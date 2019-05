CC apuesta por un acuerdo estable con PP y Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife sin descartar un gobierno en minoría

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC-PNC), ha dicho este jueves que su primera opción para seguir al frente del Ayuntamiento es alcanzar un acuerdo estable con PP y Ciudadanos, pero no descarta un gobierno en minoría, si bien no lo ve deseable.



"Estamos intentando un acuerdo, hemos iniciado conversaciones pero no hay nada que anunciar", dijo Bermúdez, quien ha visitado en el centro de la ciudad el escenario de las actividades organizadas con motivo del Día de Canarias.



Coalición Canaria ganó las elecciones del 26 de mayo en Santa Cruz con diez concejales, uno más que el PSOE, mientras que Podemos-IUC-Equo tiene tres, el PP tres y Ciudadanos dos.



Bermúdez ha afirmado que él no descarta un pacto con el PSOE, pero es la candidata socialista, Patricia Hernández, quien ha dicho durante toda la campaña que no pactará con CC, ha subrayado.



"Con el Partido Popular y Ciudadanos creemos que puede haber un acuerdo coherente", ha dicho el alcalde.



La posibilidad de un pacto alternativo en torno al PSOE es "aritméticamente posible", pero "otra cosa es que sea un acuerdo coherente con lo que defienden a nivel nacional esos partidos", ha apuntado.



La posibilidad de gobernar en minoría no se puede descartar, pero "no es plato de gusto", según Bermúdez.



"Mi objetivo es darle estabilidad al gobierno de la ciudad, que se dedique a gobernar, no a darse puñaladas o a negociar continuamente acuerdos", ha subrayado.



José Manuel Bermúdez ha precisado que la única línea roja para él "son los extremos", en donde sitúa a Podemos y a Vox, este último sin representación municipal.