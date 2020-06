Carta abierta del Presidente del Comité de Empresa del IASS

Me avergüenzo de mi consejera. Nunca me había pasado.

Desde hace más de 15 años he tenido muchos enfrentamientos y formulado denuncias contra los Consejeros de Acción Social del Cabildo o sus representantes en el IASS, por discrepancias con sus actuaciones o la gestión del Instituto.

Principalmente con Cristina Valido (CC), Aurelio Abreu (PSOE) y Juana Reyes (CC). No estoy, ni he estado afiliado a ningún partido político, aunque tengo amigos en todos. Y en todos he encontrado personas sensatas y respetables.

Pero como abogado en ejercicio y como empleado público durante casi 30 años no había encontrado una persona como la actual consejera del Cabildo Insular, como la que desgraciadamente preside IASS en estos momentos: doña Mariam Franquet (PSOE).

No se trata de que se invente títulos académicos que no posee, o de que carezca formación reglada. Tampoco de que mantenga el Hospital Febles Campos del IASS en unas condiciones deplorables, o a las usuarias de la Casa de Acogida de Mujeres del Organismo hacinadas como si estuvieran en una celda de cárcel.

Lo que no puedo es ver sufrir a buenas personas a causa de las actuaciones de una consejera, donde el desconocimiento y la soberbia se han unido para engendrar una política que carece de escrúpulos y que tiene grandes dotes para la simulación.

Una persona así causa mucho daño a la sociedad.

Llevados por ella el Grupo PSOE del Cabildo, con el silencio cómplice del partido Ciudadanos y Podemos, que incluso se niega a recibir a los trabajadores, han cerrado el Programa Ansina. Todo ello a pesar de aprobaron un acuerdo hace pocos meses en el Pleno del Cabildo para mantener este programa para mayores.

La consejera del Cabildo ha mandado a los trabajadores de Ansina de permiso retribuido a su casa, mientras negocia un ERE para despedirlos a todos, porque según dice son poco profesionales (y lo dice ella que no ha estudiado nada) y que atienden a pocas personas.

Pero este programa se defiende solo, porque tiene numerosas menciones y condecoraciones de entidades y colegios profesionales, incluso la medalla de oro del Gobierno de Canarias. Ha atendido a decenas de miles de personas a lo largo de estos años, es por ello que más de doscientas asociaciones y club de mayores de la isla han firmado una carta de apoyo al mismo y sus trabajadores.

Puedo entender que este programa se cambie de nombre, o que se complementen sus líneas de actuación, pero despedir a 60 trabajadores, dejando en estos momentos a esas familias en la calle, mientras al mismo tiempo la consejera de forma improvisada manda vídeos propagandísticos garantizando a las asociaciones de mayores que van a contratar a otros trabajadores para hacer las mismas actividades. Me da mucha vergüenza ajena.

Se ha obstinado por capricho personal en destruir este programa, mientras tiene abandonados los servicios sociales de la Isla, así como a las asociaciones y ONG que nos ayudan en la atención a las personas más necesitadas de la Isla, que no reciben las subvenciones que les corresponden para atender las necesidades básicas de enfermos, menores, discapacitados o mujer.

No entiendo como el Presidente del Cabildo Insular colabora con este deterioro del PSOE en la Isla de Tenerife.