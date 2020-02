Santa Cruz invita al artista Freddy Chalk a plasmar su obra en la ciudad tras la polémica por su pintura en la calle

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha celebrado este lunes un encuentro con el autor de arte efímero Freddy Chalk al que también asistieron la responsable de Cultura, Matilde Zambudio, y el edil de Seguridad Ciudadana, Florentino Guzmán Plasencia.

Patricia Hernández y Freddy Chalk hablaron de la polémica suscitada este fin de semana en Twitter después de que el artista, de origen italiano, realizara una pintura con tiza junto a la plaza del Príncipe de la capital tinerfeña. Se trató de una reproducción de la pintura El señor de la columna de Caravaggio.

La polémica saltó cuando la cuenta de la Policía Local de la capital tinerfeña publicó un tuit en el que denunciaba que se hubiera pintado en el suelo y que se buscaba al autor. Este, por cierto, había firmado la obra.

Poco después, el propio artista borró la pintura, pero el Twitter numerosos usuarios criticaron que la policía buscase a una persona por realizar una obra de arte efímero. Además, se acusó a los agentes de haber borrado la pintura, ya que esta desapareció del pavimento.

Que busquen en google quién ha hecho eso. Cuando hace sus obras de arte en Londres o Berlin acordonan la zona e incluso la vallan. Aquí la alcaldesa @PatriciaHdezGut manda a borrar el dibujito y a perseguir a Freddy Chalk!! — El Mariscal (@El_Mariscal69) February 2, 2020

#ArteCallejero: El conocido #artista callejero Freddy Chalk ha pasado por S/C de #Tenerife y nos ha dejado esta obra de #arte cerca de la Plaza del Príncipe. Una copia del famoso cuadro: "La Flagelación de Cristo" de #Caravaggio (1607) - Lamentablemente ya ha sido borrado 🙄 pic.twitter.com/qEl3M2jODW — TeneriFeliz ☀️⛱️ (@TeneriFeliz) February 2, 2020

Señores de @eldia y @diariodeavisos la alcaldesa @PatriciaHdezGut y @PoliciaLocalSC han hecho un ridículo de nivel mundial. Han mandado a limpiar una obra de arte de Freddy Chalk. Si echan un vistazo en sus #rrss podrán ver cómo le tratan allá por donde pinta y en #SantaCruzpic.twitter.com/mMK1XLeMTm — El Mariscal (@El_Mariscal69) February 2, 2020

Sin embargo, este lunes el propio Chalk trasladó a la alcaldesa que es un hábito propio del arte efímero y que una vez que está la obra terminada, y que puede ser pasto de las pisadas, la lluvia o el viento, la borra "para que algo tan bello no se convierte en un borrón sucio".

Tanto la alcaldesa como la responsable de Cultura trasladaron a Freddy Chalk la idea de abrir vías destinadas a que este tipo de arte que ha encontrado tanto respaldo entre la población chicharrera no sea tan efímero, sino que pueda consolidarse y forme parte de las calles de la ciudad de forma permanente.

El artista, borrando su propia obra en Santa Cruz de Tenerife

La propuesta ha entusiasmado al artista, puesto que trasladó a los miembros de la corporación presentes en el encuentro que la ciudad Santa Cruz, tiene unas "condiciones únicas" para el arte urbano.

Por su parte, Florentino Guzman y Chalk bromearon sobre el malentendido de que fuera Policía Local la que borrara la pintura e incluso el artista aclaró que él sabía que era una equivocación y que los agentes no tenían nada que ver, puesto que durante las más de 20 horas que le llevó terminar El Señor de la columna, numerosos policías pasaron por allí y no solo no llamaron la atención, sino que además le hicieron gestos de aprobación como guiño de ojos o pulgares hacia arriba.