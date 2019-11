La Bilirrubina, capítulo II

Podemos- IU en Santa Cruz ha puesto esta semana una denuncia en Fiscalía por el bautizado ‘caso Juan Luis Guerra’, Ramón Trujillo pide que se investiguen si los hechos narrados pueden ser constitutivos de posibles delitos de prevaricación y malversación. Hace dos semanas, Trujillo expresó su intencionalidad de llevar el tema a los juzgados y ha cumplido con su promesa, mientras, en Coalición Canaria no se han vuelto a pronunciar sobre el tema.

La denuncia aborda dos de las principales dudas que genera el caso, quién tenía “la exclusividad” a la hora de representar a Juan Luis Guerra y cuál fue la cantidad económica que gastó el Ayuntamiento de Santa Cruz para contratar al cantante. Surgen dudas sobre cómo es posible que entre el 5 y el 8 de febrero, según explica el denunciante, “la exclusividad” para representar a Juan Luis Guerra pase de Alfredo Moré a Radio Club Canarias, admitiendo el primero que tenía representación “exclusiva artística” de Juan Luis Guerra y el grupo Orishas desde el día 5 de febrero. “si el 5 de febrero tenía la representación en exclusiva Moré, el 6 no la podía tener Radio Club Canarias, ni tiene explicación alguna que el 8 se proponga por el Gerente del Organismo Autónomo de Fiestas contratar a los artistas a través de More, como si el Pliego de Prescripciones Técnicas que se redactó para regir la contratación a través de Radio Club Canarias, S.A dos días antes, no hubiera existido”, se señala en la denuncia.

“Money, money, money”

Sobre la cuantía económica que desembolsó la ciudadanía de Santa Cruz por la actuación del cantante de la ‘Bilirrubina’ se plantea que la cifra que se encuentra presente la documentación no concuerda, y es que, en el pliego técnico se habla de 339.021 euros y en el de las cláusulas administrativas de 427.837 euros. Dicho de otro modo, hay 88.816 euros que no cuadran.

En la denuncia se señala que, “que el primer pago por importe de 250.597,16 €, se debía hacer previa firma del contrato y a la presentación de factura por los gastos de vuelos internacionales, seguro de viajes visados y agente de gestión de visados, alojamiento de los artistas, de su personal, material de los artistas, viáticos”. Además, se señala que el Ayuntamiento adelantó este dinero sin que quedará acreditada la solvencia económica de Moré.

Es muy posible, que a medida que vayan saliendo informaciones sobre el ‘caso Juan Luis Guerra’ veas como se pasa del “se trata de un error humano” a aquello de ‘llevan la política a los juzgados’. Esto nos debe servir, también, para replantearnos cuál es el nivel de transparencia que debemos exigir cuando un organismo público destina altas cantidades de dinero para traer a grandes cantantes en actos del Carnaval. Quizás, haya llegado el momento de abrir esa caja de Pandora que es el Carnaval. Supondría un ejercicio de autocrítica, transparencia y honestidad por parte de quienes ejercen la política abrir temas que son sensibles para la ciudadanía, pero que sin duda, merecen un mayor escrutinio.