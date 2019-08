C+M+Co+I+Dp-Da=D

C: Comodidad. Procede del latín “comoditas”, refiriéndose a la calidad de cómodo, formada por “con”, que indica unión y por “modus”, que significa modo. En este sentido se alude a una serie de circunstancias que hace que nos sintamos en un entorno confortable y placentero, no tanto desde la perspectiva de la abundancia, sino desde la óptica del descanso (tanto físico como mental), del relax, de la falta de buscarse preocupaciones, haciendo, aparentemente, más agradable la mera existencia. También se le conoce como la acepción de no realizar esfuerzos.

M: Miedo. Es una emoción. Una emoción amarga, pese a que, en dosis prudentes, nos sirve para poder llevar a cabo la reacción necesaria en caso de una situación desconocida. No obstante, puede llegar a atenazar, y lo que se convertía en una posible oportunidad, se transforma en un abismo infranqueable. Afecta al cuerpo como una vivencia opresiva, al igual que a la conciencia, porque te hace ver la vida como un lugar lleno de amenazas.

Co: Cobardía. Es una actitud que va de la mano del miedo y del conformismo, mostrándose como una estrategia adaptativa. Dícese de aquel comportamiento en donde, debiendo actuar, no se hace nada. Se da en aquellos casos en donde se intenta no sentir para no sufrir.

I: Ingreso. Es la riqueza generada que se obtiene como parte de una actuación. En economía, suele formalizarse como el resultante de la multiplicación entre el precio y la producción, aunque no hay que caer en la tentación de confundir valor con precio. Para poderlos valorar, deben ser fiables, debiendo tener cuidado en situaciones que creemos que son positivas cuando realmente esconden entornos perjudiciales. Por ello, como principal característica es que deben ser cuantificables y fiables.

Dp: Daño propio. Procede del latín “damnum”, que significa dolor. También perjuicio. Es el menoscabo de los sentimientos. Se da cuando se recibe una fuerza y te genera una afección negativa. Existen varios tipos: físico, moral, legal, doloso o culposo. Por lo general, un daño puede ser reparado, sea por obligación de resarcimiento o por el compromiso moral de hacerlo.

Da: Daño ajeno. Véase “Daño propio” pero afectando a terceras personas.

D: Decisión. Es una respuesta con voluntad con la que se resuelve un conflicto. Es cuando se determina el destino de una situación. Se decide para comenzar un camino o para acabarlo. Siempre es necesaria una supervisión continua y constante con la finalidad de tener una noción compleja del resultado, evitando dañar a la conclusión. Es un proceso mental en donde se evalúan las condiciones y las características de un acontecer, para finalmente optar entre una serie de alternativas, tras un escrupuloso análisis de la información. No obstante, no necesariamente da como resultado una buena decisión. También existen las meteduras de pata.