Un sobrino de John Kennedy y un exasesor de Obama debatirán sobre cambio climático en Tenerife

El Centro de Desarrollo Turístico de Costa Adeje acogerá el 11 de noviembre un acto público para dar cuenta de la hoja de ruta del Ayuntamiento para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Dicho acto contará con la presencia de Robert Kennedy, que llevará a cabo una ponencia que tendrá por título Greengrowth, innovación y Turismo. Kennedy es hijo del senador y fiscal general de Estados Unidos Robert F. Kennedy, que fue asesinado en 1968. También es sobrino del expresidente John F. Kennedy, quien también asesinado (Dallas, 1963).

En la actualidad, Robert Kennedy Jr. desempeña el cargo de presidente de la junta de Waterkeeper Alliance, un grupo ambiental sin ánimo de lucro que él mismo fundó junto a un grupo de colaboradores en 1999.

Kennedy estará acompañado por otra serie de ponentes de primer nivel mundial y nacional como el asesor político Juan Verde, quien ha trabajado con algunas de las personalidades más importantes del mundo, como los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, el ex Vicepresidente Al Gore, el fallecido Senador Ted Kennedy y el ex Secretario de Estado John Kerry.

También participarán Manuel Figueroa Clemente, catedrático de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla, así como la joven adejera Victoria Ballesteros, que recientemente ha sido elegida por el proyecto Mujeres para la Ciencia (Girls in Science) para participar en uno de sus grupos de trabajo, que ha expuesto su visión sobre el futuro del planeta en una comisión de Naciones Unidas.

El acto será conducido por la periodista tinerfeña María Rozman, ganadora de tres premios Emmy de televisión por sus trabajos en canales de Estados Unidos.

Dentro de la estrategia promovida por el Ayuntamiento, se incluye que el municipio se convertirá en un laboratorio fotovoltaico donde el autoconsumo podrá ser una realidad factible dadas las horas de luz solar.

El acto fue presentado este lunes en rueda de prensa por el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, y por el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena.

El alcalde indicó durante la presentación que "la ponencia de Kennedy será el punto y seguido en el desarrollo de un plan estratégico que pone de manifiesto el trabajo que se ha estado realizando para atender las políticas que tienen que ver con el medioambiente".

En esta misma línea, el consejero José Antonio Valbuena afirmó que en el Gobierno de Canarias "encontrarán un aliado" en lo que a la reducción de la huella de carbono se refiere.

"Vamos a colaborar en acciones pioneras como la que está llevando a cabo Adeje, porque este gobierno se está sumado, de manera decidida, a la lucha contra el cambio climático, de manera que estamos impulsando y desarrollando acciones entroncadas en la mitigación y adaptación de nuestro entorno", señaló.

Desde el año 2011, Adeje se unió a la Red por la Biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias y poco después se sumó al 'Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía', desde donde se comenzó a fraguar una serie de políticas medioambientales que han tomado forma y que se están concretando en un plan estratégico que dirige el propio alcalde y que afecta no solo a las áreas municipales sino también al tejido empresarial y social del municipio.