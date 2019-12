Tacoronte pide a los vecinos que no retiren las estacas contra las termitas

La concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Tacoronte, Carmela Díaz, ha pedido este jueves a los vecinos que no retiren las estacas que se están colocando para erradicar las termitas Reticulitermes flavipes que afectan al municipio tinerfeño. Carmela Díaz dice que es "urgente" que los ciudadanos sean conscientes de que esos elementos no representan riesgo alguno para la salud ni atraen a las termitas.



En un comunicado, recuerda que la colocación de las estacas tiene como único fin determinar si hay poblaciones de ese insecto en los alrededores, y añade que en caso afirmativo se colocan cebos que pesas 150 gramos, contienen celulosa, alimento que atrae de forma poderosa a las termitas y 0,75 gramos de hexaflumoron, sustancia que permite su erradicación.



La concejala quiere dejar claro que las estacas están hechas únicamente de madera blanda y tienen unas ranuras que son las que las termitas sellan con barro. Por esa razón son "perfectas" y resultan fundamentales para determinar si se encuentran en los alrededores poblaciones de ese insecto, agrega.



Cada estaca está georeferenciada, por lo que los componentes de los cuatro equipos de Tragsa que trabajan en la erradicación de las termitas tienen constancia de que han sido retiradas. "Nos hemos dado cuenta de que algunas están desapareciendo por razones que desconocemos y que van desde pensar que sirven para eliminar las termitas de su casa o simple vandalismo. Pero debemos concienciarnos de que si queremos erradicar esta plaga tenemos que cumplir con un protocolo que ya está definido", se señala en el comunicado.



El Ayuntamiento de Tacoronte trabaja sobre el área definida por el biólogo de la Universidad de La Laguna (ULL) David Hernández para concretar de la forma más exacta posible los puntos calientes en los que se encuentran situadas las termitas.



"Queremos transmitir a la población que es muy importante que no toque y mucho menos retire estos elementos que son revisados por los técnicos de forma periódica", indica Díaz.



La concejal ha recibido informaciones acerca de que en menos de 24 horas han desaparecido algunas de las estacas cuya parte superior es visible. La empresa pública Tragsa, que es la que recibió la encomienda del Cabildo de Tenerife para ejecutar los trabajos, comenzó la instalación de 4.000 cebos el pasado 4 de diciembre en la Urbanización Parque Atlántico, donde se supone que empezó la plaga a causa de la llegada de madera desde el exterior de la isla.