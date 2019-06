Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 7 DE JUNIO

ExpoDeporte Tenerife 2019

La mayor feria del sector deportivo en Canarias vuelve a celebrarse en el Recinto Ferial de Tenerife, y hoy es su jornada de clausura. ExpoDeporte ofrece a los profesionales y empresas del ámbito deportivo un punto de encuentro con sus distintas audiencias y consumidores potenciales. Un evento que en su pasada edición logró congregar a 11.000 visitantes, contando con una ocupación de 100 stands con hasta 85 empresas expositoras. Con una superficie total de unos 5.000 m2, contará con una amplia programación de actividades, entre las que destacan la conferencia sobre negocio en el deporte Business in Sport, la ya tradicional Cocina del Deportista o la segunda edición del campeonato Tenerife Throwdown.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

FAM’19: ‘Set of sets’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta esta pieza de danza de GN, MC Guy Nader y María Campos. La última creación recrea la repetición y el ritmo en el movimiento de unos cuerpos que incesantemente desafían la gravedad, como una metáfora de la naturaleza repetitiva de la misma existencia y la idea de la persistencia. Set of sets es un viaje de cooperación conjunta, de precisión y de rigor que lleva nuestra atención hacia la percepción del infinito, el tiempo y la memoria creando un laberinto sin fin de cuerpos en acción.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 12.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

VIII Campeonato Nacional Axel de Patinaje Artístico

El trofeo acoge todas las categorías, tanto de iniciación y de la base como las de nivel nacional. Desde prebenjamín a sénior, en una competición que es mixta. Participan alrededor de 300 patinadores de 12 clubes que provienen de La Palma, Gran Canaria, Madrid, Barcelona y Tenerife. Los actuales campeones de España por cuarto año consecutivo y subcampeones de Europa en la modalidad de parejas de patinaje artístico realizarán una exhibición.

Lugar: pabellón municipal Pancho Camurria

Horario: 16.00-21.00

Precio: entrada gratuita

‘Bebecuentos’: ‘El bosque mágico’

Se despide la primavera en la Biblioteca de Federico García Lorca de Ofra con un nuevo Bebecuentos a cargo de la narradora oral Isabel Bolívar, que en esta ocasión presentará a las familias un espectáculo en el que a través de canciones, cuentos, poemas y objetos se compartirá con la familia un paseo por El bosque mágico, en el que los pájaros cantan, los duendes bailan y en la noche las luciérnagas brillan como estrellas. Los Bebecuentos son actividades destinadas a la promoción y fomento de la lectura desde edades tempranas, y van dirigidas a familias con bebés en edades comprendidas entre los 0 y los 36 meses. Las sesiones son gratuitas y acompañando a cada bebé podrán asistir dos personas. Para aprovechar al máximo la experiencia el número de familias que podrán participar se eleva a 15, previa inscripción en el teléfono 922 649 710 o en la propia biblioteca de Ofra.

Lugar: Biblioteca Municipal Federico García Lorca

Horario: 17.30

Precio: entrada gratuita previa inscripción

‘Cuentos de maravilla’

Con Fabio González, que cuenta que “en espumosos mares, en cristalinos lagos; en oscuros bosques y profundas cavernas, encontrarás historias viejas como las rocas”. Para niñas y niños a partir de seis años.

Lugar: Biblioteca Pública del Estado (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada gratuita (no necesita inscripción)

Presentación del libro ‘Los fantasmas de los guanches’

TEA acoge la presentación del libro Los fantasmas de los guanches. Fantología en las crónicas de la Conquista y la Anticonquista de Canarias, de Roberto Gil Hernández. El acto de presentación de este trabajo estará a cargo del director artístico de TEA, Gilberto González; de la profesora titular de Antropología Social en la Universidad de La Laguna, Marina Barreto; del profesor de Estética y Teoría del Arte en la Universidad de La Laguna, José Díaz Cuyás, y del propio autor.

Lugar: TEA

Horario: 18.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

FAM’19: ‘Ephímera’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta esta pieza de danza de Paloma Hurtado. “Porque somos seres que sienten y quiero creer que eso nos hace coherentes. Porque la vida es un suspiro como el que se escapa fugitivo de nuestros labios en días de tormenta. Una noche basta para encontrarse en una vida paralela, donde aprender que nada dura para siempre y que todos viajamos hacia un mismo destino. Ser más allá de las apariencias. ¿Qué se esconde bajo las capas de esta cebolla? Ahí dentro encuentro lo que andaba buscando...a ti...reflejo de un yo que me completa”, asegura su autora.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 19.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cine: ‘A la vuelta de la esquina’

