Los sindicatos tildan de "brutal" la falta de efectivos en la Policía Local de La Laguna

Los sindicatos CSIF, Stap, UGT, IC, CCOO, USO y Asipal han denunciado este miércoles que, desde hace año,s la Policía Local de La Laguna (Tenerife) sufre una "brutal" carencia de efectivos, de forma que la situación es "insostenible" y no se puede garantizar un servicio en condiciones normales.

En un comunicado, indican que la situación la situación ha ido "a más", dado que se han seguido jubilando policías sin que se haya repuesto plaza alguna durante los últimos ocho años, y critican que la "desidia y el abandono" llegan a tal punto que los oficiales del cuerpo hacen labores de subinspectores y se carece de inspectores.

Ante la actual situación, los sindicatos apuntan que se iniciará una "indudable etapa de conflicto", de forma que los policías no harán voluntariamente servicios extraordinarios para "salvar la situación de carencias y dejadez mostrada por estos políticos en este Ayuntamiento". Anuncian, asimismo, que constituirán la comisión de conflicto laboral y procederán a estudiar y proponer cuantas acciones de reclamación y protesta determinen por el tiempo que sea necesario, para la defensa de sus intereses colectivos o por los "atropellos" que se sigan produciendo como consecuencia de ésta situación laboral.

Los sindicatos señalan que no se han hecho realidad los compromisos del actual grupo de gobierno municipal de realizar mejoras para solventar esas y otras carencias, y añaden que se han sumado los problemas de la pandemia, si bien esta ultima "no es excusa y no se pueden ocultar las vergüenzas de la mala gestión". Estos grupos exclaman que ya "basta" de las crecientes situaciones de mayores servicios sin control ni delimitación, así como de afrontar una pandemia en constante exposición y situaciones de riesgo.

Además, critican que a los agentes "no se les ha dado el trato mínimo digno tanto a la hora de realizar los test y las PCR de detección, así como la vacunación, para la cual el alcalde no ha dado la cara, aún en espera y sin fecha precisa a pesar de haber sido un colectivo que ha estado al frente y al contagio de muchos de sus agentes sin que por el momento haya que lamentar afortunadamente desenlaces letales".

Para los sindicatos también ha llegado el momento de decir "basta" porque han tenido que "asumir una descontrolada inmigración en el municipio y sus consecuencias recayendo muchas incidencias del lado de esta Policía Local, sin los recursos ni medios adecuados, además del riesgo y situaciones tensas no siendo ni siquiera de la competencia directa de dichos agentes, si bien se han afrontado profesionalmente por este cuerpo policial".

Por otro lado, se quejan de tener que afrontar un constante crecimiento de servicios e incidencias con la carencia de más de 70 policías por jubilaciones o marchas, y las "engañosas" reuniones y negociaciones con el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y los concejales del PSOE.

Piden una adecuada relación de puestos de trabajo y rechazan las propuestas del alcalde, que, según los sindicatos, "se ha limitado a remitir un informe técnico bastante arbitrario y procorporacionista para ni siquiera convocar mesa negociadora o sectorial y sacudirse del compromiso".