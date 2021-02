José Mazuelos, obispo de la Diócesis de Canarias: "Hay ciertas profesiones que deberían ser prioritarias en la vacunación para evitar contagios"

El Servicio Canario de la Salud (SCS) reveló el pasado viernes un informe en el que se concluía que el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, se había colado en las listas de vacunación. A este hecho, respondió el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, apuntando que, "sin conocer las circunstancias, no ha estado bien que los obispos de Tenerife y Mallorca se vacunaran cuando no les correspondía".

El obispo de Tenerife se coló en la lista de vacunación y el obispado guarda silencio

Asimismo, Mazuelos confesó en el programa Hoy por Hoy El Drago de Cadena Ser no haberse vacunado aún y afirmó que se debería "revisar" el protocolo para algunas profesiones, como los religiosos, cargos públicos o la policía. "Contagiarme no me preocupa, el problema es que pueda contagiar a cualquiera". Para el obispo, hay que "procurar la prevención" y esto se consigue vacunando a aquellas personas que, por su trabajo, están en contacto constante con personas mayores.

El religioso y médico le quiso quitar hierro a este asunto y sentenció: "Hay que evitar estas columnas de humo que no dejan ver lo verdaderamente importante: la situación de las migraciones que están llegando a Canarias".

Vacunación del obispo de Tenerife

Fue el pasado 13 de enero cuando el obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, recibió la primera dosis de la vacuna, junto a los sacerdotes mayores que viven en la residencia sacerdotal San Juan de Ávila, las religiosas, responsables del centro, personal de la casa y de la empresa externa que se ocupa de la limpieza. A través de una nota de prensa enviada a finales de enero, el Obispado añadía que "Álvarez estaba incluido en el listado enviado a las autoridades sanitarias al mantener su domicilio en ese lugar, en concreto en un apartamento adjunto, y con cuyos residentes tiene frecuentes contactos y comparte algunos servicios que se prestan".

El pasado viernes, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, hacía público, en la Comisión de control para explicar el plan de vacunación contra la COVID-19, un informe que echaba por tierra la declaración del obispado. Este medio se puso en contacto con la diócesis para esclarecer los hechos, pero no prestaron declaración alguna.