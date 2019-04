El cocinero Ferran Adrià, en Tenerife: "Una cosa es la actitud y otra es hacer arte" en gastronomía

El cocinero y fundador de elBulli Foundation, Ferran Adrià, ha expresado este viernes, sobre la concepción artística de la gastronomía, que "una cosa es la actitud y otra cosa es hacer arte", pues dentro de la vanguardia "hay muchos grises" donde algunos restaurantes tienen esa actitud, pero lograrlo significa "otra cosa".

Adrià, que ha presentado en Tenerife un nuevo libro titulado Food and Beverage que pretende ser una guía para pequeñas y medianas empresas, ha indicado en declaraciones a Efe que, si se entiende la gastronomía como una relación entre el ser humano y alimentación, "por supuesto que también hay ciencia" y ya no se entiende la industria alimentaria sin tecnólogos.

Asimismo, ha resaltado que el concepto de arte es "más complejo" porque habría que entrar a definir qué es esa palabra, aunque ha dicho que hay una parte muy pequeña de lo que se cocina en la que el cocinero tiene un actitud que va más allá de dar placer comestible.

"Pero eso es una parte muy pequeña y muchas personas pueden pensar: ¿qué estás diciendo?", ha reflexionado Adrià, que ha agregado que es a esos cocineros que abren camino para que otros entren es a lo que se le podría llamar vanguardia, pero es un grupo "muy muy pequeño".

La gente corriente no especialista, ha dicho, tienen que ir a los restaurantes a disfrutar, ha reflexionado el cocinero, que ha apuntado que cuando una persona empieza a tomar la cocina como un hobby, muchas veces la gente "amateur" puede llegar a tener un conocimiento "casi igual" que el profesional, "y eso es otra historia".

En cuanto a la importancia que le da al legado que deja elBulli, Adrià ha manifestado que hay que "venderse" porque si uno mismo no se vende, nadie le va a comprar.

"Es verdad que los latinos tenemos una mentalidad un poco vergonzosa y nos cuesta demostrar lo que valemos, pero hay que venderse y para eso hay que mostrar, ordenarse y hacer un proyecto", ha opinado Adrià, que ha explicado que elBulli Foundation está trabajando en un proyecto expositivo donde una de las misiones más importantes es salvaguardar el legado.

"Si esto no se toca, hoy en día, con todo lo digital, si no lo ves, no existe y la gente se olvida de todo", ha subrayado el cocinero en referencia a la fugacidad de las nuevas tecnologías.

Para Adrià, las redes sociales están cambiando el orden sobre quién es influyente o no y ha contado que si él quiere conocer un restaurante lo puede hacer gracias a vídeos y fotos, que "no es igual que ir a comer", pero sirve para hacerse una idea "de al menos al 80 por ciento".

Asimismo, Adrià ha valorado el peso de la gastronomía y la restauración en el Producto Interior Bruto de España, que según el chef mueve el 33 por ciento del PIB.

El libro Food and Beverage, que ha presentado el fundador de elBulli, y las reuniones con empresarios que conlleva sirven a su juicio para sensibilizar y concienciar tanto a los propietarios del proyecto como a los trabajadores de lo "importante" que es comprender que una empresa se tiene que gestionar y que aunque seas un cocinero o alguien de sala tienes que saber lo que cuesta la luz "y ese tipo de cosas".

"En España el 50 por ciento de las pymes no dura más de cinco años y el 22 por ciento cierra a los dos años y esto significa un drama y queremos solucionarlo", ha relatado Ferran Adrià, que pretende revertir "aunque sea muy poco" esas cifras con proyectos como Food and Beverage y su anterior publicación en esta línea, Mise en Place.