'Turismo, ¿invasión o recurso?', eje central del congreso internacional que acoge La Laguna el 10 y 11 de enero

"Paisaje no son solo arbolitos, naturaleza y plantas", asegura Juan Manuel Palerm, director del Observatorio del Paisaje en Canarias y responsable del Congreso Internacional Turismo, ¿invasión o recurso? , previsto para los días 10 y 11 de enero en el municipio de La Laguna.

El arquitecto Palerm matiza que esos elementos "forman parte del paisaje, de un sistema de relaciones en el que también participan las infraestructuras, los cultivos, los edificios, las casas y la población". "Todo eso forma parte del paisaje y, por ello, tenemos que resolver cómo se articulan en el territorio", desde su capacidad de cualificar los entornos y los lugares de convivencia ciudadana, añadió el catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del IUA de Venecia.

Para Juan Manuel Palerm, "hay que bendecir, aplaudir y arropar el liderazgo de Canarias en todo el mundo respecto a la promoción turística". Además, opina este profesional que se está desarrollando un trabajo encomiable y brillante en esta faceta. Por ello, el experto desea que algún día "esté al mismo nivel el paisaje desde la ordenación y la arquitectura del turismo", entendido en su forma de implantarse físicamente en el territorio y en la calidad de sus construcciones y edificios, infraestructuras y espacios libres y de convivencia, en la imprescindible exigencia de establecer mecanismos de relación con la isla y sus residentes.

"El paisaje no es naturaleza solamente", insistió Palerm. A su juicio, el turismo de masa respecto al territorio presenta "miles de riesgos" porque "se nos ofrece como un producto codificado impuesto al territorio donde se asienta; no asume ni suele ser sensible a la complejidad territorial y social". No se trata de hablar solo y por separado de urbanismo, arquitectura o planificación, manifestó el director del Congreso, sino que hay que "pensar en global en una realidad compleja y en evitar el mal gusto, reconociendo que sobre gusto hay mucho y muy bien escrito, sin prejuicios pero también sin idealizaciones. Y eso es lo que no ha ocurrido".

De este discurso se deduce la importancia de la cita señalada para los días 10 y 11 de enero en el Teatro Leal y la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, ambos emplezamientos en La Laguna. "Todos los ponentes han sido investigadores que han vinculado, a la faceta de estudio, el desarrollo territorial del turismo".

Medio centenar de expertos europeos, muchos de ellos canarios, plantearán ponencias atrevidas, con ejemplos de diferentes destinos turísticos de masa en esa convocatoria. El Congreso Internacional Turismo ¿invasión o recurso? está organizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y el Observatorio del Paisaje en Canarias.

Toda la información sobre el programa, ponentes, horarios y matriculaciones está disponible en la página web www.turismopaisaje.com.