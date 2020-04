Estrés en gatos y aburrimiento en perros, las mascotas sufren el aislamiento

Con el confinamiento han aumentado las llamadas por problemas de conducta en gatos, algunos no llevan nada bien estar todo el día compartiendo su espacio o territorio Muchos perros pueden sentirse hipoestimulados, no se ejercitan lo suficiente y su área social se ve perjudicada porque aunque pueden salir, no pueden relacionarse entre ellos Es aconsejable que mientras se hace teletrabajo se cierre la puerta de la habitación para limitarles el acceso, no prestarles atención a cada momento y tratar de no estimularlos con juegos en horas en las que después van a estar solo