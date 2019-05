El Cabildo de Tenerife gastó 13.000 euros en el acto electoralista de CC con casi 2.000 mayores en Tegueste

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Coromoto Yanes, de CC (fue candidata al Senado por esta isla y no obtuvo escaño), confirmó en el pleno de este martes, a preguntas de la representante de Podemos Paqui Rivero, que la Corporación insular gastó casi 13.000 euros de dinero público en el acto electoralista de su partido con unos 2.000 mayores del programa insular Ansina en el campo de lucha de Tegueste, municipio también gobernado por CC.

En ese recinto deportivo, se había convocado a los mayores de Tenerife para celebrar el 30 aniversario de la creación de Ansina, algo que se adelantó a antes del 26 de mayo, día de las elecciones, cuando la efeméride precisa era varios meses después, en septiembre de 2019.

La celebración del aniversario se hizo coincidir con la grabación del programa Noche de taifas, de la TVAC, y en él solo participaron cargos públicos y candidatos a los comicios del 26M de Coalición Canaria, entre ellos los alcaldes en funciones de La Laguna, José Alberto Díaz, y de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. También estuvo el presidente insular Carlos Alonso.

Tras la denuncia ante la Junta Electoral de Podemos, la emisión de esa grabación televisiva del medio público autonómico se paralizó y se pospuso a después de la celebración de la consulta electoral.

Sobre esta cuestión tan polémica, otra fiesta de la mortadela de CC, Coromoto Yanes negó este martes en el pleno extraordinario del Cabildo que haya existido un interés electoralista en ese acto conmemorativo del 30 aniversario del programa de mayores Ansina, celebrado el domingo 19 en el terrero de lucha de Tegueste.

Así lo afirmó la aún consejera insular, según informa la agencia Europa Press, en respuesta a una pregunta de Paqui Rivero, que denunció que ese acto se haya producido coincidiendo con la campaña electoral, sobre todo cuando los 30 años de Ansina se cumplen en septiembre, o incluso que se haya "obligado" a asistir al equipo de animadores de este programa.

Rivero afirmó que CC fue "dopada" a las elecciones del 26 de mayo, no solo por el uso de recursos privados, sino también porque usa recursos públicos "a su antojo" para sus objetivos electorales, como el acto "tramado" por Coalición Canaria y la TVAC celebrado en Tegueste con el "pretexto" de conmemorar los 30 años de Ansina.

La consejera de Podemos insistió en que los 30 años de Ansina no se cumplen en esas fechas, sino en septiembre, por lo que criticó que haya sido adelantado con "claros intereses electoralista". También denunció que el Cabildo se haya hecho cargo del transporte de los asistentes y de las bolsas de comida que fueron entregadas, así como de "obligar" al personal de Ansina a asistir al acto.

En su réplica, la consejera insular de CC y responsable de Ansina en el Cabildo, Coromoto Yanes, sostuvo que por parte del Cabildo "no se ha adelantado nada y tampoco se ha obligado a los trabajadores". Detalló que el gasto del transporte ascendió a 8.255 euros, y las bolsas de comida, a 4.600 euros. Además, añadió que los mayores son personas "que toman decisiones, que saben lo que hacen", por lo que lamentó que "Podemos insinúe que sean personas a las que se pueda manipular".

Yanes planteó que "lo que hemos hecho es colaborar con el traslado de 1.800 mayores, no 3.000, para su asistencia al acto. Está viendo cosas donde no las hay. No use a los mayores para este tipo de cuestiones", indicó la consejera insular.