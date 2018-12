El Bigotes: ‘What is love’

"Ningún empresario ha pagado al PP por amor a las dos gaviotas, sino porque ha recibido algo", esto fue lo que Álvaro Pérez, conocido en toda España como el Bigotes, le dijo al juez que investiga la financiación irregular del Partido Popular. No es amor, dicho de otro modo, es interés político-empresarial.

El diario Público contaba esta semana que el Bigotes le explicó al magistrado encargado del caso, José de la Mata, que Francisco Correa, conocido porque fue a la boda de la hija de Aznar, había organizado una trama dentro del partido para adjudicar obra pública y cobrar comisiones ilegales a los empresarios. Es decir, corrupción en estado puro. Un intercambio de poder, política y dinero.

Lo que ha dicho el Bigotes, aunque pueda parecer algo obvio, sin relevancia, y que cualquier hijo de vecino puede imaginar que ha estado ocurriendo en las cloacas del Estado desde los años 90 hasta prácticamente la actualidad, no lo es. El Bigotes ha constatado delante de un juez que entre el partido y los empresarios vinculados al PP no hay amor como en la canción de Haddaway.

Queda por descubrir y condenar, lo tendrá que hacer la justicia, qué tipo de relaciones se establecían entre esos empresarios y la cúpula del Partido Popular, esa cúpula que vive traicionándose entre sí y advirtiendo que va a tirar de la manta. Ya saben, ese juego en el que lleva años inmerso Luis Bárcenas, el extesorero del PP, también conocido como Luis, el cabrón.

2013. Ambrosio Jiménez en una entrevista a La Opinión de Tenerife: "Yo le he dado dinero a los partidos como un detalle". Al leer la frase de el Bigotes es inevitable recordar esta entrevista del empresario canario. "Creo que todos los empresarios le damos dinero a los partidos y se lo damos legalmente", continuaba. "No he recibido ningún contrato porque nunca he recibido obras del Estado ni tampoco en Canarias del Gobierno ni del ayuntamiento".

Casualmente, las donaciones se hicieron en época electoral, en los años 2008 y 2011. Jiménez no fue el único empresario que estuvo vinculado a las donaciones al Partido Popular. Contaba La Marea hace unos años que el 50% de las compañías que hicieron donaciones de forma legal al Partido Popular eran canarias, a pesar de que algunas se encontraban en una situación económica complicada.