Carnaval con Manny Manuel

Hace un par de semanas tuvo lugar un desagradable incidente que puso en alerta a los usuarios de las redes sociales aficionados a realizar memes oportunistas y no es otra cosa que la caída en plancha de un ídolo de masas como es Manny Manuel.

Todos asistimos atónitos al momento en que la concejala del Carnaval de Las Palmas le dijo al portorriqueño de los hoyuelos sonrientes que saliera "pa' fuera, pa' la calle", dado su más que evidente estado de embriaguez, no se sabía bien si de ron o de alguna sustancia estupefaciente. El hecho es que el muchacho no tenía idea de dónde estaba, ni de lo que hacía allí y el público, que había ido al recinto para escuchar al más grande de los merengueros, le dio la espalda, lo insultó, lo abucheó y lo acusó sin clemencia de burlarse de nuestro carnaval.

Quizás era obvio que la culpa de que Manny Manuel estuviera en el escenario no era suya, pues en torno a un artista de este calibre debe de haber montones de personas lucrándose de su trabajo como para cometer tamaña torpeza. Pues bien fuera por capricho y excentricidad suya o por irresponsabilidad de quienes debieron velar celosamente por su imagen, el hecho es que salió a escena para no entonar ni media estrofa... ¡Pero qué necesidad!

Reconozco que en un principio mis reacciones fueron de asombro, de total perplejidad y que compartí algún que otro meme cruel que vi por el Facebook, todo hay que decirlo. Pero también es cierto que no tardé en recapacitar, porque una no es de piedra y no puede ser que un error (que más que una bajona circunstancial del artista parecía un estado de enfermedad habitual, pues el aspecto que presentaba el artista era de bastante deterioro arreglado a lo que estamos acostumbrados) dé al traste con una carrera artística de tanto éxito. Así que me puse a escuchar de nuevo sus canciones y a redescubrirlo. Y es verdad que siempre estuvo ahí desde que mi afición a bailar existe y cierto es que aquí miles de seguidores hemos desgastado adoquines, cemento y baldosas de las plazas canarias al son de sus canciones...

Pero si hacemos una simple búsqueda en Google sobre la trayectoria de este artista en torno al consumo de sustancias insanas veremos que esta no ha sido sino una nueva recaída y que si pone empeño, como parece que es su intención a la vista de nuevos vídeos que circulan por internet, no tardará en recuperar su figura y su buen hacer para encumbrarse en lo más alto. Una mancha en el expediente no tiene por qué ser sino una razón más, un trampolín, para empoderarse y superar los malos momentos.

Ha habido artistas que antes pasaron por períodos penosos y que, pasado un tiempo prudencial y superados los baches, regresaron como figuras legendarias, poniendo de este modo un broche de oro al final a sus carreras. Chavela Vargas estuvo casi veinte años en el anonimato y Joe Cocker regresó después de otros tantos que estuvo en compañía del alcohol y los estupefacientes. Otros artistas como Charlie Sheen, Mel Gibson, Kate Moss, Britney Spears, Elvis Crespo, Lindsay Lohan, Paris Hilton, Gérard Depardieu, Maradona, Macaulay Culkin y Robbie Williams aparecen y recaen con cierta asiduidad que no sabemos si algún día no nos sorprenderán con malas noticias, como sí lo hicieron Kurt Cobain, Jim Morrison, Elvis Presley, Ami Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Whitney Houston o Michael Hutchence.

Todo está en reconocerle a Manny Manuel su trayectoria plagada de éxitos y causante de muchos de nuestros buenos momentos y que él se sienta seguro de poder tirar del apoyo de la gente que confía en su intención de recuperarse. Aunque no sé yo hasta que punto serán buenas ciertas actitudes buitre como la de la alcaldesa de Güímar, al parecer aburrida de la seriedad que se requiere en política y amante del morbo y del espectáculo tipo Sálvame, a la que le ha dado por ser como san Judas Tadeo y contratarlo para actuar en su carnaval. Esperemos que esta nueva excentricidad de la de Güímar no contribuya a hacer de la situación un carnaval y Manny Manuel recupere poco a poco su imagen.