Manolo Marrero (Podemos): "Tenemos nuestras costas absolutamente destrozadas por los vertidos de aguas contaminadas"

El candidato de Sí Podemos al Parlamento de Canarias por Tenerife, Manolo Marrero, ha visitado este miércoles la depuradora de Güímar y ha defendido la necesidad de acabar con los vertidos de aguas sin descontaminar al mar: "No puede ser que estemos pagando por depuración de aguas y por agua potable y no se produzca ni una cosa ni la otra".

El candidato indicó que, después de treinta años, esta es la tercera depuradora que se construye en el mismo lugar para solucionar un problema por el que, según dijo, "estamos siendo diariamente sancionados con multas millonarias por la Unión Europea".

"No tenemos agua potable del grifo ni agua depurada en ningún lugar. Estamos defendiendo que no se puede verter al mar aguas contaminadas. Tenemos nuestras costas absolutamente destrozadas. Acabamos de perder siete banderas azules recientemente. La situación es completamente insostenible", lanzó Marrero.

Sí Podemos Canarias recoge en su programa la necesidad de optar por la depuración natural y otras vías que no necesiten de energías fósiles. "Apostamos por pequeñas plantas de depuración en distintos lugares a cotas diferentes para los distintos grupos de población y para que ese agua se pueda distribuir a lugares más bajos", indicó el candidato.

Lo que no puede ocurrir, señaló Marrero, es que "haya zonas de los pueblos que no tienen alcantarillado y por lo tanto tienen una depuradora a la que no se van a poder conectar".

El candidato denunció que, hasta ahora, los intentos de depuradoras del Valle de Güímar "nunca se han conectado al mar". "El agua que se vierte en estos momentos al mar se está vertiendo sin depuración alguna", dijo.

Sí Podemos Canarias considera que hay que construir la "casa completa" y para ello ve necesario establecer un sistema de depuración en distintas cotas y, a partir de ahí, hacer un reaprovechamiento por desnivel sin necesidad de utilizar energías fósiles. "Aquí se va a bombear agua para alturas mayores, desde Candelaria para que llegue aquí, y esto es un auténtico dislate", zanjó el candidato.

Moisés Lubary, candidato de Sí Podemos Canarias al Cabildo de Tenerife, explicó cómo ha sido todo el proceso de denuncia de las aguas contaminadas al mar.