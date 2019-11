Minuto de silencio en Tenerife y sirenas de ambulancia en recuerdo de Sara, víctima de la violencia machista

Representantes del Cabildo de Tenerife han guardado este miércoles un minuto de silencio en memoria de Sara, la joven de 26 años presuntamente asesinada por su pareja en la localidad de San Isidro



Al mismo tiempo, la corporación insular ha querido utilizar el ruido de varias sirenas de ambulancia para elevar su rechazo contra violencia machista, “que es un problema de todos”.



“El comunicado oficial del Cabildo de Tenerife no es el del silencio, sino elevar la voz para poder gritar que ya estamos muy cansados y muy hartos de la violencia machista. El silencio es en honor y en recuerdo de la víctima. El ruido es en contra de la violencia machista”, ha aseverado la consejera Insular del Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad, Ana Franquet Navarro, tras el minuto de silencio.



El presidente del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín, ha recordado que la violencia machista no es un problema de las mujeres, sino “un problema de todos”, porque, por encima de cualquier otra consideración, “es una lacra que está metida en nuestra sociedad”.



Martín ha recordado, además, que Sara fallecía en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer: “un día de reivindicación y de lucha. Un día en el que las instituciones públicas queríamos salir, una vez más, a exigir la igualdad de trato, la condena de las violencias, y reivindicar la necesidad de que la mujer pueda vivir en paz”, ha aseverado.



El presidente insular ha trasladado, asimismo, su “reconocimiento”, “recuerdo” y “cariño” hacia Sara, hacia los familiares “que hoy sufren su pérdida”, y hacia todas mujeres que fallecieron producto de la violencia, del machismo, de la “incomprensión”, y a veces, ha recalcado Martín, también fruto “del abandono de muchos de nosotros, que no estuvimos a la altura para protegerlas, arroparlas, y ponernos de su lado”, ha concluido.