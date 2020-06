Un vehículo averiado sin señalizar causa un accidente en cadena en la TF-5

La avería de un vehículo en la autopista del norte (TF-5) provocó un accidente en cadena, de poca consideración, aunque las consecuencias pudieron ser más graves al no disponer el conductor de la señalizaciones correspondientes de alerta. El hecho se podujo en la tarde del viernes a la altura del Centro Comercial Alcampo, en dirección La Laguna.

Tal y como se observan en las imágenes grabadas por un espectador del incidente el conductor abandonó el vehículo averiado en el segundo carril de la vía sentido ascendente y se dirigió al arcén, entre la intensa circulación del momento, sin portar chaleco reflectante ni ocuparse de señalizar el turismo parado en medio de la autopista.

No transcurre mucho tiempo en el que un vehículo posterior frena de forma brusca y provoca el encontronazo siguiente de otros turismos.

Lo único positivo de lo ocurrido es que no hubo que lamentar desgracias personales, pero no estuvo lejos ocurrir una tragedia por no cumplir con algunas de estas disposiciones reglamentarias sobre seguridad vial.