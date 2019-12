Gobierno y Ayuntamiento construirán 100 viviendas públicas en Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han firmado un convenio por el que en 2020 comenzarán los trabajos para construir en suelo municipal 100 viviendas en la zona de La Gallega de la capital tinerfeña.



El convenio ha sido anunciado este martes por el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, y la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, y los trabajos tienen un presupuesto de 11 millones de euros.



Las viviendas formarán parte de dos promociones de 50 y se ofrecerán en régimen de alquiler social para un periodo de cinco años a familias cuyos ingresos no superen tres veces del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).



El pasado año el IPREM fue de 17,93 euros por día, de 537,84 por mes, de 6.454,03 por año y con doce mensualidades, y de 7.519,59 euros por año con catorce mensualidades.



En rueda de prensa, Patricia Hernández dijo que la obra pública en materia de vivienda lleva "paralizada" veinte años en lo que se refiere al impulso de la corporación municipal y algo menos por parte del ejecutivo canario.



Patricia Hernández manifestó que para los actuales dirigentes del gobierno canario y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la vivienda es una prioridad, y añadió que para los cuatro años de mandato el compromiso es construir, además, 215 en Cuevas Blancas, 44 en El Tablero y 40 en María Jiménez.



La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no se conforma y trabaja para que conseguir más vivienda pública, e insistió en que lo fundamental es que los jóvenes que no pueden desarrollar un proyecto vital tengan respuesta por parte de las administraciones.



También lo es que las familias que están angustiadas porque no pueden pagar altos precios de alquiler o hipoteca tengan una solución, indicó la edil.



El consejero Sebastián Franquis declaró que el acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está incluido en el convenio firmado por los gobiernos central y regional, por lo que en estas construcciones habrá colaboración del ejecutivo español.



Sebastián Franquis señaló que este convenio es un ejemplo de que la construcción de vivienda es una prioridad para el gobierno canario y para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.



Comentó que el gobierno regional presentará la solicitud de licencia a la corporación municipal durante las próximas semanas, de forma que en cuanto se disponga de ella se iniciarán las obras, que tienen un plazo de ejecución de catorce meses.



También declaró la alcaldesa que en la capital tinerfeña hay un problema habitacional "serio" porque hay vecinos que están siendo "expulsados" de sus barrios, de su entorno y de la cercanía de sus puestos de trabajo y de la familia.



Patricia Hernández señaló que también se optará a comprar viviendas a tenedores de vivienda vacía, algo que reconoció que se intentó en el anterior mandato pero no se consiguió.