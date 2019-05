Unidas Podemos aboga por un acuerdo con PSOE y Ciudadanos para "regenerar" Santa Cruz de Tenerife

El concejal electo de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, ha defendido este jueves un acuerdo con PSOE y Ciudadanos para "regenerar Santa Cruz" y acabar con el "clientelismo" y "la corrupción" de Coalición Canaria, que aspira a que José Manuel Bermúdez siga en el cargo.



"Si dejamos gobernar a José Manuel Bermúdez, ni PSOE, ni Cs, ni UP seríamos coherentes con nuestros respectivos compromisos públicos de poner fin al clientelismo político, ni defenderíamos la regeneración democrática, ni que la corrupción no se penalice políticamente", afirma Trujillo en un comunicado.



En su opinión, "estos elementos ideológicos comunes" deberían ser la base de un acuerdo entre PSOE, UP y Cs que no implicaría los tres partidos formaran parte del gobierno municipal "ni es incompatible con concesiones programáticas mutuas".



"Cada formación política podría llevar a cabo diversos aspectos de sus programas y mantener el apoyo de sus respectivos votantes", propone Ramón Trujillo.



En su opinión, ninguno de estos tres partidos podría explicar a sus votantes "que ha dejado que Coalición Canaria siga gobernando cuando hay una alternativa real".



Trujillo afirma que Coalición Canaria "sigue condicionada por su corrupción pasada en temas urbanísticos como Las Teresitas o el cierre de la Residencia de Ifara".



Para el concejal de UP, Coalición Canaria en Santa Cruz "es un régimen incapaz de poner orden en sus desastrosas privatizaciones, se trate de la gestión del agua o de los aparcamientos en régimen de concesión".



Coalición Canaria "ha mantenido precarizados a trabajadores subcontratados y persiste su enorme poder clientelar", denuncia.