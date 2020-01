Médicos especialistas del HUC: "La guerra política intoxica nuestras reivindicaciones"

“La guerra política intoxica nuestras reivindicaciones. Nosotras no queremos saber nada de esta guerra. Esto no tiene que ver con la política, tiene que ver con los pacientes y con nuestra casa, que es el Hospital Universitario de Canarias”. Así se ha pronunciado este viernes Gemma de Lucas, médico especialista del hospital público tinerfeño, sobre sus demandas para estabilizar el empleo en el centro.

Los afectados por la Oferta Pública de Empleo (OPE) se han desmarcado del preaviso de huelga anunciado el pasado miércoles por los sindicatos mayoritarios en el Servicio Canario de Salud (SCS), CCOO, UGT y Cemsatse, que han pedido además el cese de la consejera Teresa Cruz.

En declaraciones a Radio Marca, la otorrinolaringóloga ha remarcado que las demandas del colectivo del HUC son muy concretas: el aumento de plazas en la Oferta Pública de Empleo (OPE) y que los médicos con una interinidad superior a los dos años en el mismo puesto sean incluidos en la convocatoria de 2020.

“El colectivo médico del HUC tiene una gran temporalidad y con esta OPE no se soluciona”, ha aseverado en la misma emisora Montserrat González, neuróloga del centro, en relación con la falta de estabilidad de las plantillas. “Nosotras no pedimos ni más dinero ni menos horas. No tenemos nada que ver con la política. La consejera se ha reunido con nosotras varias veces y es lo único que podemos decir de ella”, ha añadido De Lucas, que ha lamentado que en la convocatoria se oferten tan solo cuatro plazas para el HUC por 15 de La Candelaria.

González ha señalado que la máxima preocupación del colectivo de afectados por la OPE del Hospital Universitario de Canarias es que los pacientes dejen de recibir el nivel de calidad asistencial que en la actualidad está ofreciendo el centro como consecuencia de las carencias de recursos y de las altas tasas de temporalidad en el empleo.

De Lucas ha recordado además que existe legislación sobre el tiempo máximo que un profesional puede permanecer como personal eventual. “En el HUC le dan contratos de eventualidad a una persona que tiene guardias puestas hasta 2025”, ha lamentado.

Su compañera González ha contrapuesto esta situación a la que vivió en Girona, donde se desplazó cuatro meses para ejercer su especialidad. “De entrada, me ofrecieron un contrato indefinido y luego se sacaron plazas. En seis meses me vi dentro de la plantilla fija”, apunta la neuróloga, que denuncia el trasvase de profesionales que se produce en el HUC como consecuencia de las escasas plazas que se sacan a concurso en relación con los profesionales que optan a ella y que trabajan con un contrato temporal en el centro.

“Siempre nos han dicho que los contratos eventuales son los únicos que podían ofrecer. Mi compromiso con la institución es máximo y siempre he dado lo mejor de mí. Se ha ido adoptando una comodidad crónica en la gerencia”, ha señalado la especialista, que asegura desconocer si los inspectores acuden al HUC o “si miran para otra parte”. “A mí nunca me han preguntado qué tipo de contrato tengo”, ha manifestado.

El colectivo no descarta convocar una huelga indefinida, aunque antes piensan agotar la vía negociadora para resolver el problema. De momento, ven “buena voluntad”. Los facultativos han convocado una asamblea para el próximo miércoles con el objetivo de tomar decisiones.