Hama en 3D!

Lugar: asociación de vecinos Ciudad Satélite-Sta. María del Mar

Horario: 17.00-19.00

Precio: entrada gratuita

Taller Distrito Joven: Dibujo anime y cómic’

Aprende o perfecciona los conocimientos de anatomía y perspectiva para realizar diseños de personajes y fondos para la creación de historietas.

Lugar: Biblioteca Municipal Infantil, planta baja del edificio del TEA

Horario: 17.00-19.00

Precio: entrada gratuita

‘Cuentos en Familia’: ‘Música para camaleones’

Llega el primer Cuentos en Familia del año 2019 a la Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA). En esta ocasión, el narrador oral Héctor Ruiz Verde (Los Silos, 1985) presentará Música para camaleones. Cuentos y poemas se mezclan en un espectáculo de narración oral para niños y niñas que pretende hacerlos transitar, como escribió Gloria Fuertes, “al borde del arte”. El repertorio de Música para camaleones (relatos y versos para niños de colores) pretende ser un viaje entre cuentos y poemas escogidos para provocar emociones en quien escucha, tonalidades a quien imagina… colores a la infancia. La representación, a cargo de Héctor Ruiz Verde, tiene una duración de 50 minutos, en los que se intercalan cuentos con breves poemas o versos, incluyendo textos de Ray Bradbury, Gloria Fuertes o Gabriela Mistral. Están recomendados para familias con niños y niñas a partir de 3 años y la entrada a las sesiones es libre y gratuita, por lo que no es necesaria inscripción previa. Si se desea más información, llamar al 922 849 060.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada libre

Cuentos: ‘Zancadas, tropiezos y otras formas de recorrer el mundo’

De cuento en cuento, a zancadas y a tropiezos, en esta sesión familiar de cuentos se recorrerá el mundo hasta donde lleve la imaginación. Para atreverse a caminar por los cuentos. Recomendado para un público familiar (a partir de 6 años). Con María Kapitán.

Lugar: Biblioteca Pública del Estado (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada libre (no necesita inscripción).

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Recreación con títeres de las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el mini espectador. En este caso, se trata de las fábulas de La ratita presumida y La asamblea de ratones, poniendo la guinda al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. En esta historia conocemos a un valeroso ratoncito que quiere pedir la mano de su amada, pero la mamá Ratona pone una condición que resulta muy peligrosa para el pequeño ratoncito. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: acceso libre

III ciclo ‘Mujer y ciencia 2019. Proyecto mujeres científicas canarias’

III ciclo Mujer y ciencia 2019. Proyecto mujeres científicas canarias, organizada por la Fundación Canaria Observatorio de Temisas. En las cuatro conferencias que habrá semanalmente en el mismo espacio colabora el Ayuntamiento de Santa Cruz. Están dirigidas a la población adulta y al alumnado de Secundaria con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. En esta tercera conferencia, titulada Estrellas Silenciadas: Mujeres en la Astronomía, se conocerá a grandes astrónomas que desde la antigüedad han hecho contribuciones fundamentales para el avance de la astronomía. Desde Hypatia hasta Vera Rubin, se hará un recorrido por algunos de los descubrimientos más fascinantes de la astronomía que fueron llevados a cabo por mujeres y que no siempre obtuvieron el merecido crédito. Sandra Benítez Herrera es posdoctora en Astrofísica (Universidad Federal do Río de Janeiro, Brasil), doctora en Astrofísica (Universidad Técnica de Múnich/Instituto Max-Planck de Astrofísica, Alemania) y licenciada en Física (Universidad Complutense de Madrid). Actualmente trabaja como comunicadora científica y educadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: acceso libre y gratuito

Cine: ‘Mug’

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película de 2018 de la directora polaca Malgorzata Szumowska. Ganadora del Oso de Plata (Premio del Jurado) en el Festival de Berlín y merecedora del Premio del Jurado Joven en el Festival de Gijón, narra la historia del trasplante de cara de un joven que saca lo peor de un pequeño pueblo polaco. Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik y Malgorzata Gorol protagonizan este filme que se proyectará en versión original en polaco con subtítulos en español. Sinopsis: Tan solo hay tres cosas que le gustan a Jacek: el heavy metal, su novia y su perro. Todos en su familia le tratan como un bicho raro. Un día, trabajando en la construcción de una estatua de Jesucristo más grande incluso que la de Río de Janeiro sufre un accidente que le desfigura la cara. De forma inesperada, Jacek se somete a la primera operación de trasplante facial en la historia. Para Jacek este podría ser un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para hacer una nueva vida. Sin embargo, no todos parecen compartir ese entusiasmo.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Música: Antonio Méndez, ‘Integral de Brahms II’

¿Cuántos bebés han dormido con el primer movimiento de la Segunda? Dos obras de gran exploración emocional, donde muestra su original unión entre el romanticismo y su homenaje al pasado. Se cuelan valses, pasacalles y, especialmente, Bach. La Orquesta Sinfónica de Tenerife estará dirigida en esta ocasión, como la semana anterior, por Antonio Méndez. Repertorio: Sinfonía nº 2 en Re Mayor, OP. 73” y Sinfonía nº 4 en Mi Menor, OP. 98, de Brahms.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde las 17.00

Charla: ‘Viajeros. Marruecos’

Para conocer de la mano de Arián González, del blog de viajes Andurriante, el país de los zocos. Marruecos, ese país vecino al que volver una y mil veces, fuente inagotable de planes y experiencias. Se recorren algunas de sus ciudades, pasando por la costa, la montaña y el desierto, relajándose en sus baños y deleitándose con su deliciosa gastronomía. Y sin olvidar las compras en sus laberínticos zocos.

Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Café con Jesús Alberto Reyes Cornejo

La idea es tomar un café con Jesús Alberto Reyes Cornejo, autor del libro El rey de Jerusalén. Esta es la historia de Balduino IV de Jerusalén, llamado el Leproso o el Santo (Jerusalén, 1161- 1185), hijo del rey Amalarico, que murió a los treinta y tres años de edad, un adalid de la cristiandad, un joven que luchó contra la adversidad dedicándose en cuerpo y alma a su reino. A la muerte de su padre, el niño Balduino fue coronado rey y Guillermo de Tiro tutor del joven monarca se percató de la grave enfermedad del infante.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Concurso ‘La Canción de la Risa’

Con la participación de Las Noveleras, No tengo el chichi pa farolillos, Los Dibujos Animados se van de fogalera, Los Exc@ndinabos, Los Legías, La Familia Monster y Las Gediondas. Durante la deliberación del jurado se contará con la actuación del humorista Yeray Díaz.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: dos euros. Taquilla del Guimerá

Música: EvilMrSod

EvilMrSod presenta nuevo disco, The Gift (Keep It A Secret Records/Discos Delejos). EvilMrSod es el proyecto en solitario y también el alter ego de Pablo Ramón Rodríguez Rivero, cantante, guitarrista y compositor principal de Fuckin’ Family Faces, la conocida banda de rock and roll de Tenerife. Nacido en Tenerife, varado en Berlín hace unos años y recientemente trasladado a Leipzig, se convirtió en un cantante y compositor impresionante después de su primer LP. Como EvilMrSod combina estilos musicales muy diferentes, no es posible etiquetarlo en una dirección. Es diferente, su estilo inconfundible. Folk-rock, country, blues... cada uno tiene su propio lugar con EvilMrSod.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 21.00

Precio: cinco euros; socios, gratis

Monólogo: Joel Hernández con ‘Tengo un problema’

Vuelve el huracán Joel a destartalar los cuerpos al grito de Tengo un problema y ya se anuncia que va a dar muy poca pena. Divertido, irónico y un pelín sinvergüenza, ganó el VIII Concurso de Monólogos Regia Comedy.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita a taquilla inversa

SÁBADO 23 DE FEBRERO

VII Trofeo Ángel Díaz: Open Infantil, Júnior y Absoluto de Natación

Lugar: Piscina municipal Acidalio Lorenzo

Horario: 9.00-14.00 y 15.00-20.00

Precio: acceso libre hasta completar aforo

MiniExpo: ‘¿Y el hombre creó a la mujer?’

