Patricia Hernández, sobre la moción de censura: "Coalición Canaria teme que se conozca su mala gestión pública"

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha considerado que la moción de censura que hoy presentan contra ella CC, PP y la concejal de Cs Evelyn Alonso se debe al temor a que se sepa el mal uso que del dinero público se hizo durante los gobiernos nacionalistas.



"No hay proyecto alternativo, ni siquiera proyecto", ha dicho Hernández en una entrevista en la Cope, en la que ha indicado que tiene la convicción de que la moción de censura se argumenta en el temor de que continúen las informaciones sobre la recuperación del dinero público y sobre la gestión del mismo.



La edil señala que el anterior gobierno municipal "no hizo nada" para recuperar el dinero de la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas e incluso, ha apuntado, "dejaron pasar un tiempo" que permitió al parecer que el dinero pasara "de padres a hijos y de empresas a empresas".



Ha asegurado que este dinero ahora está garantizado y hay un convenio firmado por el condenado Antonio Plasencia y las empresas que sustentan la deuda, que deberá ser ratificado por el Ayuntamiento, algo que, ha agregado, no se le pasa por la cabeza que no se haga.



También ha señalado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento le han recomendado que llevara a la Fiscalía ciertas contrataciones del Carnaval 2018 además de reclamar las cantidades que se pagaron por dos actuaciones que no se produjeron.



"Nos hemos encontrados con más cosas y serán los servicios jurídicos los que digan lo que tenemos que hacer", ha añadido la alcaldesa.



Hernández ha señalado que la dirección de Ciudadanos ha expresado el apoyo claro, nítido y rotundo al actual pacto de gobierno y a la estabilidad municipal y ha apuntado que la propia Evelyn Alonso dijo en febrero "que la disciplina de partido era sagrada".



Ha afirmado que no ha podido hablar con la edil, quien tomó posesión del cargo el viernes, unas horas antes de apoyar la moción de censura.



En una ocasión la llamó y no contestó y el día en que fue a recoger el acta de concejal le mandó un mensaje para hablar un rato con ella y tampoco obtuvo respuesta, ha dicho la alcaldesa.



En su opinión, es una irresponsabilidad presentar una moción de censura en un momento como éste por la inestabilidad que se puede generar y ha afirmado que le tiene "escandalizada" que se utilice como argumento para el cambio de opinión de Evelyn Alonso la mala relación con su compañera de partido y teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio.



Asimismo ha negado desconocer injerencias "ni blancas ni negras" en el área de Urbanismo, ni ahora ni cuando estaba al frente de esta área el concejal de Ciudadanos, Juan Ramón Lazcano.



Ha reconocido que con esta situación "le hierve la sangre" por las mentiras que, según ha señalado, se están argumentando para la moción de censura y por la irresponsabilad que a su juicio supone presentarla de censura en un momento tan complicado como este.