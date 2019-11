La Navidad llega a Santa Cruz de Tenerife con más calles iluminadas

Santa Cruz de Tenerife procedió este jueves al encendido del alumbrado navideño de la capital en un acto que dio comienzo puntual, a las 19:00 horas en la Plaza del Príncipe, y que contó con la presencia de numerosos vecinos y vecinas que no quisieron perderse la simbólica bienvenida de la capital a la Navidad.



La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, encendió las luces acompañada de buena parte de los concejales. La plaza del Príncipe estalló entonces entre el júbilo del público con los cañones de corazones y cintas de color oro y plata que llenaron de colorido la estampa.

El acto se acompañó de actuaciones y dos pantallas gigantes retransmitieron cómo se encendía la Plaza del Príncipe y sus alrededores, pero también cómo se encendían el resto de zonas y barrios de la ciudad de Santa Cruz. Este año se han iluminado zonas y calles que en el pasado no contaban con luces navideñas.



El Consistorio de la capital ha duplicado este año las bombillas LED para llevarlas al mayor número de barrios posible, algo que Patricia Hernández, destacó apuntando que “Hoy la luz que nace en este plaza traspasará fronteras e inundará todo nuestro municipio como nunca antes lo había hecho hasta ahora para llegar más lejos, muy cerquita de las casas de miles y miles de chicharreros y chicharreras”.



“A los más pequeños no sé si se lo han contado, pero las luces de Navidad guían a Papá Noel y los Reyes Magos, y si les dicen que otra ciudades tienen más luces, ustedes dirán que nosotros tenemos mejor tiempo y a los Reyes Magos y a Papá Noel siempre les gustará más estar con nosotros”, bromeó la alcaldesa e invitó a disfrutar con sus familias de las actividades organizadas por el Consistorio para esta época navideña, entre ellas, “esquiar a 21 grados”.



MÁS CALLES ILUMINADAS



Este año el Ayuntamiento de Santa Cruz ha encendido 4 millones de bombillas LED, lo que supone un incremento de 2,5 millones de bombillas más que el año pasado. Las calles iluminadas han pasado de 105 a 187 y las farolas, de 450 a 1.135. Además, existen nuevos elementos de suelo para aquellos lugares en los que no es posible colocar elementos aéreos.



El propósito del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es que por primera vez la ciudad “brille por los cuatro costados” porque el compromiso del nuevo grupo de gobierno era mejorar la iluminación navideña en los barrios y responder a la demanda de los vecinos y las vecinas.