Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 24 DE MAYO

‘Los museos como ejes culturales. El futuro de la tradición’

El tema del Día Internacional de los Museos es Los museos como ejes culturales. El futuro de la tradición. A medida que los museos se desarrollan cada vez más en sus papeles de centros culturales, encuentran nuevas formas de honrar sus colecciones, historias y legados, creando tradiciones que tendrán nuevos significados para las generaciones futuras y una nueva relevancia para un público contemporáneo y global cada vez más diverso. Para este evento se da realce en la foto del cartel a la casa en la que habitaba el comandante general de las Islas Canarias, teniente general Antonio Gutiérrez de Otero, vencedor del contralmirante Horacio Nelson.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias

Horario: 9.00-21.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito hasta completar aforo

XII Feria de Avis Canarias de Vehículos de Ocasión

Vuelve la Feria de vehículos de ocasión de Avis Canarias con sus tradicionales megachollos, en la que se ofrecerá la oportunidad única de conseguir el coche ideal a un precio inmejorable. Es una feria de vehículos de ocasión, única en Canarias, con más de 1.200 coches a precios megachollos que partirán desde los 2.990 euros.

Lugar: parking Palmetum

Horario: 10.00-20.00

Precio: acceso libre

MiniExpo: ‘¿Y el hombre creó a la mujer?’

El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva exposición y ofrece actividades vinculadas a ella. En esta MiniExpo, que lleva por título ¿Y el hombre creó a la mujer?, se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Quienes visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición compuesta por una serie de obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente en la historia del arte occidental y sobre los estereotipos en que se la ha constreñido y que abarcan desde la virgen hasta la femme fatal, pasando por la Venus, la bruja o la prostituta.

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife

Más de doscientas actividades en torno al libro, la escritura, la lectura, la música, la poesía el cine y la gastronomía se dan cita en la Feria del Libro de Santa Cruz que tendrá hoy la inauguración, a las 11.00, con actividades infantiles como talleres, juegos, búsqueda de tesoros... Programa infantil aquí. La música tendrá su protagonismo en el espacio Como los Vientos, con la actuación del Trío Anaga 4, a las 21.00. También habrá encuentros con escritores en el espacio Agustín Espinosa, Olga Rivero Jordán y Alisio. Firma de libros con Julia Navarro (20.00). Programa aquí.

Lugar: parque García Sanabria

Horario: desde las 11.00

Precio: acceso libre

Taller de comunicación gestual para bebés

El bebé llora porque no se entiende lo que dice, se enfada si no lo entiendes; el niño quiere algo, pero no se sabe qué es… Si le suenan todas estas frases y quiere comunicarse de manera efectiva con su bebé, no se quede sin su plaza en este taller. Taller de comunicación gestual con bebés destinado a mamás y papás de bebés menores de 30 meses impartido por Estefanía Rodríguez, logopeda y experta en comunicación gestual con bebés en la Biblioteca Municipal José Saramago (Añaza).

Lugar: Biblioteca Municipal José Saramago

Horario: 17.30

Precio: entrada gratuita, previa inscripción

‘Cuentos en Familia’: ‘Y voló... cada vez más alto’

Juan Carlos Toste ofrecerá una nueva sesión de Cuentos en Familia. En esta ocasión, Juan Carlos volará con la imaginación hasta lugares insospechados. Hay un lugar mágico donde siempre se pueden vivir nuevas aventuras. En ese mágico lugar se puede encender la luz y con ella iluminar la vida. Ese lugar es la imaginación. Tiene vida y voz propia. Invito a crear mundos… ¡y después en la realidad también! A través de cuentos imaginarios se abre una puerta a la imaginación y jugar a descubrir cómo funciona, donde siempre se puede sentir y ser como se quiera. Los Cuentos en Familia están recomendados para familias con niños y niñas a partir de 3 años, y la entrada a las sesiones es libre y gratuita, por lo que no es necesaria inscripción previa. Si desea más información puede llamar al teléfono 922 849 060.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada libre

XXV Milla de Primavera Ciudad de Santa Cruz de Tenerife

Se trata de una carrera de atletismo destinada a deportistas federados de todas las edades, que será valedera para Campeonato de Canarias de Milla a partir de la categoría sub 14. La XXV Milla de Primavera de Santa Cruz de Tenerife está organizada por el Club Milla Chicharrera, conjuntamente con el CEA Tenerife 1984. Los corredores deberán estar a las 17.30. La inscripción tendrá un coste de tres euros. A partir de la categoría sub 14 hasta veterana será Campeonato de Canarias de Milla en ruta.

