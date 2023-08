El incendio de Tenerife ya ha quemado 13.383 hectáreas, pero se trabaja en su extinción con “mejores expectativas”

La dirección del operativo de extinción del incendio de Tenerife ha informado de que el día amanecen con “optimismo” y “mejores expectativas” en los trabajaos de extinción de un fuego que ya ha quemado más de 13.300 hectáreas en un perímetro de 88km.

Parte de la cornisa norte se ha ido enfriando y manteniendo. Todas las viviendas cuentan con el perímetro de seguridad sin problemas ni complicaciones. El foco localizado en el municipio de La Esperanza se ha ido enfriando por lo que se prevé realojar una parte del municipio del Rosario y La Esperanza. El número de personas reubicadas es de 969 ya que finalmente no hubo que evacuar Arico y Fasnia.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, informa del desvío un mayor número de efectivos a la parte alta del minucipio de Güímar y asegura que el objetivo de este lunes “será consolidar la parte alta y enfriar la norte”.

Para Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, lo más importante es defender a las personas y a sus viviendas y recomienda a la población del norte de Tenerife el uso de mascarillas FFP2, especialmente aquellas personas vulnerables y con dolencias respiratorias. Dávila recuerda a la población la importancia de informarse a través de los canales oficiales de información. “Las decisiones de realojo se dan desde la dirección de este operativo y desde sus canales oficiales”, ha aclarado.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad (CECOES), alertan de la mala calidad del aire en los municipios afectados por el incendio.

En especial preocupan los municipios de Los Realejos, La Orotava y Arafo. En la vertiente Norte en los municipios de Los Realejos, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, la Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Buenavista del Norte, Los Silos, Garachico, Icod de los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla. En la vertiente Sur en los municipios de Arafo, Candelaria, Güímar, Fasnia y Arico

El humo de los incendios forestales está compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas que se emiten por la combustión de la vegetación y otros materiales por lo que las autoridades recomiendan a la población el uso de mascarillas FFP2.

Visita del presidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este lunes la zona afectada por el incendio según adelantaron fuentes de La Moncloa. Fernando Clavijo agradece que Sánchez visite Tenerife para conocer de primera mano la situación del incendio y reconocer la labor de los equipos de extinción.

