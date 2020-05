La Recova de Santa Cruz de Tenerife, sancionada por aglomeración, falta de control de aforo y medidas de seguridad

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha levantado un acta de sanción a los responsables del Mercado Nuestra Señora de África tras detectar el pasado fin de semana numerosos incumplimientos de las medidas contra la COVID-19, como falta de control en los accesos y aglomeración de personas.



En un comunicado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa de que la Policía Local ha recabado informes por los distintos incumplimientos de las medidas preventivas básicas en el funcionamiento diario del Mercado, donde mañana se realizará una inspección para verificar que se ha corregido esta situación.



Al respecto el concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad, Florentino Guzmán Plasencia, ha mostrado su preocupación ya que se ha detectado en los últimos días, pero especialmente el fin de semana, que se producen aglomeraciones de personas sin unas medidas mínimas de distanciamiento social ni la adopción de los mecanismos preventivos tales como el uso de mascarillas o hidrogeles.



El edil señala que el pasado domingo se levantó un acta de sanción a los responsables del Mercado por estos incumplimientos después de que los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar observasen una importante concentración de personas en puestos y pasillos y la reducción de estos últimos al instalarse mesas de venta minorista de productos de artesanía.



Además había una apertura total de la Recova sin control de aforos en el interior de las cinco puertas del citado mercado, inexistencia de señalización para ordenar el tránsito de los clientes y el respeto a las distancias mínimas, escaso o nulo uso de equipos de protección, mascarillas o guantes, según el caso, tanto entre vendedores como entre los compradores que allí se encontraban y la ausencia de elementos dispensadores de hidrogeles.



En días sucesivos se han encargado informes que acreditan que no se han adoptado medidas correctoras e incluso llegó a ser necesario solicitar el cierre de algunas tiendas en el centro comercial anexo al mercado al no contemplarse que pudieran abrir sus puertas en este momento.



Por ello el área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha acordado con el Mercado Nuestra Señora de África un protocolo de medidas contra el Covid-19 que se deberá implementar en esta instalación.



El concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, José Ángel Martín, explica que en el Mercado se deberán controlar los accesos, marcar los caminos de un solo sentido para llegar a los puestos y establecer protocolos para que en los mismos se marquen las distancias y la clientela no pueda tocar la mercancía.



“Hemos advertido al Mercado de que la responsabilidad del cumplimiento de las medidas impuestas por el estado de alarma afecta tanto a cada uno de los puestos como a la Cooperativa, cada uno en su respectivo ámbito”, aclara.



A partir de ahora, el Mercado deberá tener delimitadas las entradas y salidas, implantar un sistema de control de aforos, vigilar que todas las personas que haya dentro usen mascarillas obligatoriamente y que en el suelo se delimiten tanto los paseos habilitados como la distancia de seguridad entre clientes.



Para Martín, “es importante que una instalación tan relevante como el Mercado cumpla todas las medidas y garantice la seguridad de quienes trabajan allí y de todas las personas que acuden a comprar desde cualquier parte del municipio”.



Asimismo la empresa que se encarga de vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales para el área municipal de Servicios Públicos cursará este viernes una inspección para comprobar que todo lo acordado se cumpla.