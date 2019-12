El colectivo Canarias en Movimiento pide el freno a la construcción de cuatro hoteles en Tenerife

La organización Canarias en Movimiento ha pedido al consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, que el Gobierno regional impida la construcción de cuatro hoteles en el municipio tinerfeño de Arico, porque asegura que es un atentado al territorio.



En un comunicado hecho público este viernes, Canarias en Movimiento muestra su disconformidad con el consejero porque en el pleno del Parlamento regional José Antonio Valbuena dijo que su departamento no tiene un pronunciamiento oficial sobre la construcción de esos hoteles.



José Antonio Valbuena indicó que su departamento tramita la suspensión de las normas subsidiarias de Arico a petición del Cabildo de Tenerife, y agregó que hasta que no se resuelva ese trámite el gobierno regional no tendrá un pronunciamiento.



Esa respuesta no satisface a Canarias en Movimiento, organización que señala que es competencia del Gobierno regional "evitar este nuevo atentado al paisaje de la isla de Tenerife".



Asegura este movimiento que el proyecto es incompatible con la declaración de emergencia climática en Canarias y la Ley Canaria de Cambio Climático, "ya que es un nuevo atentado a la biodiversidad al paisaje de Tenerife y una hipoteca para el futuro de las nuevas generaciones".



Canarias en Movimiento, que se define como una agrupación de izquierdas, señala que el deterioro del territorio y la masificación del litoral con la creación de esa ciudad turística con 3.000 plazas son incompatibles con la futura Ley Canaria de Cambio Climático que promueve el Gobierno de Canarias.



En relación a la suspensión de la normas subsidiarias de Arico a petición del Cabildo de Tenerife, instan a José Antonio Valbuena a que se coordine con el presidente de la corporación insular. Pedro Martin, ambos del PSOE, para que suspendan el proyecto, al entender que ambos dirigentes tienen la misma política territorial en defensa de la isla y lucha contra el cambio climático.