TEA proyecta esta película alemana (In den Gängen, 2018) de Thomas Stube. Este filme, un drama romántico ambientado en el turno de noche de un supermercado, está protagonizado por Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth y Ramona Kunze-Libnow. Se pasa en versión original en alemán con subtítulos en español. Christian (Franz Rogowski), un joven solitario y tímido, comienza a trabajar en un gran supermercado. Bruno (Peter Kürth), “el de las bebidas del pasillo”, lo acoge bajo su tutela y rápidamente se convierten en amigos. Bruno le enseña a Christian cómo desenvolverse en ese laberinto lleno de estanterías y cajas. Justo al lado trabaja Marion (Sandra Hüller), “la chica de los dulces”, y Christian se enamora inmediatamente de su misterioso encanto. La máquina de café se convierte en su lugar de encuentro y los dos comienzan a conocerse. Pero Marion está casada y los sentimientos de Christian por ella parece que no son correspondidos, especialmente, cuando ella un día no regresa al trabajo.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

‘La Patética’, de Chaikovski

Tchaikovsky, en el concierto, se siente maduro y con mucho que decir: declara sus intenciones desde su rotundo comienzo. La Sexta, estrenada a 9 días de su muerte (¿suicidio?), parece que expresa el sufrimiento de su homosexualidad reprimida. Agustín Ramos deja su faceta más conocida, la carnavalera, para abrir la obra al recuerdo, y la Orquesta Sinfónica de Tenerife afronta este concierto en su memoria, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez y con Jorge Luis Prats como piano solista. El repertorio está compuesto por In memoriam, del músico tinerfeño Agustín Ramos, y las obras Concierto para piano nº 1 en si bemol menor, OP. 23 y Sinfonía nº 6 en si menor Patética, OP. 74, de Chaikovski.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 17 euros

Presentación del libro ‘Un niño tinerfeño que logró ser médico’

Presentación del libro Un niño tinerfeño que logró ser médico, de José Antonio de Vera. “Lo primero que observé en mis primeros contactos con José Antonio era que trasmitía una sensación de control sobre la situación de los pacientes y que aquellas operaciones de columna y de cráneo parecían mucho más fáciles de realizar de lo que yo había imaginado”. En Canarias, el nivel de la neurocirugía en los hospitales del Servicio Nacional de Salud ha llegado a cotas muy elevadas gracias al haber contado en sus inicios con pioneros como José Antonio de Vera.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

FAM’19: ‘La muerte de Venus’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta esta pieza de danza de la compañía Daniel Morales. Se trata de un espectáculo de danza contemporánea que presenta una nueva compañía bajo la mirada de Daniel Morales. Es una pieza que pretende hacer de la escena algo bello, un umbral apoyado por un paisaje sonoro y lumínico que invita al espectador a entrar para descubrir qué hay más allá. Una escultura renacentista cuya forma varía, representando la belleza absoluta a través de cuatro cuerpos que intentan relacionarse, entregándose, por una vez, desde el instinto. Dejándose sorprender.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

XVII Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros

Como cuarta compañía canaria participante de esta XVII Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros llega A man or a woman?, de la compañía palmera Cristina Hernández. ¿Ser o parecer? A man or a woman? es una propuesta escénica de teatro y danza, sobre la dualidad del individuo a través de la imagen, el texto (o el silencio) y el movimiento (o la estaticidad). Se juega con el estereotipo, la ambigüedad, la transformación, el equilibrio, la mirada subjetiva del observador…

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnado de artes escénicas, cinco. Reserva 922 29 05 78 o info@elteatrovictoria.com

Fest-estival: ‘Mi nombre es Macbeth’

Troysteatro propone a los espectadores un viaje hacia el mundo de la ambición, la culpa y la maldición del destino con una adaptación de Macbeth, el clásico de William Shakespeare y considerada una de las grandes obras de la historia del teatro de todos los tiempos. Impregnado de un espíritu universitario, transgresor y experimental, Trosyteatro plantea cómo cinco personajes se enfrentan a las dudas, miedos, sangre, penas y culpas con las que Shakespeare empapó a los protagonistas de su texto universal. Así, la cruda realidad y la ensoñación por el poder pugnan entre sí y todos pagarán las consecuencias de la obsesión de Macbeth por su destino y por el tormento que se repite a sí mismo: “Ser rey es ser bien poco si no hay seguridad”. La adaptación del texto y la dirección del montaje corren a cargo de Adeun Cáceres, que también forma parte del elenco de actores junto a Leandro Pérez, a su vez ayudante de dirección, Leonor Cifuentes, David Abreu y José David Santos.

