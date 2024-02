El sindicato CSIF exige la retirada de decorado del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en los puestos de la Policía Local

La organización sindical CSIF en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha exigido la retirada inmediata de los anagramas con los que se decoran las casetas que sirven de puestos de vigilancia de la Policía Local durante el Carnaval, ya que se han decorado con recordatorios de programas de televisión, que es el tema de la fiesta.

El sindicato considera que este intento de integrar los puestos de Policía Local con el resto del decorado carnavalero no da lugar cuando se habla de la imagen de una institución como es el Cuerpo de la Policía Local.

“Cuando hablamos de la Policía hablamos de agentes de la autoridad, no de una parte más de la diversión. Los agentes desempeñamos funciones en las fiestas para proteger a la ciudadanía y que puedan disfrutar del evento con seguridad, pero no somos parte de esta. Miramos el Carnaval desde un punto de vista profesional; no se pueden mezclar ambos lados del espejo. Esto atenta a la imagen del Cuerpo y denigra a la institución”, comenta el delegado del sindicato, Jesús Illada.

Desde la organización sindical dicen constatar “el permanente capricho del político de que la Policía sea el amigo del votante, que forme parte de la fiesta y del jolgorio, cuando la realidad es que somos agentes de la autoridad. Si la sociedad te ve como un igual, ese principio se quebranta, con el consiguiente perjuicio al servicio público”.

CSIF considera “chocante” que se sancione a policías “cuando estos denigran la imagen del Cuerpo y sea la propia administración la que lo haga en esta ocasión, haciendo valer el dicho en casa de herrero cuchara de palo”.

Por todo, el sindicato exige la retirada inmediata de dichos anagramas y, así mismo, se depuren responsabilidades en los responsables de los actos que han “denigrado” l imagen del Cuerpo Policial.