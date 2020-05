Detenidos por una estafa de 25.000 euros en la compra de productos de alimentación en Tenerife

La Policía Nacional han detenido en Tenerife a dos hombres de 47 y 49 años de edad como presuntos autores de una estafa de 25.000 euros en la compra de productos de alimentación cometida tras suplantar la identidad comercial de una empresa ubicada en Valencia y dedicada al sector de la logística.



Una nota policial indica que los detenidos, uno de ellos con numerosos antecedentes policiales, realizaron compras en empresas mayoristas de Las Palmas de Gran Canaria y Jaén, sufragando las mismas con pagarés sin fondos.



La investigación, que desembocó en la detención de dos hombres de 47 y 49 años de edad en la isla de Tenerife y la intervención de 2.091 botellas de aceite, continúa abierta y no se descartan más detenciones.



El pasado mes de abril la Policía Nacional recibió la denuncia de un empresario de la capital grancanaria dedicado a la venta mayorista de productos de alimentación y primera necesidad. En la misma, el denunciante afirmó haber recibido un pedido de una empresa con sede en Valencia para el envío de mercancía por valor de 5.195 euros a la isla de Tenerife, realizando el pago a través de pagarés.



Ante sus sospechas decidió ponerse en contacto con el propietario de esta, quien le aseguró que no había realizado ningún tipo de transacción económica con ellos.



Según la nota, se inició entonces una investigación policial que permitió localizar el destino final de la mercancía comprada de forma fraudulenta, tratándose de un almacén ubicado en la localidad de Güímar (Tenerife).



En el registro efectuado en el lugar fue intervenida numerosa documentación notarial y registral, además de un total de 2.091 botellas y garrafas de aceite de oliva virgen extra, que resultaron haber sido compradas de manera igualmente fraudulenta e impagadas.



Durante el mismo fueron identificados dos hombres de 47 y 49 años de edad, uno de ellos con numerosos antecedentes policiales, quienes fueron finalmente detenidos como presuntos autores de los delitos de estafa y usurpación de identidad.



Las gestiones policiales permitieron determinar que los arrestados suplantaron la identidad de un empresario valenciano y aportaban a las empresas mayoristas en las que realizaron compras los datos fiscales de la empresa de este, dedicada a la logística.



El valor total de costo de los productos intervenidos asciende a 25.000 euros y han sido devueltos a sus legítimos propietarios y según la Policía, la venta de dichos productos podría haber reportado unos beneficios superiores.



La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones al respecto.



La intervención policial fue llevada a cabo por agentes de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.