Lugar: circuito homologado en la zona de Tome Cano

Horario: 18.00-20.00

Precio: acceso libre al público

XVIII Trofeo de Natación Open Ciudad de Santa Cruz

El Club Deportivo Teneteide, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, organizará una nueva edición del XVIII Trofeo Open Ciudad de Santa Cruz. La competición será de carácter abierto, pudiendo participar en el mismo nadadores desde la categoría alevín hasta absoluta. Este trofeo está incluido esta temporada en el calendario nacional, siendo por tanto una de las competiciones de referencia en la que se podrán acreditar mínimas nacionales.

Lugar: Piscina Municipal Acidalio Lorenzo

Horario: desde las 18.00

Precio: acceso libre al público

XVII Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros

Como segunda compañía canaria en participar en esta XVI edición del Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros se ofrece el espectáculo familiar Semillas, de la compañía Cuerpo Teatro, de Lanzarote. Se trata de un espectáculo conducido a través del movimiento, las palabras, la iluminación y la música en directo donde los principales protagonistas son marionetas creadas a partir de objetos, algunos intervenidos y otros íntegramente originales. Una historia que invita a los adultos a reflexionar y a los niños a comprender aspectos tan importantes como la tolerancia, el respeto, la integración y la autoestima.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 18.00

Precio: cinco euros. Entradas aquí

Recital poético-musical: ‘Las brujas de Naga’

Audición musicada de este poemario inédito que evoca lugares emblemáticos de la cordillera de Anaga, rodeados de un halo mágico y de ensoñación de los montes de este macizo montañoso de la isla de Tenerife a cargo de la pianista y cantante Blanca Quevedo y el poeta Fernando Garcíarramos. Los poemas mencionan el núcleo Portugal de Taganana, Chamorga, El Draguillo, Las Palmas de Anaga y Roque Bermejo.

Lugar: Museo Municipal de Bellas Artes

Horario: 19.00

Precio: entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Cine: ‘Yomeddine’

TEA proyecta esta película egipcia de A. B. Shawky. Se trata de una proyección en versión original en árabe con subtítulos en español. Sinopsis: Beshay nunca ha salido de la colonia de leprosos en la que le abandonaron siendo un niño. Tras la muerte de su mujer decide coger sus escasas pertenencias e ir en busca de sus raíces junto a Obama, un joven huérfano que se une a él en el camino. Beshay cruza Egipto en busca de una familia y unos orígenes plantándole cara al mundo y superando todas las dificultades pero también disfrutando de los buenos momentos que le depara el viaje.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres euros. Entradas aquí

Concierto para marimba y orquesta

En colaboración con el Festival de Música Contemporánea de Tenerife (FMUC), la composición del siglo XX a través de tres voces: Debussy, que lleva al mundo onírico y erótico de la mitología; Helble, que se decanta por el neoclasicismo y reivindica el potencial de la marimba, y Bartok, que convierte la orquesta en el propio solista en esta música que transporta a los oyentes hasta Hungría. La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la batuta de Lucas Macías y con Leigh Howard Stevens, como solista de marimba, afrontan un repertorio compuesto por Preludio a la siesta de un fauno, de C. Debussy; Concierto para marimba y orquesta, de R. Helble, y Concierto para orquesta, sz 116, de B. Bartok.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 17 euros. Entradas aquí

Grabación del programa ‘Noche de Taifas’

Noche de Taifas es uno de los programas con más éxito de Televisión Canaria. Se trata del espacio dedicado al folclore y la música hecha en las islas que cada sábado se emite desde un punto diferente del archipiélago. En Noche de Taifas, la música es de verdad, en directo. Un espacio festivo pensado para toda la familia que viaja cada semana a un pueblo diferente de las islas, donde cualquier plaza es susceptible de convertirse en plató. Cada sábado se recibe a nuevos invitados: cantadores, bailadores, parrandas, grupos, agrupaciones folclóricas,… que con sus melodías, sus peculiares formas de interpretar y lo rico y variado del cancionero tradicional y popular isleño hacen vibrar al público de esta tierra. En esta ocasión se grabará en la plaza de El Sobradillo, sita en la calle Tordo de dicha localidad.

