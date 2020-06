La Guancha prohíbe el consumo de agua a la población ante el descenso en el nivel de los depósitos

Los vecinos del municipio tinerfeño de La Guancha, en el noroeste de la isla, tienen desde hoy prohibido el consumo de agua servido por la red de abastecimiento pública, ante el descenso de los niveles almacenados en los depósitos como consecuencia del incremento del uso de este recurso en las últimas semanas, según la decisión anunciada por la Corporación local.

A través de un comunicado, el alcalde de La Guancha, Antonio Hernández, indica que a partir de hoy viernes, y hasta nuevo aviso, "se prohíbe el uso del agua para el consumo humano (beber, preparar alimentos y cocinar) a la población menor de 8 años".La población censada en La Guancha supera en poco los 5.500 habitantes, según el Padrón Municipal de Habitantes del año 2019.

Hace apenas dos días que los siete ayuntamientos del noroeste de la isla, esto es, los cuatro de la Isla Baja (El Tanque, Garachico, Los Silos y Buenavista) y los tres de la comarca de Icoden (San Juan de la Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos) alertaban de este problema y pedían a la ciudadanía un uso "responsable" del agua, especialmente de cara a los meses de verano.

En el llamamiento conjunto de los siete regidores invitaban a la población a no instalar ni llenar piscinas, no regar con agua de consumo humano jardines o huertas, sustituir el césped por otros tapizantes que requieren menor cantidad de agua, no lavar coches o embarcaciones con mangueras y, en general, evitar cualquier uso que no fuera imprescindible.

Los ayuntamientos de los municipios afectados no descartaban entonces adoptar otras medidas encaminadas a prohibir el uso del agua de consumo humano para actividades no indispensables y las sanciones a esos usos no permitidos.

Los alcaldes señalaban que unos servicios de abastecimiento de agua limitados estaban afrontando un incremento del consumo vinculado a la llegada del buen tiempo, a lo que se sumaba la necesidad de permanecer en casa para evitar, en la medida de lo posible, el contacto social.