Malos olores, insectos y hasta ratas por un vertido de aguas fecales en el municipio de Granadilla

El PSOE del municipio de Granadilla, en el sur de Tenerife, se ha hecho eco de la alarma vecinal ocasionada por un vertido de aguas residuales proveniente de la canalización del barranco Cha Joaquina, en el barrio de San Isidro, una obra recepcionada hace pocos meses por el Ayuntamiento de Granadilla, según se asegura en una nota remitida a los medios por el citado partido.

Desde hace semanas, los vecinos que viven en esa zona sufren los malos olores y la presencia de insectos y ratas, que "han aparecido como consecuencia de un río de aguas fecales que puede apreciarse a simple vista".

Según manifiesta la concejala socialista Carmen Dolores Rodríguez de Vera, "los vecinos se han dirigido al Ayuntamiento en numerosas ocasiones para denunciar ese vertido. Sin embargo, transcurridas varias semanas, siguen sin tener noticias de cuándo se van a tomar medidas al respecto, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo para la salud de los habitantes de la zona y las dificultades para hacer una vida normal ante esas molestias".

Tras contactar con técnicos del Consejo Insular de Aguas, los socialistas han podido saber que "en el interior de la canalización hay un gran charco de aguas fecales de más de veinticinco centímetros de profundidad y que el acceso es imposible teniendo en cuenta la presencia de gases altamente tóxicos".

La edil indica que "no entendemos cómo se están vertiendo aguas fecales por esa canalización, pues solo está prevista para aguas pluviales y el saneamiento no debería estar conectado a esa red. Sin embargo, observamos con preocupación cómo el Gobierno local mira para otro lado y no toma decisiones, de la misma manera que ocurrió hace algunas semanas en el núcleo de El Médano" con el cierre de su playa principal, entre otros puntos de vertidos ilegales al mar en los últimos meses.

Los socialistas han solicitado al Gobierno municipal que se adopten las medidas necesarias tendentes a conocer el origen del nuevo vertido de fecales, así como a solucionar ese problema, que ocasiona graves molestias a los vecinos de la zona, se afirma en el comunicado de prensa.