Lugar: plaza de El Sobradillo

Horario: desde las 20.30

Precio: entrada gratuita, previa inscripción en nochedetaifas@tvcanaria.tv

Espectáculo musical ‘Por ti, mujer’

El peculiar grupo de Entre Cuerdas inicia su quinta temporada respetando su música elaborada a través de las cuerdas del timple, la guitarra, el arpa paraguaya, el ukelele y la guitarra hawaiana, que unidos a contrabajo y percusión realizan unos acordes únicos para acompañar las voces de los solistas Chago Melián, Candelaria González, José Manuel Ramos, Mari Carmen Mulet y Yurena Namahana. En una dedicatoria especial a la mujer, además será acompañado el espectáculo por danza hawaiana, por la profesora de Hula Yurena Namahana, y poemas reivindicativos a favor de la mujer.

Lugar: Círculo de Amistad XII de Enero

Horario: 20.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Comedia: ‘La cosa está jodida’

Se trata de una obra de humor en la que se podrá reír de sí mismo de la mano de tres simpáticos y subcontratados operarios multiusos. Siguiendo su hoja de ruta, se irá conociendo las desventuras de diferentes y pintorescos personajes en la fauna urbana. El show se desarrolla a través de una serie de sketches inconexos con temática social y contenido cómico.

Lugar: L’Incanto Espacio Cultural

Horario: 20,30

Precio: ocho euros. Entradas aquí

Petite Lorena y Carmen Cabeza: ‘Nunca nos hicimos selfis poniendo morritos’

Por temas externos de intríngulis interna, Carmen Cabeza, actriz, y Petite Lorena unen talentos en Regia Comedy.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.00

Precio: 10 euros. Reservas llamando al 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 396.

Conciertos Fiestas de Mayo: Luis Morera, ‘El arte de vivir’

En El arte de vivir y sin perder de vista el camino que ha trazado con sus compañeros de formación durante tantos años, Luis Morera ofrece repertorios más personales, más íntimos, donde se mueve entre recuerdos, sentimientos y algunas de sus composiciones más populares. Recopilando canciones que componen sus dos discos en solitario, a las que suma versiones muy personales de canciones de autores que le han influido a lo largo de su carrera y algunos de los temas más conocidos que compuso para Taburiente.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 21.30

Precio: acceso libre

‘Jam session’: ‘The Latin Music of Cedar Walton’

Vuelve Kike Perdomo al Café Teatro Rayuela haciendo vibrar un viernes más el corazón musical de Santa Cruz de Tenerife. Acompañado esta vez por Carlos Costa (contrabajo), Kevin Díaz (piano), Idafe Pérez (trompeta) y Dani González (batería). Concierto con el que se continúa la temporada inmersos en los encantos del jazz y la música en vivo, con la intención de seguir deleitando a todos los amantes del jazz.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: siete euros. Entradas aquí

SÁBADO 25 DE MAYO

XII Feria de Avis Canarias de Vehículos de Ocasión

Vuelve la Feria de vehículos de ocasión de Avis Canarias con sus tradicionales megachollos, en la que se ofrecerá la oportunidad única de conseguir el coche ideal a un precio inmejorable. Es una feria de vehículos de ocasión, única en Canarias, con más de 1.200 coches a precios megachollos que partirán desde los 2.990 euros.

Lugar: parking Palmetum

Horario: 10.00-20.00

Precio: acceso libre

MiniExpo: ‘¿Y el hombre creó a la mujer?’

El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva exposición y ofrece actividades vinculadas a ella. En esta MiniExpo, que lleva por título ¿Y el hombre creó a la mujer?, se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Quienes visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición compuesta por una serie de obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente en la historia del arte occidental y sobre los estereotipos en que se la ha constreñido y que abarcan desde la virgen hasta la femme fatal, pasando por la Venus, la bruja o la prostituta.

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Final Conjuntos de Gimnasia Rítmica Juegos Cabildo de Tenerife

Final de conjuntos de Juegos Cabildo de gimnasia rítmica, organizado por el Cabildo Insular de Tenerife, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Club Odisea Tenerife. En la primera parte intervendrán las categorías prebenjamín (manos libres), benjamín (pelota), alevín (cuerda), infantil (manos libres) y juvenil (cinta-pelota). En la segunda parte benjamín y alevín (manos libres), infantil (cinta-barra-pelota) y cadete (masas).

Lugar: pabellón Ana Bautista

Horario: desde las 10.00

Precio: acceso libre

XVIII Trofeo de Natación Open Ciudad de Santa Cruz

El Club Deportivo Teneteide, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, organizará una nueva edición del XVIII Trofeo Open Ciudad de Santa Cruz. La competición será de carácter abierto, pudiendo participar en el mismo nadadores desde la categoría alevín hasta absoluta. Este trofeo está incluido esta temporada en el calendario nacional, siendo por tanto una de las competiciones de referencia en la que se podrán acreditar mínimas nacionales.

Lugar: Piscina Municipal Acidalio Lorenzo

Horario: 1ª sesión, desde 10.30, y 2ª sesión, desde 16.30

Precio: acceso libre al público

Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife

Más de doscientas actividades en torno al libro, la escritura, la lectura, la música, la poesía el cine y la gastronomía para la Feria del Libro de Santa Cruz. Continúa hoy, desde las 11.00, con actividades infantiles como talleres, juegos, búsqueda de tesoros, actividad de geocaching... Programa infantil aquí. La música tendrá su protagonismo en el espacio Como los Vientos, con la actuación de Engualichados (13.00), DJ Courtney (15.00) y Reina Omega (19.00). Firma de libros de Ana Guerra (17.30). Programa aquí.

Lugar: parque García Sanabria

Horario: desde las 11.00

Precio: acceso libre

‘Santa Cruz, puerta del atlántico historia y patrimonio’, ruta 8

La ruta tiene un objetivo claro: pasarlo bien al tiempo de conocer el patrimonio cultural y natural del parque García Sanabria. Se trata de una ruta en familia (no una ruta para niños), es decir, una ruta para todos los públicos, donde todos cumplen una función clave. Será guiada por un actor que hará el papel de un viajante empedernido que conoce todos los rincones del planeta. Ayudado de su inseparable bola del mundo, descubrirá a niños y mayores la fauna que alberga el parque García Sanabria y su procedencia, al tiempo que descubrirá de una forma amena y singular cada una de las obras de arte diseminadas por todo el parque, así como la nacionalidad de sus autores. Sin querer habrán aprendido conocimiento de artes plásticas, naturaleza y geografía. Ruta en familia. Dificultad: baja. Público objetivo: niños y niñas, 4 a 13 años y familiares.

Lugar: parque García Sanabria

Horario: 11.00

Precio: gratuito previa inscripción aquí

Teatro-musical: ‘El Principito’

Este exitoso musical infantil que llega a L'Incanto Espacio Cultural, producido por la compañía Evolución Escénica. Esta versión teatral, escrita por Nathalia Martínez con música original de Roberto Castillo Lagrange y dirigida por Crisol Carabal, está interpretada por Amadei Dolk, Pedro Fusti, Berti Estéves, Gloria Rubio, Fernando García, Alberto Chaneta, Mariant Lameda, Bárbara Gonçalves y Caittin Jeary. El vestuario y la escena como elementos del lenguaje teatral se convierten en partes fundamentales para recrear la atmósfera de este fantástico espectáculo, donde cada uno de los personajes de la historia, llega a los niños a través de canciones, humor y actuaciones llenas de versatilidad y movimiento.

