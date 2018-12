La muerte de la mujer hallada en Puerto de la Cruz no tendría origen violento, según la Policía

Las circunstancias que habrían provocado el fallecimiento de la mujer hallada en el mar en Puerto de la Cruz (Tenerife) el pasado martes no tendrían probablemente un origen violento, informó este viernes la Policía Nacional, que, sin embargo, no descarta ninguna hipótesis.



En un comunicado la Policía Nacional indica que las causas del fallecimiento ya han sido determinadas por la autopsia pero las circunstancias que dieron origen al óbito "no habrían sido provocadas por acto violento".



Sigue sin descartarse ninguna hipótesis sobre las circunstancias del fallecimiento del cadáver hallado frente al faro del muelle de Puerto de la Cruz, añade el cuerpo de seguridad, que también recuerda que tampoco ha sido identificado y se continúa a la espera del resultado de la prueba de ADN.



Aunque no ha sido identificado el cuerpo de la mujer, no se descarta que corresponda al de la joven británica Amy Louise Gerard, de 29 años, que fue vista por última vez el pasado 29 de noviembre en un bar de Puerto de la Cruz.