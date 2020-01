Las autoridades investigan el escalofriante vídeo difundido en redes de una niña caminando sola por una cornisa en Tenerife

La Policía Local del municipio de Adeje, en el sur de Tenerife, ha trasladado este miércoles al juzgado de guardia un informe realizado a raíz de la difusión en redes sociales del video de una niña pequeña caminando despreocupada por la cornisa de un edificio de apartamentos en Playa Paraíso.



Fuentes del Ayuntamiento de Adeje han informado de que se ha dado traslado del informe policial al juzgado por si la autoridad judicial estima que deben practicarse más diligencias sobre este video, que fue grabado el sábado por la tarde y empezó a circular en las redes a partir del domingo.



En el video, una niña pequeña camina por la cornisa ignorante del peligro que supone para ella, al carecer de protección en caso de caída.



Aunque el video se grabó el sábado por la tarde, no fue hasta el domingo por la tarde cuando la Policía Local recibió una notificación de esta incidencia por parte de representantes de la comunidad de propietarios del edificio, cuando el video ya se estaba difundiendo en las redes sociales.



Los agentes se han entrevistado con los padres de la niña, residentes en el edificio, y han tomado declaración a los responsables de la comunidad.



El contenido del informe se ha trasladado al juzgado por tratarse de una menor de edad, sin que de momento se haya estimado la necesidad de realizar más actuaciones.



Al parecer, las imágenes fueron tomadas por unos turistas británicos que no están localizados ni identificados y empezaron a difundirse en una página web británica para luego convertirse en virales.

This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