Lugar: L’Incanto Espacio Cultural

Horario: 17.00

Precio: ocho euros. Entradas aquí

XI Mitin de Atletismo Santa Cruz

El Mitin Santa Cruz de Tenerife es un evento de atletismo en pista que a lo largo de los años y tras numerosas ediciones se posiciona como uno de los mejores eventos de atletismo en la isla de Tenerife y de Canarias. Bajo la organización del Club Corredores Tenerife Santa Cruz, año tras año sale adelante una nueva edición aglutinando a lo mejor del atletismo. Con un gran y variado programa de pruebas dirigido a atletas tanto masculinos como femeninos, de menores hasta másteres, hacen que este mitin sea todo un gran espectáculo atlético deportivo. Pueden consultar la normativa y el horario aquí.

Lugar: Centro Insular de Atletismo de Tenerife (CIAT)

Horario: 18.00-20.00

Precio: acceso libre al público

Cine: ‘Yomeddine’

TEA proyecta esta película egipcia de A. B. Shawky. Se trata de una proyección en versión original en árabe con subtítulos en español. Sinopsis: Beshay nunca ha salido de la colonia de leprosos en la que le abandonaron siendo un niño. Tras la muerte de su mujer decide coger sus escasas pertenencias e ir en busca de sus raíces junto a Obama, un joven huérfano que se une a él en el camino. Beshay cruza Egipto en busca de una familia y unos orígenes plantándole cara al mundo y superando todas las dificultades pero también disfrutando de los buenos momentos que le depara el viaje.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres euros. Entradas aquí

Concierto de fin de curso de Dirección Coral

La Red de Coros de Tenerife ha celebrado la segunda edición de este curso de Dirección Coral entre los meses de octubre y mayo, bajo la dirección pedagógica de Nuria Fernández Herranz, de la Asociación Musical Cantemus. Desde la Red se persigue el perfeccionamiento y búsqueda de la excelencia en la actividad coral a través de distintas propuestas formativas, que ponen en valor los avances de sus participantes en prácticas reales, como este concierto de final de curso. Más información aquí.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Conciertos Fiestas de Mayo: Domingo Rodríguez ‘El Colorao’

Domingo Rodríguez Oramas, popularmente El Colorao, nace en el año 1964 en la Vega de Tetir, Fuerteventura, en el seno de una humilde familia de músicos folclóricos. Sus inquietudes musicales lo llevan a París en 1985, donde inicia sus estudios de guitarra clásica con el maestro Blas Sánchez, trasladándose posteriormente a Madrid para trabajar la guitarra con Jorge Cardoso. En la actualidad compagina su labor de concertista, con la de profesor de Timple en la Escuela Insular de Música del Cabildo Insular de Fuerteventura.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 20.30

Precio: acceso libre

XVII Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros

Para el segundo fin de semana de esta XVII edición del Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros se ofrece el espectáculo Aneboda, the show, de la compañía Patricia Palomares. Tres actores montan uno de los populares armarios en escena, en directo y a tiempo real. Mientras avanza esta acción positiva, casi luminosa, se yuxtaponen una serie de imágenes, músicas, coreografías y textos que generan un espacio de contradicción para hacer emerger pensamientos sobre el individuo contemporáneo, en sus insatisfacciones y su búsqueda desesperada de intensidad. Es una divertida comedia escrita y dirigida por Joan Yago que intenta hacer una crítica a muchos de los hándicaps de la vida postmoderna.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros. Entradas aquí

Teatro: ‘Psicopatía Jauja’

Se trata de una divertidísima e inteligente comedia sobre el proceso de transferencia y proyección psicológica que suele ocurrir entre pacientes y psiquiatras. ¿Quién desquicia a quién? Tres pacientes con distintos trastornos de personalidad consultan a una psiquiatra a quien pueden terminar enloqueciendo. A veces se piensa que los problemas no tienen solución, pues aquí se da una solución: reírse de ellos. Una comedia como para no parar de reír desde que comienza la obra. Escrita por Julie de Grandy. Dirigida por Crisol Carabal. Interpretada por Crisol Carabal, Alicia Rodrey, Rocío Muñoz y Mariant Lameda.

Lugar: L’Incanto Espacio Cultural

Horario: 20.30

Precio: 10 euros. Entradas aquí

Comedia: ‘La que no llora, Mamá’

Vuelve la comedia de la temporada de Cliché Teatro. La que no llora, Mamá es una tragicomedia en cuatro actos. La obra es una clara crítica sobre los roles femeninos aún estereotipados, arraigados desde tiempos de antaño, pero presentada en forma de comedia y mucho absurdo, con el fin de generar la reflexión sobre ciertos tópicos, más allá del simple humor, pero sin dejar de pasar un rato divertido con muchas, muchas risas.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: ocho euros. Reservas 922 888 739, 661 645 396, regiacomedy@hotmail.com

DOMINGO 26 DE MAYO

MiniExpo: ‘¿Y el hombre creó a la mujer?’

El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva exposición y ofrece actividades vinculadas a ella. En esta MiniExpo, que lleva por título ¿Y el hombre creó a la mujer?, se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Quienes visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición compuesta por una serie de obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente en la historia del arte occidental y sobre los estereotipos en que se la ha constreñido y que abarcan desde la virgen hasta la femme fatal, pasando por la Venus, la bruja o la prostituta.

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife

Más de doscientas actividades en torno al libro, la escritura, la lectura, la música, la poesía el cine y la gastronomía para la Feria del Libro de Santa Cruz. Continúa hoy, desde las 11.00, con actividades infantiles como talleres, juegos, búsqueda de tesoros, actividad de geocaching.... Programa infantil aquí. La música tendrá su protagonismo en el espacio Como los Vientos con la actuación de Baile Social de Rockabilly Jive con 16Tons y los DJ Baby Jane y Rockin’Barber (13.00), Eva Olvido (15.00) y Víctor Carballeira (19.00). Y encuentros con escritores en el espacio Agustín Espinosa, espacio Olga Rivero Jordán y espacio Alisio. Programa aquí.

Lugar: Parque García Sanabria

Horario: desde las 11.00

Precio: acceso libre

Bandas de música: ‘X Primavera Musical’

El ciclo Primavera Musical, una iniciativa de la Federación Insular de Bandas de Música de Tenerife, cuenta con la colaboración del Cabildo, trae en este décimo concierto a las siguientes formaciones: A. M. San Pedro, de El Sauzal (30 músicos); A. M. La Victoria (35 músicos), y A. M. José Reyes Martín, de Granadilla (40 músicos).

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Teatro: ‘Psicopatía Jauja’

Se trata de una divertidísima e inteligente comedia sobre el proceso de transferencia y proyección psicológica que suele ocurrir entre pacientes y psiquiatras. ¿Quién desquicia a quién? Tres pacientes con distintos trastornos de personalidad consultan a una psiquiatra a quien pueden terminar enloqueciendo. Una comedia como para no parar de reír desde que comienza la obra. Escrita por Julie de Grandy. Dirigida por Crisol Carabal. Interpretada por Crisol Carabal, Alicia Rodrey, Rocío Muñoz y Mariant Lameda.

Lugar: L’Incanto Espacio Cultural

Horario: 18.30

Precio: 10 euros. Entradas aquí

Cine: ‘Yomeddine’

TEA proyecta esta película egipcia de A. B. Shawky. Se trata de una proyección en versión original en árabe con subtítulos en español. Sinopsis: Beshay nunca ha salido de la colonia de leprosos en la que le abandonaron siendo un niño. Tras la muerte de su mujer decide coger sus escasas pertenencias e ir en busca de sus raíces junto a Obama, un joven huérfano que se une a él en el camino. Beshay cruza Egipto en busca de una familia y unos orígenes plantándole cara al mundo y superando todas las dificultades pero también disfrutando de los buenos momentos que le depara el viaje.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres euros. Entradas aquí

XVII Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros

Para el segundo fin de semana de esta XVII edición del Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros se ofrece el espectáculo Aneboda, the show, de la compañía Patricia Palomares. Tres actores montan uno de los populares armarios en escena, en directo y a tiempo real. Mientras avanza esta acción positiva, casi luminosa, se yuxtaponen una serie de imágenes, músicas, coreografías y textos que generan un espacio de contradicción para hacer emerger pensamientos sobre el individuo contemporáneo, en sus insatisfacciones y su búsqueda desesperada de intensidad. Es una divertida comedia escrita y dirigida por Joan Yago que intenta hacer una crítica a muchos de los hándicaps de la vida postmoderna.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros. Entradas aquí

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

‘Tiempo de vigilia’

Proyecto ganador de la 4ª Residencia Artística, Tarquis Robayna 1918. Museo Municipal de Bellas Artes. Carlos Rivero muestra los trabajos que partieron de la pintura de Cristóbal Hernández de Quintana Visión de Santa Teresa. La exposición lleva por título Tiempo de vigilia. Las piezas de Carlos Rivero se fabrican de una forma manual, casi artesanal y podrá visitarse hasta el 24 de junio.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados y domingos, 10.00-15.00; lunes, cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Tiempo a contratiempo’

Bajo el frontón de ingreso de un cementerio del sur de Italia, se puede leer: Dal Tempo all' Eternitá (La eternidad es el no tiempo). El tiempo queda aquí. La muerte te transporta fuera del tiempo. A la eternidad. “Cuando uno, por un instante, desliza su mano en el mar, toca todas las orillas del tiempo. Lo mismo el pie en la muerte, merced a la cual uno abandona el tiempo”, P. Quignard. Esta exposición, de la artista Pepa Sosa, podrá visitarse hasta el 28 de junio. Más información aquí.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00; domingos y lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘A Saucerful of Secrets’

Bajo este título, Siro Cugusi expone diez óleos sobre lienzo creados entre 2017 y 2018, productos de sus investigaciones del paisaje y la tensión entre lo figurativo y lo abstracto. En sus obras, el artista introduce figuras en escenarios de montañas y mar que recuerdan a los pintores italianos clásicos Piero della Francesca y Masaccio: en un primer plano y ocupando la mayor parte del lienzo. Con el fin de crear tensión, el artista emplea figuras surrealistas y biomórficas, celebrando la vida natural y orgánica, el mundo mineral, las plantas, los animales y las partes del cuerpo humano. En palabras del artista, “figuras que ya no corresponden a los nombres que les dimos”. Al pintar figuras indefinidas, que participan de muchos mundos, sin jerarquías, surge la contemporaneità del artista y su resistencia a la imperiosa acción identificativa y clasificadora. Hasta el 31 de julio.

Lugar: Galería ATC-Agencia de Tránsitos Culturales

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘A través de la luz’

Una exposición de María Jesús Pérez Vilar que es una selección de cuadros que parten del poema de Rilke A través de todos los seres existe un espacio: el espacio interior del mundo. Las aves vuelan silenciosas a través de nosotros. Permanecerá abierta hasta el 31 de mayo.

Lugar: sala de arte MAC-Casa Elder

Horario: lunes-viernes, 8.00-20.00

Precio: entrada libre

‘40 años recordando al colegio de la Asunción’

La Asociación de las Antiguas Alumnas de la Asunción, con motivo del aniversario de los 40 años del cierre del colegio por parte de las religiosas de la Asunción, ha querido recordar aquellos años de la estancia en ese centro, donde recibieron una buena educación y de donde salieron la mayoría hacia la universidad. Fue en su época el primer colegio religioso y privado que llegaba a Tenerife. Esta exposición fotográfica permanecerá hasta el próximo 16 de junio.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00. Domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre

‘El tiempo que no está’

Este viernes se inaugura en la Sala L de la Sala de Exposiciones La Recova El tiempo que no está, de Celestino Mesa, que podrá ser visitada hasta el 29 de mayo. Con esta muestra, el artista se desmarca del academicismo clásico y del purismo visual imperante en mucha de su obra precedente, optando por fondos en abstracción sobre los que se plasman las siluetas infantiles como proyecciones del pasado. Con un lenguaje estético diferente, Mesa abre una ventana a un ayer compartido y nos plantea la posibilidad de echar la vista atrás, a la tradición perdida de los juegos infantiles que transcurrían en la calle, al aire libre y en compañía.

Lugar: Sala L de la Sala de Exposiciones La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Los primeros 25 años de la historia de Santa Cruz’

Hasta el 31 de mayo, la exposición bajo este título, organizada y comisariada por Carlos Pallés Darias, repasa, mediante la investigación de las nuevas fuentes documentales aparecidas y la reorganización de las fuentes conocidas, el primer cuarto de siglo de la capital tinerfeña. La muestra plantea el redescubrimiento de un período casi desconocido sobre el que se ha investigado muy poco y que resulta casi desconocido para la gran mayoría de los vecinos de la ciudad y visitantes. La muestra es acercamiento a los orígenes desde la cultura guanche hasta la consolidación del nuevo orden, a partir de nuevas e inéditas investigaciones. Para ello se apoya en imágenes y textos informativos repartidos en cincuenta paneles de 100 x 74 centímetros, seis paneles, especiales, así como dos photocall y dos murales de gran formato.

Lugar: sala principal del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-21.00; domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes, cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Impresiones’

Los integrantes del colectivo Impresiones expondrán hasta el próximo 26 de mayo una selección de las pinturas realizadas durante el período de tiempo en el que los integrantes de la Asociación de Vecinos Azorín han asistido a las clases impartidas de dibujo. La muestra, que contiene obras de temáticas variada, entre las que figuran distintos rincones de Santa Cruz, flores, bailarinas y retratos estilizados. Las técnicas utilizadas han sido, principalmente, acuarelas y óleos. El colectivo Impresiones fue creado en 1996 por varios miembros de la Asociación de Vecinos Azorín, que han canalizado su creatividad a través de los cursos de pintura. En ellos, algunos aprenden las técnicas básicas de este arte, mientras otros perfeccionan los conocimientos ya adquiridos.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Al calor del cemento’

“La pintura de Francisco Rodríguez Pino es una suerte de viaje hacia espacios y situaciones intrigantes, a veces oscuras y a veces inexplicables; en ocasiones ordinarias y a menudo impenetrables. En su conjunto, estas obras son narrativas inesperadas, como los haikus japoneses, llenas de insinuaciones y de ambiguas elipsis. Pero no es sólo en su proyección significativa donde Rodríguez Pino parece establecer su relación con Japón; su pintura plana de colores sólidos y sus dibujos y composiciones simples hacen también referencia a las animaciones gráficas y dibujos japoneses y a aquella tradición que inspiró a tantos posimpresionistas” (Octavio Zaya). Esta exposición podrá ser visitada hasta el 31 de mayo.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada libre

‘Jardín salvaje’

TEA inauguró el jueves 28 de marzo esta exposición de Marina Núñez. La muestra, comisariada por Yolanda Peralta, se podrá visitar en este centro de arte contemporáneo hasta el 2 de junio. El lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza y el modo en que se relaciona con esta resulta contradictorio y hasta cierto punto ambiguo. Desde la religión, la naturaleza fue concebida como una obra de Dios y por tanto debía ser respetada. La titularidad y el dominio del mundo -y de la naturaleza- le correspondía a Dios, centro de todo el Universo.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros

‘No ni ná. Contenga multitudes’

TEA inauguró el jueves 21 de febrero la primera exposición en Canarias de la artista María Cañas (Sevilla, 1972). No ni ná. Contenga multitudes es el título de esta individual que está comisariada por Jesús Alcaide. La muestra se podrá visitar en este espacio hasta el 23 de junio. Se trata de una selección de trabajos que, agrupados en diferentes contextos, ponen en escena algunas de las problemáticas sobre las que ha venido trabajando en los últimos años, desde la lucha feminista a la poscolonial, pasando por los modos de sumisión a tecnología en el mundo actual, la reflexión melodramática sobre el propio lenguaje cinematográfico y los usos de las redes sociales como espacio de crecimiento o aniquilación.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; Amigos de TEA, gratis

‘Re-thinking the trace’

TEA presenta la exposición Re-Thinking the Trace, una exposición de M. Lohrum. Se trata de una propuesta dinámica basada en el dibujo performativo y en el concepto site-specific en la que la artista pone de manifiesto el carácter difuso de los límites entre disciplinas en el arte contemporáneo, así como la naturaleza inestable y cambiante de la creación artística, que no resulta diferente a la del contexto social del individuo contemporáneo. El dinamismo y cambio que caracterizan esta propuesta expositiva están directamente relacionados con la mecánica del proceso creativo de la propia artista. Se podrá visitar en el Espacio Puente hasta el 2 de junio.

Lugar: Espacio Puente, de TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; Amigos de TEA, gratis