Lugar: Centro Cultural San Andrés

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Fest-estival: ‘Anguilas’

Enmarcado dentro del Fest-estival, Anguilas es un espectáculo basado en seis relatos escritos y dirigidos por el mismo actor. Habla de la inmigración, la memoria y la identidad de las personas. Es una mirada autobiográfica, sobre la vida de los inmigrantes desde las dos orillas. Un viaje desde su infancia en el Río de la Plata, hasta el presente en tierras catalanas. Andrés Cavallín ofrece una hora de espectáculo, con poesía, humor y desnudez. Alejándose de la superficialidad, aporta un lugar, un punto de encuentro, un espejo donde reflejarnos. Información y reservas 617 324 470.

Lugar: La Nave de La Tribu

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Teatro: ‘Las dos Fridas’

El popular cuadro de la Dos Fridas cobra vida en el teatro, interpretada por Elisa Escámez y Sonnibel Mendoza, bajo la dirección de Héctor Armas y escrita por José de Jesús González. En esta pieza se podrá ver a un personaje histórico que resalta por sus excentricidades. Pero Las Fridas de esta pieza teatral saben que no son las únicas en este mundo, que son “diferentes”. Mientras transcurre esta pieza hay momentos que interactuaran de una forma jocosa, irónica, y musical con el espectador. Frida, la artista, frente a su desmitificación, una Frida irreverente, que juega del cociente al inconsciente, del amor al desamor. De la vida a la muerte, del cielo a la tierra. Una mujer exitosa que no perseguía el éxito. “Me pinto a mí misma, porque soy a quien mejor conozco”.

Lugar: L’Incanto Espacio Cultural

Horario: 21.00

Precio: 10 euros

Comedia: ‘Las hermanas Amparo’

Este viernes se suben al escenario de Regia Comedy Las hermanas Amparo, un pecaminoso trío que promete una noche de sensualidad, diversión y mucho humor.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita a taquilla inversa

‘Jam session’: Emma Martín

La cantante tinerfeña Emma Martín deleitará con bossa nova y swing el espacio del Café Teatro Rayuela. En esta ocasión actuará acompañada de los músicos Pablo Díaz (piano), Mattia Bourgis (batería), Gabriel Báez (guitarra) y Cristo Dorta (bajo). Cantante y profesora de canto, inicia su recorrido en la música en 1994 en formaciones de blues y soul, siempre participando de manera activa en la escena musical canaria. Actualmente combina su actividad como docente de técnica vocal con su desarrollo como cantante.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

SÁBADO 8 DE JUNIO

‘Santa Cruz, puerta del atlántico historia y patrimonio’

Entre los núcleos poblaciones que engloba el parque rural de Anaga, el pueblo de Taganana es eje vertebrador y centro neurálgico de sus caseríos y pagos. Para acceder hasta él desde siglos atrás se llegaba por el camino real que partía desde Santa Cruz, discurriendo por dentro de la masa boscosa en las conocidas vueltas de Taganana. Esta ruta discurre por parte de este camino. Partiendo desde El Bailadero se tomará el camino real que lleva hasta la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, pasando por lugares de interés etnográfico, botánico y arqueológico, donde se interpretará cada uno de ellos gracias a la ayuda de profesionales del sector. En el núcleo principal se conocerá el templo parroquial con sus destacadas muestras de arte pictórico y escultórico, así como algunas de las ancestrales tradiciones que durante el año se celebran en el lugar: el baile del Niño, las bajadas de la Virgen o la quema del Judas. Dificultad: media. Público objetivo: desde 16 años. Itinerario: Taganana. Personal: guía oficial e historiador. Transporte incluido.

Lugar: Taganana

Horario: 9.00

Precio: gratuito, previa inscripción (agotadas)

VIII Campeonato Nacional Axel de Patinaje Artístico

El trofeo acoge todas las categorías, tanto de iniciación y de la base como las de nivel nacional. Desde prebenjamína sénior, en una competición que es mixta. Participan alrededor de 300 patinadores de 12 clubes que provienen de La Palma, Gran Canaria, Madrid, Barcelona y Tenerife. Los actuales campeones de España por cuarto año consecutivo y subcampeones de Europa en la modalidad de parejas de patinaje artístico realizarán una exhibición.

Lugar: pabellón municipal Pancho Camurria

Horario: 9.00-21.00

Precio: entrada gratuita

Shanti MUNA: ‘Yoga en el Museo’

Shanti MUNA es una actividad organizada por la Asociación de Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología en la que se impartirán sesiones dedicadas a los distintos tipos de yoga durante las mañanas de los sábados del mes de junio. El curso se llevará a cabo en los fantásticos patios del MUNA y este sábado habrá una sesión de yoga y pranayamas.

Lugar: MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología

Horario: 10.00

Precio: 15 euros por sesión (abono en efectivo)

Fiestas patronales en María Jiménez

Festejos populares en este barrio de Santa Cruz, en honor a San Juan Bautista, que para hoy tiene una agenda que se inicia a las 10.00 con el Día del Niño, que incorpora castillos hinchables acuáticos y fiesta de la espuma para pequeños y adultos. A partir de las 18.00, gran verbena tarde-noche amenizada por el grupo musical Los Concejales.

Lugar: plaza de María Jiménez

Horario: desde las 10.00

Precio: acceso libre

Taller Distrito Joven: ‘Trucos de maquillaje’

Básico para conocer los diferentes trucos para mejorar los maquillajes. Una especialista en la materia descubrirá trucos fáciles y rápidos para aplicar en el día a día.

Lugar: Casa de la Juventud

Horario: 11.00-13.00

Precio: gratuito previa inscripción

FAM’19: ‘Esto no es una prueba de sonido’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta el estreno de esta pieza de danza de Carlota Mantecón. “Si suena, me incita a mover. Si me muevo, suena. Cuerpo. Cuerpo. Cuerpo. Si lo escucho, me modifica. Tiempo, beat o resonancia. Si lo escuchas, te modifica. Martillo, yunque, estribillo… Si lo activo, construyo. Si lo conecto, se amplifica. Si me voy, se acopla...”, apostillan los creadores.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

FAM’19: ‘Presente’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta pieza de Antonio Ruz. “En una época de incontenible ansiedad sobre el futuro en la que el tiempo parece escaparse de nuestras manos, este trabajo aborda el concepto del presente a través de los sentidos y explorar la relación del movimiento y la materia con los estímulos como vías de expresión. Pero esta idea sensorial y filosófica del “instante” como regalo, está también marcada por la duda, que desvela aquí su potencial inspirador de estrategia de movilización y resistencia creando una burbuja de posibilidad; un espacio y tiempo para la movilización que anula el automatismo y complica la relación causa-efecto”, asegura el creador.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 12.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

FAM’19: ‘Danza en comunidad’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta el estreno de esta pieza de Danza en Comunidad, el proyecto de vertiente social de Tenerife Danza.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 16.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Teatro-musical: ‘El Principito’

Este exitoso musical infantil que llega a L'Incanto Espacio Cultural, producido por la compañía Evolución Escénica. Esta versión teatral, escrita por Nathalia Martínez con música original de Roberto Castillo Lagrange y dirigida por Crisol Carabal, está interpretada por Amadei Dolk, Pedro Fusti, Berti Estéves, Gloria Rubio, Fernando García, Alberto Chaneta, Mariant Lameda, Bárbara Gonçalves y Caittin Jeary. El vestuario y la escena como elementos del lenguaje teatral se convierten en partes fundamentales para recrear la atmósfera de este fantástico espectáculo, donde cada uno de los personajes de la historia, llega a los niños a través de canciones, humor y actuaciones llenas de versatilidad y movimiento.

Lugar: L’Incanto Espacio Cultural

Horario: 17.00

Precio: ocho euros

FAM’19: ‘Ehiza’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta pieza de Héctor Plaza & Agnes Sales. “Trata de una lucha de poderes, una persecución constante entre depredador y presa. Un continuo cambio de rol e interacción entre dos cuerpos. Es una lucha en donde toman importancia el uso estratégico de la agilidad, la fuerza, la velocidad. El encuentro los llevó a una investigación basada en la fusión entre las danzas urbanas, la acrobacia, las artes marciales y el partnering dentro de un lenguaje contemporáneo”, comentan sus creadores.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 17.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

FAM’19: ‘Mercedes y yo’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta pieza de Janes Novás. Mercedes y yo es producto de la colaboración entre la artista Janet Novás y la compositora Mercedes Peón. Tras varios encuentros de improvisación en contextos y espacios muy heterogéneos, donde las dos artistas exploran las relaciones particulares que existen y que se establecen entre “su danza y su música”, surge la necesidad y el deseo de profundizar, entender, organizar o escribir y dedicarle un tiempo de “estudio” a dicha relación.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 18.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cine: ‘A la vuelta de la esquina’

TEA proyecta esta película (In den Gängen, 2018) de Thomas Stube. Este filme, un drama romántico ambientado en el turno de noche de un supermercado, está protagonizado por Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth y Ramona Kunze-Libnow. Se pasa en versión original en alemán con subtítulos en español. Christian (Franz Rogowski), un joven solitario y tímido, comienza a trabajar en un gran supermercado. Bruno (Peter Kürth), “el de las bebidas del pasillo”, lo acoge bajo su tutela y rápidamente se convierten en amigos. Bruno le enseña a Christian cómo desenvolverse en ese laberinto lleno de estanterías y cajas. Justo al lado trabaja Marion (Sandra Hüller), “la chica de los dulces”, y Christian se enamora inmediatamente de su misterioso encanto. La máquina de café se convierte en su lugar de encuentro y los dos comienzan a conocerse. Pero Marion está casada y los sentimientos de Christian por ella parece que no son correspondidos, especialmente, cuando ella un día no regresa al trabajo.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

FAM’19: ‘Bending the walls’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta pieza de la compañía residente de Auditorio de Tenerife Lava, la vertiente creativa de Tenerife Danza. Bending the walls, una producción de KorzoTheater y NDT, lleva la firma de Fernando Hernando Magadan, actual director del Nederlands Dans Theater 2. Esta pieza es una exploración sobre el mundo de las restricciones y limitaciones en la búsqueda de la felicidad, la libertad y la comprensión: los límites físicos y psicológicos dentro de cada uno y el mundo que les rodea. Es una metáfora sobre las fuerzas psicológicas, físicas y emocionales que los humanos pueden abordar para trascender la realidad palpable, superar la aflicción y escapar a un mundo de imaginación.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Comedia teatral: ‘Cadáveer’

Para disfrutar de esta desternillante comedia teatral que regresa a los escenarios de la mano de Gold Lion Producciones en un preestreno de función única. Rafael es un exitoso empresario textil que tras años de trabajo ha logrado tener una inmensa fortuna. Agobiado por el hecho de que Erika, su mujer, lleva algún tiempo siéndole infiel con Pedro, un amigo de la familia decide poner fin a su vida con una sobredosis de aspirinas. Comienza a escribir una carta para despedirse, pero se queda inconsciente sobre el sofá e inicia una delirante consecuencia de situaciones que terminarán por descubrir el plan que existe, urdido entre su mejor amigo Ernesto y su hija victoria, para quitarse al melodramático millonario y heredar su dinero.

Lugar: Centro Cultural San Andrés

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

XVII Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros

Como penúltimo fin de semana de la XVII edición del Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros llega una obra que apuesta por la crítica social llamada Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, creada por la compañía madrileña Teatro Xtremo. En 1757, Edmund Burke publicaba uno de los textos más influyentes de la historia de la estética, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, un curioso ensayo en la trayectoria fundamentalmente política de su autor que marcaría un punto de inflexión en las reflexiones posteriores en torno a la categoría de lo sublime y cuya sombra alcanza incluso a la filosofía critica de Kant.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros

Teatro: ‘A 2,50 La Cubalibre’

La obra más taquillera de las temporadas de artes escénicas. En su IV temporada, L'Incanto Espacio Cultural se convierte en el bar Acuario para presentar la obra que ha causado furor en Miami, Los Ángeles, América Latina y en Tenerife. Cinco prostitutas te harán cómplice de sus vidas en una fantástica puesta en escena nunca antes vista en Tenerife. Angustias y finales de cinco meseras. Obra hiperrealista, escrita por Ibrahim Guerra, protagonizada por un elenco estelar conformado por Crisol Carabal, Elizabeth Morales, Mayra Alejandra Gonçalves, Alicia Rodríguez y Aldo Tejera. Dirigidas por Crisol Carabal. Producida por Crisol Carabal.

Lugar: L’Incanto Espacio Cultural

Horario: 21.00

Precio: diez euros

DOMINGO 9 DE JUNIO

Limpieza de la playa y fondos marinos de Valleseco

Consiste en la limpieza de la costa y los fondos marinos de la playa de Valleseco, con la colaboración de la Fundación Cepsa, Puertos de Tenerife, TerramareSendSub y la Oficina de Voluntariado del Cabildo. Es abierto al público.

Lugar: plaza de Valleseco

Horario: De 9.30 a 14.30

Precio: acceso libre

Taller Distrito Joven: ‘Web’

Para conocer las herramientas que ofrece la red para diseñar y configurar la web personalizada y para aprender a utilizarlas.

Lugar: Casa de la Juventud

Horario: 10.00-13.00

Precio: gratuito, previa inscripción

FAM’19: ‘Liov’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta esta pieza de Diego Sinniger. “Cuando uno siente la necesidad de liberarse de esa carga que nos incapacita para desarrollarnos con plenitud, surge la oportunidad de una apertura. Al otro lado de la puerta, encontramos al monstruo: una sombra que nos acompaña y refuerza nuestros miedos, impidiendo que nada se transforme. Debemos encararlo y tomar una decisión: ¿escisión o reconciliación? En cualquiera de los casos, se hace necesario salir de nuestra zona de comfort y aceptar lo incierto. Hace falta aplomo. ¿Quién es más valiente: el guerrero o el que abandona la lucha y ofrece perdón?”, apostilla Diego Sinniger.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

FAM’19: ‘The Lamb’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta esta pieza de la compañía Kor’sia. “… y desperté sobresaltado, como ante un peligro repentino y perverso, como si en la oscuridad hubiese tocado con mis manos la piel helada de un reptil”, relatan desde la compañía.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 12.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Fiestas patronales en María Jiménez

Festejos populares en este barrio de Santa Cruz, en honor a San Juan Bautista, que para hoy tiene una agenda desde las 17.30 hasta las 21.30 con la gala elección de la reina y princesa infantil, para, a continuación, celebrar el festival de variedades.

Lugar: plaza de María Jiménez

Horario: desde las 17.30

Precio: acceso libre

FAM’19: ‘La gramática de los mamíferos’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta esta pieza de María del Mar Suárez. “La neurosis del amor, la búsqueda del placer o la consecución del liderazgo centran la temática de este híbrido escénico, bajo una mirada que desvela un mundo enfermo, estropeado y sin moral. Una civilización que se pierde en su evolución y la esperanza de volvernos a reconocer como animales. Tradición y vanguardia dan como resultado un drum and bass por bulerías, seguiriyas a ras de suelo e improvisación explosiva a ritmo de soleá”, apostilla María del Mar Suárez.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 18.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cine: ‘A la vuelta de la esquina’

TEA proyecta esta película alemana (In den Gängen, 2018) de Thomas Stube. Este filme, un drama romántico ambientado en el turno de noche de un supermercado, está protagonizado por Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth y Ramona Kunze-Libnow. Se pasa en versión original en alemán con subtítulos en español. Christian (Franz Rogowski), un joven solitario y tímido, comienza a trabajar en un gran supermercado. Bruno (Peter Kürth), “el de las bebidas del pasillo”, lo acoge bajo su tutela y rápidamente se convierten en amigos. Bruno le enseña a Christian cómo desenvolverse en ese laberinto lleno de estanterías y cajas. Justo al lado trabaja Marion (Sandra Hüller), “la chica de los dulces”, y Christian se enamora inmediatamente de su misterioso encanto. La máquina de café se convierte en su lugar de encuentro y los dos comienzan a conocerse. Pero Marion está casada y los sentimientos de Christian por ella parece que no son correspondidos, especialmente, cuando ella un día no regresa al trabajo.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

FAM’19: ‘15º al oeste’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta el estreno de 15º al oeste, la nueva producción de la compañía de danza Lava. “El cielo de las noches de verano nos guía. Nubes de arena migran en oleadas rojizoanaranjadas desde el Sáhara, formando caminos que conectan con otros caminos, con otras personas; formando fronteras que un solo paso puede derribar. Esperamos… esperamos que lleguen, que comience el viaje, que alguien regrese, que alguien parta hacia tierras desconocidas. La espera a veces se vuelve infinita, como infinito es el universo donde las estrellas brillan, como infinitas son las posibilidades en el horizonte de un viaje”, relata la compañía Lava.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.45

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cine: ‘El regreso de Mary Poppins’

Para pasar un finde de cine en el Centro Cultural San Andrés con la película El regreso de Mary Poppins. Sinopsis: Mary Poppins regresa a las vidas de Michael, ahora un padre soltero, y su hermana. La niñera llega acompañada de su amigo Jack, un optimista nato, con el propósito de ayudar a Michael, a quien van a desahuciar en cinco días si no paga una deuda.

Lugar: Centro Cultural San Andrés

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

FAM’19: ‘La desnudez’

El Festival de las Artes del Movimiento (FAM) presenta La desnudez, de la compañía Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza 2014. La obra es una propuesta poética sobre el saber quererse. Dos figuras en escena, apuntando una idea de polaridad y de viaje desde la muerte al amor. Donde acompaña la música, el músico, el sonido grave del viento en el metal. La desnudez responde a ese lugar de intimidad, donde ya no existen las preguntas. La belleza en la desnudez de lo que hay y lo que acontece. A veces lo sublime de una mano que toca e intercambia calor y sudor, y a veces quiere mal. Otras el ejercicio de ejercer el amor y sostenerlo.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

XVII Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros

Como penúltimo fin de semana de la XVII edición del Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros llega una obra que apuesta por la crítica social llamada Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, creada por la compañía madrileña Teatro Xtremo. En 1757, Edmund Burke publicaba uno de los textos más influyentes de la historia de la estética, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, un curioso ensayo en la trayectoria fundamentalmente política de su autor que marcaría un punto de inflexión en las reflexiones posteriores en torno a la categoría de lo sublime y cuya sombra alcanza incluso a la filosofía critica de Kant.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

‘El Sitio de Baler y sus héroes canarios’

Con motivo del 120º aniversario del término del Sitio de Baler, el Museo Histórico Militar de Canarias presenta la exposición El Sitio de Baler y sus héroes canarios, que podrá visitarse hasta el 7 de julio. El público tendrá una primera toma de contacto con un resumen de la historia acontecida en el Sitio durante los 337 días, mediante una proyección en la denominada Sala Temática la cual recreará con fondos históricos la contienda. La segunda parte, Sala Héroes, estará dedicada a los cuatro canarios: Manuel Navarro León y Rafael Alonso Mederos, fallecidos en el Sitio; José Hernández Arocha y Eustaquio Gopar Hernández, supervivientes, y cómo no, a Antonio Bauzá Fullana, héroe mallorquín el cual se asentó en Tenerife tras la campaña. Como resumen de la exposición, se mostrarán fondos históricos personales que verán la luz por primera vez tras 120 años de los llamados Últimos de Filipinas. El cartel está diseñado con la acuarela de Volha Belevets, que representa el mes de junio del Calendario Museo Almeyda 2019.

Lugar: Museo Histórico Militar de Canarias (Cuartel de Almeyda)

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada y aparcamiento gratuito hasta completar aforo

‘150KG de bronce’

Exposición de esculturas realizadas por alumnos, becarios, profesores y colaboradores del aula taller de fundición artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna con el título 150KG de bronce, que será inaugurada este viernes a las 20.30. La exposición nace como resultado de la producción de esculturas de pequeño y mediano formato realizadas en el durante los cursos académicos de 2015 a 2019. Los 150 kilos no hacen referencia al peso de las obras, aunque forman parte significativa en el momento de gestación, ya que el objetivo principal de la exposición no es resaltar este concepto. Se trata de propuestas escultóricas, desarrolladas por casi cuarenta artistas, se podrán visitar hasta el 30 de junio.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Mínima animalia’

La Sala de Arte Los Lavaderos acoge una exposición del artista y escenógrafo italiano Antonio Nigro (Rogani) que lleva por título Mínima animalia y la conforma una treintena de cuadros, tanto en pequeño como en medio formato, realizados en gouache sobre DM (polvo de madera comprimido) y cinco bajorrelieves en yeso, tras la elaboración a partir del barro y un molde. Rogani enfoca su interés artístico en la elección de un detalle, bien sea de una flor, de una parte del cuerpo, de un insecto o de un objeto, ya que esto le permite presentar elementos que adquieren inmediatamente connotaciones desconocidas e inexploradas. Podrá ser visitada hasta el 23 de junio.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00. Domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Artefactos, cámaras y sociedad’

TEA acoge hasta el 15 de septiembre esta exposición, formada por cámaras y objetos fotográficos de la Colección del Centro de Fotografía Isla de Tenerife-TEA y que cuenta con alrededor de cincuenta objetos entre cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, materiales y películas, algunas fotografías de época, visores y proyectores, así como material de laboratorio. La muestra se encuentra dividida en dos ámbitos: uno en la Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA) y otro en el vestíbulo de la planta baja de TEA. Forma parte de las actividades que se están realizando este año para conmemorar el 30 aniversario de la creación del Centro de Fotografía Isla de Tenerife.

Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes

Horario: 10.00-20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Alby Álamo: 24 / 7’

Exposición comisariada por Cristina Anglada. Una propuesta audiovisual en gran formato concebida específicamente por Alby Álamo para El Tanque, con la colaboración musical de Resonance. La pieza aspira a poner bajo sospecha y desnaturalizar los principios de esta sociedad del rendimiento a partir del paisaje. Desvelar la truculenta relación 24/7 que perpetuamos y que exigimos a la naturaleza… y podrá ser visitada hasta el 13 de julio.

Lugar: Espacio Cultural El Tanque

Horario: martes-viernes, 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00; lunes y festivos, cerrado

Precio: entrada libre

‘Colectiva de miniaturas’

El Círculo de Amistad XII de Enero acoge una exposición colectiva de miniaturas compuesta por obras de 36 autores y que podrá visitarse hasta el día 7 de junio. Entre los artistas que participan en esta exposición colectiva de miniaturas se encuentran Merche Aparicio, García Cabello, Eugenio Díaz, Velina Ivanova, Alejandro Sureda, Manuel Tegeiro, Antonio Portero, Ángel Yumar, Ángeles Toledo, Julio Padrón, Gladys de Armas, Celestino Mesa, Felipe Torres, Florentina Pérez, Pedro Rocha, Jaime Grahan, Amelia Pisaca y Miguel Perera. Otros pintores que intervienen en esta muestra son Paco Oliva, Vicente Semtpere, Tatiana Ivanova, Conrado Díaz, Airam Láraro, Eduardo Yanes, Toba, Chema, Vincent Rosseau, Miguel González, Annie Chapman, Ciro Romero, Orquidea Febles, Airam García, Alejandrina Padrón, Dámaso Carrillo, Malena Rivero y Flabient Sabotto.

Lugar: Sala de Exposiciones del Círculo de Amistad XII de Enero

Horario: lunes-sábado, 10.30-13.00 y 17.00-21.00

Precio: entrada libre

‘Tiempo de vigilia’

Proyecto ganador de la 4ª Residencia Artística, Tarquis Robayna 1918. Museo Municipal de Bellas Artes. Carlos Rivero muestra los trabajos que partieron de la pintura de Cristóbal Hernández de Quintana Visión de Santa Teresa. La exposición lleva por título Tiempo de vigilia. Las piezas de Carlos Rivero se fabrican de una forma manual, casi artesanal y podrá visitarse hasta el 24 de junio.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados y domingos, 10.00-15.00; lunes, cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Tiempo a contratiempo’

Bajo el frontón de ingreso de un cementerio del sur de Italia, se puede leer: Dal Tempo all' Eternitá (La eternidad es el no tiempo). El tiempo queda aquí. La muerte te transporta fuera del tiempo. A la eternidad. “Cuando uno, por un instante, desliza su mano en el mar, toca todas las orillas del tiempo. Lo mismo el pie en la muerte, merced a la cual uno abandona el tiempo”, P. Quignard. Esta exposición, de la artista Pepa Sosa, podrá visitarse hasta el 28 de junio. Más información aquí.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00; domingos y lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘A Saucerful of Secrets’

Bajo este título, Siro Cugusi expone diez óleos sobre lienzo creados entre 2017 y 2018, productos de sus investigaciones del paisaje y la tensión entre lo figurativo y lo abstracto. En sus obras, el artista introduce figuras en escenarios de montañas y mar que recuerdan a los pintores italianos clásicos Piero della Francesca y Masaccio: en un primer plano y ocupando la mayor parte del lienzo. Con el fin de crear tensión, el artista emplea figuras surrealistas y biomórficas, celebrando la vida natural y orgánica, el mundo mineral, las plantas, los animales y las partes del cuerpo humano. En palabras del artista, “figuras que ya no corresponden a los nombres que les dimos”. Al pintar figuras indefinidas, que participan de muchos mundos, sin jerarquías, surge la contemporaneitàdel artista y su resistencia a la imperiosa acción identificativa y clasificadora. Hasta el 31 de julio.

Lugar: Galería ATC-Agencia de Tránsitos Culturales

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘40 años recordando al colegio de la Asunción’

La Asociación de las Antiguas Alumnas de la Asunción, con motivo del aniversario de los 40 años del cierre del colegio por parte de las religiosas de la Asunción, ha querido recordar aquellos años de la estancia en ese centro, donde recibieron una buena educación y de donde salieron la mayoría hacia la universidad. Fue en su época el primer colegio religioso y privado que llegaba a Tenerife. Esta exposición fotográfica permanecerá hasta el próximo 16 de junio.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00. Domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada libre

‘No ni ná. Contenga multitudes’

TEA inauguró el jueves 21 de febrero la primera exposición en Canarias de la artista María Cañas (Sevilla, 1972). No ni ná. Contenga multitudes es el título de esta individual que está comisariada por Jesús Alcaide. La muestra se podrá visitar en este espacio hasta el 23 de junio. Se trata de una selección de trabajos que, agrupados en diferentes contextos, ponen en escena algunas de las problemáticas sobre las que ha venido trabajando en los últimos años, desde la lucha feminista a la poscolonial, pasando por los modos de sumisión a tecnología en el mundo actual, la reflexión melodramática sobre el propio lenguaje cinematográfico y los usos de las redes sociales como espacio de crecimiento o aniquilación.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: general, siete euros; Amigos de TEA, gratis