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Campeonato de Canarias Amateur de Kickboxing Tatami y Rings Sports

Evento dirigido a participantes federados, tanto en masculino como femenino, y de edades comprendidas entre los 8 a los 40 años. Disciplina deportiva Point Fight, Light Contact, Kick Light, Kickboxing y K1.

Lugar: pabellón municipal Pancho Camurria

Horario: 10.00-14.00

Precio: acceso libre hasta completar aforo

La Recova: Aula de Cocina

Este sábado se tendrá la oportunidad de asistir a una nueva edición del Aula de Cocina con la chef Isabel Alonso Bello, que preparará su menú de temporada con tres platos a degustar por los asistentes. En esta ocasión, contará con la colaboración de dos dos minichefs: Marco Bermúdez y David Durán Hernández, que elaborarán entrantes de temporada. Para disfrutar de una experiencia gastronómica especialmente pensada para todos.

Lugar: Mercado de Nuestra Señora de África

Horario: 11.00

Precio: acceso libre

‘Causas y razones de las islas desiertas…’

TEA celebra la séptima sesión de ¡Autonomía! ¡Automatización!, el programa que tiene este centro de arte contemporáneo del Cabildo para fomentar y promover el pensamiento crítico cultural. Este nuevo encuentro estará a cargo de la filósofa Larisa Pérez (Santa Cruz de Tenerife, 1986), que llevará a cabo el seminario titulado Causas y razones de las islas desiertas. Una reflexión sobre la isla, el museo y la producción del conocimiento. La actividad, que se desarrollará en la Biblioteca de Arte, es de acceso libre, pero se recomienda que las personas que estén interesadas en asistir a este encuentro envíen un correo previo a autonomia.automatizacion@gmail.com para que se les pueda enviar los materiales de la sesión. En esta sesión, Larisa Pérez planteará una reflexión sobre la isla, el museo y la producción del conocimiento.

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes

Horario: 16.00-20.00

Precio: entrada gratuita, previa inscripción

Magia y humor: ‘Mago Dragster’

Un espectáculo donde la magia y el humor trasladarán al espectador al mundo de la ilusión con mucho humor e interactuando con el público. Un show familiar divertido y mágico que no se olvidará, con apariciones, desapariciones, levitaciones y mucho más. Organizado por Alessandro Nerilli.

Lugar: L Incanto

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Recreación con títeres de las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el mini espectador. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: acceso libre

Café Literario: ‘Librerías’

Nuevo café literario en El Libro en Blanco que llevará por título Librerías, donde los participantes podrán, de una manera amena, junto a un café, disfrutar de un foro abierto en el que debatir sobre el apasionante mundo de la literatura, los libros y las librerías.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 18.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cine: ‘Mug’

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Concurso de Comparsas

Con la participación de las comparsas Los Cariocas, Los Rumberos, Los Joroperos, Los Tabajaras, Bahía Bahitiare, Los Brasileiros, Tropicana, Río Orinoco y Danzarines Canarios. Durante la deliberación del jurado se contará con la actuación del grupo Nueva Fuerza.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 20.00

Precio: siete euros

‘Los monólogos de la vagina’

Se trata de una obra escrita por la estadounidense Eve Ensler que se ha vuelto el epicentro de un movimiento lucha en contra de la violencia de género y abuso infantil. Eve Ensler escribió la primera versión de esta obra en 1996, después de entrevistar a más de 200 mujeres acerca del sexo, las relaciones amorosas y la violencia doméstica. Eve dijo durante una entrevista para el sitio web women.com, que las entrevistas empezaron como conversaciones casuales con sus amigas, quienes le contaron anécdotas que habían oído de otras amigas, y así se inició la cadena de relatos que dio origen a la obra. Interpretados por Crisol Carabal, Rosanna Walls, Alicia Rodríguez, Verónica Núñez y Elizabeth Morales. Dirección: Crisol Carabal.

Lugar: L Incanto

Horario: 20.30

Precio: 10 euros

Monólogo: Omayra Cazorla

Se define a sí misma como la mujer de May. Actriz aturdida. Feminista de verbo. Monologuista de carne. Siempre fuera de lugar. Incorrecta perpetua. Sus monólogos son un torrente de situaciones personales que, pasadas por su prisma, encuentran un desternillante desenlace en la que todo se puede transformar. Un show que se atreve a romper los límites educacionales establecidos desde el humor. Muestra la realidad de las circunstancias vividas, no el postureo al que se suele estar acostumbrado.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.00 y 22.30

Precio: 10 euros

Música: David Minguillón con Francisco Morales

Canción de autor con la virtuosa guitarra de David Minguillón. Hijo y padre, respectivamente, presentan un trabajo conjunto.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 21.30

Precio: cinco euros; socios, gratis

The Vinylos en concierto

De Santa Cruz de Tenerife, amantes de la escena sixties. Su música, entre el beat y el garage, procura mantener la frescura de los conjuntos de la época, con un repertorio plagado de rock and roll, rythm & blues y beat, con toques de garage, que son los sonidos de la base fundamental en su ejecución. The Vinylos son Antonio Sosa (batería), Miguel Molina (bajo), Sebastián Suárez (guitarra) y Sonia González (voz).

Lugar: Lone Star

Horario: 22.30

Precio: siete euros

DOMINGO 24 DE FEBRERO

MiniExpo: ‘¿Y el hombre creó a la mujer?’

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Concurso de Disfraces

Concurso de Disfraces en el que podrá participar cualquier persona que cuente con 15 años ya cumplidos en el momento del concurso y que esté inscrito en el registro de participantes.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 11.00

Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo

Danza-narración-música: ‘Babel’

Como cierre de la programación del mes de febrero, un encuentro de danza, cuentos y música con el espectáculo familiar Babel, una improvisación escénica en la que los tres lenguajes que forman parte de esta obra -la narración, la música y la danza- se encuentran, dialogan, interaccionan y se completan. Se trata de una estructura viva, efímera, cambiante, en la que cada nueva representación supone un nuevo reto, un punto cero, una página en blanco que escribir con nuestras voces, sonidos y movimientos.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 12.00

Precio: cinco euros; reserva en 922 29 05 78 o info@elteatrovictoria.com.

Concierto: alumnos del Conservatorio Profesional de Música

Concierto de alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife (CPM). En esta cita tocará la Orquesta del 2º ciclo EP de alumnos del CPM y la Banda Sinfónica del CPM. El Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, como parte de su proyecto educativo, desea fomentar en el alumno la participación en actividades fuera del ámbito del centro.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 12.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Magia y humor: ‘Mago Dragster’

Un espectáculo donde la magia y el humor trasladarán al espectador al mundo de la ilusión con mucho humor e interactuando con el público. Un show familiar divertido y mágico que no se olvidará, con apariciones, desapariciones, levitaciones y mucho más. Organizado por Alessandro Nerilli.

