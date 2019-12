Canarias Cultura en Red tendrá otra estructura y convocará gerente en un año

El Gobierno regional cambiará la estructura y el nombre de la empresa Canarias Cultura en Red, que pasará a denominarse Instituto Canario de Desarrollo Cultural, para acabar con la inercia de años y los programas inconexos, y en un año se convocará públicamente la Gerencia.



El viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, ha precisado este lunes en comisión parlamentaria que en materia cultural hay que pasar de la planificación a la acción y convertir a Canarias Cultura en Red en un instituto con capacidad de decisión en los tres objetivos del Gobierno: la cultura como derecho, valor social y comunitario y desarrollo económico.



Añadió Márquez que no puede ser que un Gobierno democrático dirija cultura de una región, sino que lo que debe promover son las condiciones para que haya un espacio cultural productivo, sano y potente.



Después de 35 años de autonomía y una década larga de desmantelamiento hay que revisar los planteamientos de la política cultural canaria, pues el público sigue siendo una pequeña fracción de la población de las islas, lamentó el viceconsejero, quien llamó a plantear políticas formativas de acceso a la cultura y superar "el ocurrencialismo y la inercia de los últimos años".



Admitió que para los presupuestos de 2020 se ha hecho el esfuerzo de aumentar las partidas en este ámbito en un 14 por ciento, algo que ha costado "muchísimo" porque se viene de una época de crisis con un recorte en cultura del 80 por ciento, al pasar de un presupuesto de unos 65 millones de euros en 2008 a apenas 16 millones ocho años después.



El objetivo del Gobierno a medio y largo plazo es llegar en cultura a un presupuesto del 2 por ciento del global autonómico y señaló el viceconsejero que se firmará un convenio con la Radiotelevisión Canaria para coproducir un programa semanal de la actualidad cultural en el archipiélago.



El diputado de Sí Podemos Manuel Marrero opinó que no ha habido una visión global de Canarias en las políticas culturales sino localismo e insularismo, una cultura basada en el clientelismo y en la pose para la foto, y pidió internacionalizar la cultura canaria ya que ésta no puede consistir "en mirarse el ombligo y en las manifestaciones folclóricas de los pueblos, sino en un pensamiento universal desde lo local".



Por la Agrupación Socialista Gomera la diputada Melodie Mendoza pidió al Gobierno que reactiva las leyes de Patrimonio Documental, Archivos y Mecenazgo que quedaron pendientes en la pasada legislatura y advirtió de que Canarias no puede perder mucho más tiempo en lo que a cultura se refiere.



Luis Campos, de Nueva Canarias, dijo que era necesario un cambio de modelo en materia cultural con una premisa, la que no todo lo que se hacía estaba mal, y consideró importante no caer en el error de seguir aumentando el patrimonio cultural "potentísimo" de las islas cuando "desgraciadamente" una parte de la población lo desconoce.



Por el grupo Popular Juan Manuel García Casañas consideró imprescindible incorporar las tecnologías a la gestión del patrimonio y reclamó que la difusión de la cultura no recaiga solo sobre las instituciones, sino que haya medidas de estímulo para fomentar la industria cultural en Canarias.



Juan Manuel García Ramos, del grupo Nacionalista Canario, confió en que el cambio de nombre de Canarias Cultura en Red no obedezca "a un gesto lampedusiano de cambiar las cosas para que todo siga igual" y se mostró preocupado por la desaparición de partidas para el fomento de la lectura pues, en su opinión, la juventud canaria "se está apeninsularizando" en su forma de hablar y perdiendo el léxico canario.



Por el grupo Socialista Pino González observó que el Gobierno tiene muy claras sus prioridades en materia cultural y ha trazado una hoja de ruta para que Canarias "salga del vagón de cola" después del "abandono y desmantelamiento" de los últimos años.



El viceconsejero Juan Márquez respondió a los grupos que hay un borrador de la ley de Archivos y precisó que sí hay partida para el fomento de la lectura, además de poner en marcha el Consejo Canario de Lectura que se ha retrasado porque faltaban representantes de los cabildos.



Se mostró de acuerdo con García Ramos en que hay que proteger el léxico y el dialecto canarios y al respecto afirmó que le consta que ha habido reuniones entre la Academia Canaria de la Lengua y Radiotelevisión Canaria para colaborar en este ámbito.



Dijo Juan Márquez que sería un necio si no reconociera que ha habido programas culturales valiosos de anteriores gobiernos y sobre ellos comentó que se adaptarán a la nueva linea de acción.



Como ejemplo citó que se impulsará de nuevo la Biblioteca Básica de Canarias pero sólo con obras de escritoras para llegar en esta legislatura a al menos 30 autoras, pues en la actual colección de 50 títulos sólo hay dos escritos por mujeres.



Asimismo se impulsarán comisiones editoriales y concursos para premiar autores de poesía y cómic con la garantía de editar y distribuir sus obras, pues lo que no tiene sentido es editar libros valiosísimos que luego terminan almacenados en cajas, lamentó Juan Márquez.



También respondió el consejero a una pregunta sobre el retraso en el expediente de declaración del silbo herreño como Bien de Interés Cultural y al respecto dijo que esta semana se convocará la comisión técnica correspondiente y opinó que los trámites siguen adelante con informes favorables, por lo que el pronunciamiento en tal sentido llegará "lo antes posible".