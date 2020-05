La Guardia Civil detecta animales prohibidos en una explotación ganadera de La Orotava

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Compañía del Puerto de la Cruz, a solicitud del Ayuntamiento de La Orotava, ante un posible caso de abandono y maltrato animal y en colaboración con el veterinario titulado del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, realizaron inspección en una explotación ganadera del citado municipio.

En primer lugar observaron a varios equinos que no mostraban síntomas de abandono ni de maltrato animal, encontrándose en aparente buen estado de salud. No obstante, los mismos carecían de identificación individualizada, cartilla sanitaria y de los tratamientos veterinarios obligatorios, además de no disponer la explotación ganadera del correspondiente registro como tal, ni de programa de desinfección, desratización y desinsectación de las instalaciones.

Los agentes del SEPRONA también hallaron en la explotación varios pavos reales (pavo cristatus) y papagayos You-You (papagayo senegalus), los cuales carecían de la documentación obligatoria que ampare su legitima procedencia, ya que estos animales se encuentran incluidos en el Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), por lo que es necesario acreditar su tenencia y legitima procedencia, pudiendo incurrir de lo contrario en una infracción a la Ley 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

Durante la inspección, los agentes también encuentran en la explotación cinco cerdos vietnamitas (Sus scrofa domesticus), un macho y cuatro hembras, estando estas especies catalogadas como exóticas invasoras para la región de Canarias y por ello prohibida su introducción, mantenimiento, cría, transporte, comercialización, utilización, intercambio, reproducción, cultivo o liberación en el medio natural.

Conforme a los hechos expuestos anteriormente, los agentes del SEPRONA informan a los dueños de los animales de las infracciones que pudieran estar cometiendo, las cuales han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes.