El Ayuntamiento de Adeje destina más de 14 millones para paliar la crisis económica del coronavirus

El Ayuntamiento de Adeje incorporará 14,6 millones de euros al presupuesto municipal de este año con el objetivo de desarrollar medidas y programas de actuación que ayuden a paliar los efectos que la pandemia por la COVID-19 está provocando en la economía local, especialmente afectada por el cero turístico, según informó la Corporación sureña a través de un comunicado.

Esta inyección financiera se sustentará, según las estimaciones del Ayuntamiento, mediante la flexibilización del presupuesto ordinario y con la utilización del superávit del presupuesto adejero correspondiente a 2019, y que ascendió a unos diez millones de euros.

La utilización de estos recursos será la gran novedad para 2020, apunta el comunicado, ya que se usará el máximo permitido por la ley para emergencia social, unos dos millones de euros, y lo autorizado para gasto en inversiones financieramente sostenibles, otros ocho millones, con los que se pretende reactivar sectores que van a sufrir la crisis de manera más intensa y sacar adelante pequeñas y medias obras que también dinamizarán la economía.

En este sentido, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Adeje espera aprobar este martes, en un pleno extraordinario, un documento económico que fija las bases de estas nuevas actuaciones de cara a la nueva situación tras la crisis del coronavirus, donde se contempla un reajuste de los ingresos, la flexibilidad en el pago de impuestos a personas y familias con dificultades, el recorte de algunas tasas -como la de basura- y el uso del superávit de 2019.

“Estamos ante un presupuesto absolutamente flexible, no puede ser de otra manera: nos tememos que, tanto las necesidades en materia de gastos como la realidad de los ingresos, cambien de aquí a diciembre en función de los acontecimientos que marque la pandemia”, afirma José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje. No obstante, el regidor y su equipo económico, con el concejal del área al frente, Epifanio Díaz consideran que, en principio, no peligran los servicios esenciales municipales que se prestan regularmente.

El turismo, como motor económico del municipio, actuará como pilar en la recuperación, según la Corporación local, y en torno a él se ejecutarán actuaciones que tienen que ver con el apoyo al empleo, a las empresas del sector, la mejora de la formación y la empleabilidad o el desarrollo de la transición digital e inteligente del destino. Además, se irá de la mano con otras administraciones en todo lo que tiene que ver con la promoción turística.El área de Turismo incrementará su presupuesto un 3,8% y dispondrá de 1,3 millones de euros.

Más de la mitad de los 90,5 millones de euros del presupuesto de Adeje se destina al mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua, depuración, limpieza de calles y recogida de residuos, alumbrado público, tráfico, seguridad o la propia administración municipal.

A partir de esos gastos, y otros de carácter ordinario que se centran en la atención a las personas, se han construido unas cuentas con cinco ejes de actuación: la emergencia social, los programas para el empleo y la empleabilidad, el apoyo a la actividad económica a través de pymes y autónomos, evitar las brechas sociales en materias como la educación y el apoyo a colectivos sensibles de jóvenes y de mayores.

Montante de las partidas

Bajo esa premisa, las partidas que más crecen son las que tienen que ver con el fomento del empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo, la formación para la empleabilidad y el apoyo a las pymes y los autónomos, donde se utilizarán 3,6 millones de euros, un 270% más que en el año 2019. En esta área se ampliarán las ayudas que ponen en liza otras administraciones y programas de actuación con los que se pretende llegar a crear 400 puestos de trabajo durante los próximos 11 meses, además de evitar la destrucción de casi la misma cifra en empleos ya existentes, con ayudas directas a empresas y autónomos en apuros.

Desde el área de Educación se destinarán 1,4 millones de euros para programas de formación (un 51% más que en 2019), con un alza del 260% en las ayudas directas para material escolar, un 100% las ayudas al transporte escolar y universitario y un 22% a los centros educativos para el fomento de otras actividades (tarjetas de conexión a internet y reparto de dispositivos, entre otras acciones).

En materia cultural, el Ayuntamiento reforzará las actividades en los centros culturales y la promoción. Las fiestas no se han suspendido, de momento, aunque en función de cómo evolucione la pandemia y sus consecuencias esto podría ocurrir. La Corporación tilda las fiestas de los barrios como un "salvavidas económico" para muchas pequeñas empresas familiares que se verían asfixiadas si no se celebran. Si finalmente fueran suspendidas, las correspondientes subvenciones municipales pasarían a engrosar el gasto de áreas de atención social o educación.

Otro eje es la emergencia social, cuyo presupuesto se aumenta en un 35%, incluyendo la asistencia social primaria y la atención a mayores. En la Concejalía de Bienestar Social también es importante el aumento de la plantilla de profesionales, pasando de 7 a 14 trabajadores sociales y aumentando en tres personas la plantilla de asistencia domiciliaria.

En el área de Salud crecerá la inversión en un 3% en lo tocante a salubridad y consumo (para intensificar los controles sanitarios con respecto a la propagación del virus), incrementando también la inspección del agua de abasto, así como de las playas y la limpieza y desinfección de depósitos y aljibes, aumentando también la vigilancia de las instalaciones municipales de riesgo y el control animal.

Municipio verde y saludable

En otro campo de actuación, el Ayuntamiento de Adeje quiere aprovechar los ocho millones de euros del superávit en inversiones financieramente sostenibles para desarrollar pequeñas y medianas infraestructuras, obras de mejora de espacios y proyectos que sirvan para reactivar la economía, evitar la destrucción de empresas de proximidad y la recuperación de empleo. Se trata de la finalización de una fase del Parque Central, paseos, parques, pequeñas instalaciones, nuevas zonas peatonales o la remodelación del teatro de Adeje, trabajos que se llevarán a cabo desde el Área de Obras y Servicios que contará con el fondo del superávit más otra partida del gasto corriente.