Lugar: L Incanto

Horario: 12.30

Precio: seis euros

Certamen de Rondallas

Certamen de Rondallas con la participación de Lírico-Coral Los Aceviños, Troveros de Nivaria, Masa Coral Tinerfeña, Orfeón La Paz, ALM Gran Tinerfe, Las Valkirias, Peña del Lunes 1965, Unión Artística El Cabo y AL La Rondalla A. Mamel’s. Durante la deliberación del jurado se contará con la actuación de Los Fregolinos, La Zarzuela del Círculo de Amistad XII de Enero y Las Kellys de Valbanera.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 17.00

Precio: seis euros. En taquilla del Recinto Ferial (anticipada) o el mismo día en taquilla del Auditorio

‘Los monólogos de la vagina’

Lugar: L Incanto

Horario: 18.30

Precio: 10 euros

Cine: ‘Mug’

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

‘Santa Cruz en Carnaval’

Como es sabido, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tiene unas características especiales y diferentes del resto de los carnavales del mundo que lo hacen muy particular, tanto por su antigüedad y tradición como por las variadas actividades y modalidades que tiene esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional desde el año 1980. La Biblioteca guarda entre su rico fondo local con multitud de documentos relativos al Carnaval, incluyendo entre otros, programas de la fiesta, carteles, repertorios de murgas, comparsas y rondallas. La pretensión actual es empezar a difundir con esta primera exposición, que llevará por título Santa Cruz en Carnaval: historia de la fiesta a través de sus documentos 1778-1977, todos esos elementos. La exposición podrá visitarse hasta el 10 de marzo.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 24 horas todos los días del año

Precio: entrada libre

‘Barbie se viste de reina del Carnaval’

También desde el pasado lunes se inauguró la exposición Barbie se viste de Reina del Carnaval, una colección de 20 muñecas Barbie con las fantasías de las reinas del Carnaval, que se encuentran en exposición permanente en el Museo del Carnaval. Director: Frank Romero, diseñador. La muestra permanecerá abierta hasta el 11 de marzo.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: el de apertura del Casino

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘El Carnaval chicharrero’

Desde el martes pasado, en la sala L del Centro de Arte La Recova se expone la colectiva de pintura que lleva ese título. La muestra, en la que participan más de veinte artistas, la integran casi 40 obras de formato medio realizadas con numerosas técnicas, entre ellas óleo sobre lienzo, acuarela y técnicas mixtas. No es la primera vez que varios creadores muestran de forma conjunta su particular visión de las fiestas más populares de la isla, centrándose en los aspectos artísticos del Carnaval santacrucero. Esta exposición tiene de comisario a Joaquín Castro San Luis. Se podrá visitar hasta el 15 de marzo.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Antológica de José Carlos Gracia (1960-2018)’

Se inaugura el viernes 22 de febrero y es una exposición antológica del pintor José Carlos Gracia, que incluye obras realizadas entre 1960 y 2018. Permanecerá hasta el 15 de abril. Se exhibirán cerca de 50 pinturas que se dispondrán en las dos salas de exposiciones temporales, acondicionadas en la planta baja de la pinacoteca municipal. Algunas obras pertenecen a colecciones privadas que han sido cedidas provisionalmente para esta ocasión.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados y domingos, 10.00-15.00

Precio: entrada gratuita

‘No ni ná. Contenga multitudes’

TEA inaugura el jueves 21 de febrero la primera exposición en Canarias de la artista María Cañas (Sevilla, 1972). No ni ná. Contenga multitudes es el título de esta individual que está comisariada por Jesús Alcaide. La muestra se podrá visitar en este espacio hasta el 23 de junio. Se trata de una selección de trabajos que, agrupados en diferentes contextos, ponen en escena algunas de las problemáticas sobre las que ha venido trabajando en los últimos años, desde la lucha feminista a la poscolonial, pasando por los modos de sumisión a tecnología en el mundo actual, la reflexión melodramática sobre el propio lenguaje cinematográfico y los usos de las redes sociales como espacio de crecimiento o aniquilación.

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; Amigos de TEA, gratis

‘Libros de Agustín Espinosa’

Con motivo de la celebración del Día de las Letras Canarias organizado por el Gobierno autonómico, se presentó esta muestra de las obras del escritor Agustín Espinosa. Los libros proceden a los fondos Pedro García Cabrera, Antiguo Canario y Hemeroteca Antigua Canaria. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de abril. Aunque la celebración comenzó este jueves, durante todo el año se seguirá homenajeando al citado autor, ya que en 2019 se cumplen los 80 años de su fallecimiento. De esta forma, tanto las bibliotecas como los centros escolares reconocerán, durante los próximos meses, la importancia de su obra y su modernidad. Espinosa está considerado uno de los máximos representantes del surrealismo en la literatura canaria. De entre las obras que se van a exponer, destacan el original de la revista La Rosa de los Vientos o la traducción que hizo el autor del saludo de Breton a Tenerife (manuscrito autógrafo mecanografiado del Fondo Pedro García Cabrera).

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 24 horas de todos los días del año

Precio: entrada libre

‘Banderas históricas de España’

La Reina Isabel II amplió el uso de la bandera bicolor al Ejército de Tierra, consagrándose realmente y a partir de entonces como primera bandera nacional. Con tal motivo el Centro de Historia y Cultural Militar de Canarias, además de su exposición permanente de banderas, expone en su sala temporal una selección de carteles de las banderas históricas más representativas. Podrá visitarse hasta el 31 de marzo.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar. Establecimiento de Almeyda

Horario: lunes-viernes, 9.00-13.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: acceso libre y aparcamiento gratuito

‘Del alba al ocaso en Tenerife’

La exposición Del alba al ocaso en Tenerife, de Entrencuadres y Amigos, abre de nuevo como galería de arte las cañoneras de la Defensa Marítima del Fuerte de Almeyda, que podrá visitarse hasta el 5 de marzo. El grupo de Fotografía Nocturna y de Paisajes de Canarias, de larga exposición, nació con el propósito de compartir una afición y tratar de aprender conocimientos de fotografía entre amigos. Están abiertos a recibir a cualquier persona, con deseos de aprender y mejorar sus conocimientos en este tipo de técnica. En la muestra fotográfica participan distintos miembros: Guillermo Alfonso, Beatriz Castillo, Santiago M. Díaz León, Pedro Frías, Raúl García, Javier Gea, Oscar Gorostiaga, Eliecer L. Labory, Jorge Adn Mallorquín, Jesús Manuel Rodríguez, Nicoly Roman y Pepe Tejera.

Lugar: Establecimiento de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

‘África-Babel. El arte de un continente’

En una de sus maravillosas crónicas, Riszard Kapucinsky escribió que, “solo por una convención reduccionista, podemos decir África. Es imposible no sentirse sobrecogido por la riqueza de su imaginario. Por las venas del continente corren más de dos mil lenguas, que alimentan ese gran río de la oralidad que ha ido vertebrando un crisol inagotable de culturas. En ese sentido, África es Babel. Las obras de arte que vamos a descubrir en esta exposición intentan recoger una pequeña parte de ese rico patrimonio que tratará de acercarnos el alma inabarcable del continente”. Este arte, que nació como una indagación espiritual que partía de la búsqueda de los orígenes, del encuentro con los ancestros, se está perdiendo hoy en buena parte del continente. Durante más de treinta años, Guillermo Martínez ha recorrido África atesorando estos objetos que ha documentado tratando de preservar su valor simbólico y sagrado. Por ello se está ante una de las colecciones privadas más importantes de un arte que no persigue los patrones de belleza de occidente. En África, el arte encarna el espíritu de la comunidad y, de esta forma, expresa el lugar de encuentro, la casa común de la memoria donde habita el alma de un continente. Podrá ser visitada hasta el 11 de mayo de 2019. Visitas guiadas llamando al teléfono de la sala 922 471 138.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30

Domingo y festivos, cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Primera Colectiva Arte 5’

El grupo de artistas que componen Arte 5 presentan en la sala de Ámbito Cultural la primera de sus exposiciones colectivas que podrá visitarse hasta el 25 de febrero. En esta ocasión, será una representación de los trabajos y obras de nueve de sus miembros que aglutinan una gran variedad de estilos y técnicas. De esta manera se invita al espectador a disfrutar de las obras de los siguientes artistas plásticos: Ana Delgado, Beate Steinmetz, Gracia Almazán, Jercyna Miranda, José Emilio López, Laura Padrón, Mercedes Padilla, Rosana Durán y Marc Kuhn. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 25 de febrero.

Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.00-21.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Odio sobre lienzo’

TEA inauguró el pasado 31 de enero Odio sobre lienzo, una exposición del artista tinerfeño Santiago Palenzuela. La muestra, comisariada por Carlos Díaz-Bertrana, se podrá visitar en este centro de arte contemporáneo hasta el 5 de mayo. Nacido en el Tenerife de 1967, Santiago Palenzuela es un pintor virtuoso, revolucionario y clásico. Asombrosa es su fértil manipulación de la materia, innovadora y creativa. Sus temas son tradicionales, los de la pintura de género, retratos e interiores.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; residente, dos

‘Summer Forms’

En Summer Forms, Nicolás Laiz Placeres expone seis series creadas entre 2017 y 2018, cinco de las cuales son tridimensionales. Su obra consiste en la reflexión, a través de diferentes técnicas, de los conceptos de paisaje y exotismo y su construcción cultural, así como de las fricciones que surgen entre el desarrollo económico y la ecología. Investigaciones que Laiz Placeres desarrolla en relación con el turismo y el museo arqueológico, entre presente y pasado, activando un diálogo permanente entre el concepto y la realización formal de la pieza.

Lugar: Galería ATC-Agencia de Tránsitos Culturales

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Cuaderno de campo’

Es un proyecto expositivo de la artista Davinia Jiménez que reflexiona sobre la relación directa entre el ser humano y la naturaleza. Un ser humano que ha aprendido a observar la naturaleza desde la exterioridad, la superioridad y la instrumentalización. Un sujeto que aparece desarraigado de la tierra y de la propia naturaleza del cuerpo que habita, elaborando una distancia emocional y cultural. Se trata de un proyecto expositivo que reflexiona sobre la relación directa entre el ser humano y la naturaleza. Se inaugura el viernes 18 de enero. Se podrá visitar hasta el 8 de marzo.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00; domingo y lunes, cerrados

Precio: entrada libre

‘Cebrián Poldo Cebrián: dos generaciones (1949-2019)’

TEA presenta esta muestra, que se podrá visitar en el centro de arte contemporáneo del Cabildo hasta el 10 de marzo. Tal vez por su decidido compromiso con la búsqueda de un lenguaje singular en el contexto de la escena artística canaria y su obsesiva labor creativa en el ámbito de la imagen, la figura de Poldo Cebrián (La Palma, 1948) ha merecido el reconocimiento a una labor de gran alcance en el marco de la experimentación fotográfica. Permancerá abierta hasta el 10 de marzo de 2019.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; residentes, dos

‘Calendario 2019’

El Museo Histórico Militar de Canarias presenta en la sala general García Escámez I, la exposición Calendario 2019 con doce acuarelas pintadas por la artista Volha Belevets. Estará disponible hasta el 3 de marzo. En este calendario se han plasmado tanto parte de las colecciones que recorren las salas del museo, un fondo exterior, como los aniversarios que se conmemoran este año. Cada fondo o cada efeméride está vinculada al mes que se expone, como por ejemplo la expuesta en el cartel anunciador. La maqueta de la nao Victoria que se dedica al mes de septiembre por conmemorarse este año del V centenario de la primera vuelta al mundo, además de su paso por Tenerife. Las doce acuarelas se presentarán junto a la lámina del calendario, y algunas acompañadas de los fondos representados.

Lugar: establecimiento de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados y domingos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito