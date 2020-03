15 nuevos mandos refuerzan la plantilla de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reforzado la plantilla de la Policía Local del municipio con la incorporación de 15 nuevos mandos y, desde estos momentos, el Cuerpo suma 11 nuevos oficiales y 4 subinspectores más que ya ocupan las unidades de trabajo que les han sido asignadas para el mantenimiento de la seguridad en la capital tinerfeña.

Tras varios años sin publicarse plazas que permitieran ascensos profesionales en el seno de la Policía Local de Santa Cruz, los nuevos mandos tomaron posesión de sus cargos en presencia de la alcaldesa del municipio, Patricia Hernández, quien, acompañada del concejal de Seguridad, Florentino Guzmán, y el edil de Recursos Humanos, José Sabaté, felicitó a los agentes por la implicación y el esfuerzo que han invertido los últimos años para conseguir promocionar en el escalafón.

Patricia Hernández lamentó que "tras tanto esfuerzo" el acto de toma de posesión "no puede ser lo entrañable que debería ser y con la presencia de sus familias y de quienes se han sacrificado con ustedes para llegar a este día", en referencia a que no se permitió la entrada de ninguna otra persona al Salón del Plenos que no fueran los propios policías que, además tomaron asiento guardando la distancia de seguridad y que se desinfectaron antes y después del acto.

Hernández insistió en que Santa Cruz "está en un momento en el que la Policía es fundamental para garantizar la seguridad de la ciudadanía, pero sin olvidar la suya propia", y quiso hacer referencia en dos ocasiones a que "volverán los tiempos de los abrazos y de poder celebrarlo como merecen y que este Ayuntamiento les honre, pero no podíamos aplazarlo más porque la tarea que ustedes realizan es esencial, sobre todo para las personas más vulnerables".

En este mismo sentido se expresó el concejal de Seguridad Ciudadana, Florentino Guzmán, que agradeció "el compromiso que han demostrado durante este tiempo en el Cuerpo y que a partir de ahora se hace aún más extenso si cabe con la población de Santa Cruz".