Santa Cruz de Tenerife ordena precintar todos los parques infantiles

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado precintar todos los parques infantiles del municipio como aviso a padres y madres de que durante el estado de alarma y las primeras fases de la desescalada no se permite el uso de estas instalaciones.



El concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, considera que el cierre de parques infantiles “es una medida necesaria” para proteger de posibles contagios tanto a menores como a padres y madres, ha dicho en un comunicado.



El edil pide a toda la sociedad que sea comprensiva y respetuosa con las disposiciones del Gobierno y recuerda que es fundamental cumplirlas para que no se vuelva a propagar el coronavirus y proteger así la salud pública.



De esta manera se cumple con la orden del Ministerio de Sanidad que permite a los niños y las niñas poder disfrutar diariamente de actividades fuera de casa de manera supervisada y manteniendo las garantías de higiene y distanciamiento social.



Esa misma orden aclara que no está permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre, así como a instalaciones deportivas.



Los precintos se han colocado a partir de este miércoles y se espera que el jueves se concluya con el cierre de todas las instalaciones dedicadas a la infancia que hay en el municipio.



En aquellos parques infantiles vallados o con puertas, además de continuar cerrados, se ha puesto una cinta a la entrada para dejar clara su clausura, mientras que en aquellos en los que el acceso a los juegos es abierto se ha precintado cada uno de ellos.



José Ángel Martín recuerda que lo permitido es que hasta tres menores de 14 años salgan acompañados de una persona adulta siempre que convivan en la misma casa.



La salida solo contempla la realización de un paseo diario, de máximo una hora de duración y a una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio del menor, entre las 9:00 horas y las 21:00 horas.



Además, no pueden salir aquellos niños y niñas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario por tener COVID-19 o en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnóstico.