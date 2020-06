Alberto Rodríguez (UP) solicita una audiencia urgente a la ministra Ribera para abordar la situación de "emergencia" de La Tejita

Alberto Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, ha remitido una carta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para solicitar una "audiencia urgente" con el fin de informar sobre sobre la situación de la construcción de "una instalación hotelera que debería haber sido paralizada cautelarmente, de acuerdo con la legislación vigente" y los informes emitidos sobre el deslinde del dominio público marítimo-terrestre de la zona comprendida entre la playa de la Tejita y la Punta de El Chinchorro, dice el escrito.

En la misiva, el parlamentario por la provincia de Santa Cruz de Tenerife reclama la oportunidad de mantener un encuentro en el que estén presentes Ana María Oñoro Valenciano, directora General de la Costa y del Mar y Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente, "para abordar esta situación de emergencia y valorar con sujeción a la propia legislación como proceder convenientemente", según se explica en la carta.

En el escrito se detalla la relación de acontecimientos desde que el pasado 16 de junio "se encuentran dos personas del movimiento social protestando en contra de la construcción ilegal de la instalación hotelera de La Tejita desde lo alto de las grúas de la obra". Rodríguez añade que "estas personas ya van a cumplir una semana subidas a la grúa y han avisado de que no bajarán hasta que no se paralicen las obras", al tiempo que resalta que "esta situación presenta un inminente riesgo para la integridad o vida de las personas activistas".

Recuerda asimismo el portavoz de UP recuerda que "esa necesidad y solicitud" de reunión "ha sido expuesta en multitud de ocasiones por nuestro grupo parlamentario, siendo los últimos requerimientos en los meses de marzo y mayo, tanto por vía telefónica como por correo", al Ministerio para la Transición Ecológica. La situación de pandemia sanitaria provocó que, en la última ocasión, la solicitud de interlocución con el Ministerio se planteara "mediante la posibilidad de un encuentro telemático con las organizaciones ecologistas para presentar su pliego de reivindicaciones", pero hasta la fecha, puntualiza Rodríguez en su escrito, "esta reunión no ha sido llevada a cabo y no se ha producido respuesta" del Ministerio.