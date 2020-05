Enrique Arriaga: la salida de Berástegui "es una buena noticia para Cs, pero mala para Canarias"

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y dirigente de Ciudadanos, Enrique Arriaga, ha dicho este jueves que la salida de Teresa Berástegui ha sido una buena noticia para su partido "pero mala para Canarias", en referencia a su nuevo puesto como viceconsejera de Turismo.



Arriaga, en declaraciones a la Cope, ha afirmado que no echará de menos a Berástegui en su partido ya que le atribuye los problemas surgidos en esta formación política tras las elecciones del 26 de mayo del pasado año.



Según el dirigente de Cs, en aquel momento no se supieron gestionar las situaciones y en el centro de todos los conflictos se encontraba la recién nombrada viceconsejera de Turismo.



No obstante, entiende que su nombramiento como número dos de la Consejería de Turismo es una mala noticia para Canarias porque, añade, en una situación como la actual en la que se va gestionar la recuperación del sector tras la crisis sanitaria, se precisa de personas con experiencia.



Para Arriaga, en una situación como esta hace falta profesionales muy buenos y en su opinión, la ex asesora del grupo de Cs en el Parlamento de Canarias no reúne los requisitos.



El también consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife ha señalado que solo hay que preguntar al sector turístico y todos coinciden en que ahora se precisa personas muy preparadas para gestionar la desescalada con diligencia "y eso solo lo puede dar gente con mucha experiencia".