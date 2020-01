Activa el código PUK

La propuesta del conocido pin parental, que no es otra cosa que el ‘veto ideológico’ de determinados temas en los colegios públicos por parte de la extrema derecha para que los niños y las niñas no sean educados en igualdad, ha ocupado el discurso mediático toda la semana. Así que lo conveniente es activar el código PUK con urgencia.

Tanto el dirigente de VOX como el del Partido Popular, Pablo Casado, se han posicionado a favor de la medida que quiere tomar la extrema derecha en Murcia. En Canarias el Partido Socialista se ha posicionado en contra del ‘veto’, algo lógico teniendo en cuenta que la ministra Celaá le ha dado un mes al Ejecutivo murciano para dar marcha atrás. La ministra ha enviado un requerimiento por considerarla una medida contraria a la legalidad, ya que considera que las medidas propuestas por la extrema derecha son contrarias a la Constitución Española y a diferentes tratados internacionales.

En Tenerife, el que fue concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Carlos Acha, se manifestó en Twitter a favor del pin: “Los hijos no son del Estado. Por lo menos en los Estados democráticos sociales y de derecho; en los comunistas se suele intentar eliminar a la familia como referencia para el individuo”. Y es que, lo que se cuestiona con el ‘veto ideológico’ es uno de los pilares básicos de la derecha y la extrema derecha, pero también del fascismo, se cuestiona el concepto de ‘familia tradicional’. La posibilidad de que dentro de la escuela pública se eduque a los niños y las niñas en valores como la igualdad de género o el respeto a los colectivos LGTBI asusta a aquellos que siguen pensando que ‘la familia’ está compuesta por el ideal que promovía la Iglesia Católica y el Franquismo. Y esta idea la esconden bajo el argumento de la libertad.

Así le increpó Santiago Abascal a Pablo Iglesias, también por Twitter, “No Pablo. A los tuyos los educas tú. A los míos yo. Y los conocimientos se la darán los profesores de la escuela pública o de la que elijamos los padres, que a eso también tenemos derecho. Lo que es seguro es que a los míos no vas a educarlos tú ni los de tu secta comunista”. Si no rascas mucho parece una idea lógica, en 2020 nadie se opone a la libertad de elección. Abascal se olvida del derecho a la educación, que no solo está reflejado en la Constitución sino, que también lo contempla la Organización de Las Naciones Unidas que habla de “principio de igualdad y no discriminación” para las minorías étnicas, nacionales, personas con discapacidad, migrantes, mujeres o el colectivo LGTBI. Aunque los medios no debemos dejar que la extrema derecha marque la agenda setting no podemos olvidar que el único camino ético que se puede tomar ante el veto ideológico es el antifascismo, porque si hacemos otra cosa olvidamos el fin principal del periodismo.