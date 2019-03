Manny Manuel asegura en su reaparición pública en Tenerife que no actuó "borracho" en el Carnaval de Las Palmas

Así­ lo afirmó este lunes en una rueda de prensa en la que ha sido presentado el concierto que el cantante ofrecerá el próximo 30 de marzo en Güí­mar con motivo de la celebración del Carnaval. En la cita, estuvo acompañado por la alcaldesa de ese municipio, Carmen Luisa Castro, del PP.

En su intervención ante los medios, Manny Manuel dijo tener muy claro que tiene "muchas cosas que enmendar" y agradeció la oportunidad que le ha dado la alcaldesa de Güímar con este concierto, que espera ofrecer con la humildad "más grande del mundo" y con la "sinceridad" que lo caracteriza.

El cantante admitió que se sintió "avergonzado, muy triste y deprimido" por lo ocurrido el pasado 24 de febrero en la capital grancanaria, cuando la concejala del Carnaval se vio obligada a subir al escenario, retirarle el micrófono y expulsarlo debido a su supuesto estado de embriaguez, que no le permití­a articular palabra.

Reconoció que ha vivido unos dí­as "muy difí­ciles" y que no fue su intención que eso sucediera. También ha agradecido el apoyo que ha recibido e incluso contó que el pasado sábado, con motivo de la actuación de Juan Luis Guerra en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, decidió salir a la calle sin disfrazarse para ver cómo respondí­a la gente: "No hubo ni una sola persona que no me abrazara, me diera un beso y me dijera 'estamos contigo".

Manny Manuel quiso dejar claro que vino a Canarias "a cantar y a traer alegrí­a" e insistió en que lo sucedido tan solo fue producto de un mal dí­a: "Solamente fue una dificultad que podemos tener todos. La vida es así­". El artista puertorriqueño indicó que se va a preparar tanto mental como fí­sicamente para el concierto que ofrecerá en Güímar y espera dar todo lo mejor: "Si yo canto con la garganta, el 30 de marzo voy a cantar con el alma", remarcó Manny Manuel, para añadir que Puerto Rico "está sumamente agradecido por todo el apoyo que le han dado".

Por último, hizo hincapié en que no tiene ningún problema de salud -ni mental ni físico- e incidió en que, de tenerlo, serí­a el primero en pedir ayuda. "No soy tonto. Soy responsable de lo que tengo que hacer y a donde dirigirme", sentenció.