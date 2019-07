Enroscarse o morir, eso debieron pensar en Coalición Canaria durante el pleno del Cabildo de Tenerife. El pleno de debate sobre la moción de censura contra Carlos Alonso comenzó con Alberto Bernabé (CC) señalando la posible incompatibilidad como cargo público del consejero de Sí Podemos José David Carballo, uno de los firmantes de la moción. La supuesta incompatibilidad de Carballo provocó que CC se enroscara en la solicitud de un "informe escrito" para valorar la validez de la presentación de la moción. Toda estrategia era bienvenida para evitar lo que estaba cantado.

A partir de la intervención de Bernabé, Coalición entró en un bucle del que ni siquiera el secretario del pleno consiguió sacarlos. Y es que la ausencia del nacionalista José Manuel Pitti provocó que en la mesa de presidencia se encontrara Juana María Reyes, que decidió darle más veracidad a "las dudas" planteadas por Alberto Bernabé (de su mismo partido), que realizó una intervención con argumentario jurídico en mano, que al criterio del secretario del pleno.

En más de tres ocasiones reiteró la nacionalista que se le planteaban "dudas" respecto a la incompatibilidad expuesta por Bernabé, a pesar de que tanto el PSOE como Sí Podemos manifestaron que el secretario les había hecho llegar un informe en el que se señalaba que no había ninguna razón para que no se produjera la votación.

Hubo un punto hasta en el que Reyes se enfadó y le recriminó a los socialistas que ella no era jurista pero sabía distinguir "un certificado de un informe". La cara del secretario del pleno fue épica cuando, tras señalar que no había "ninguna razón para no presentar la moción", Juana María Reyes vuelve a insistir en que se le haga llegar un "informe escrito" realizando una valoración.

Los nacionalistas necesitaron un receso de 30 minutos para asumir que iban a perder el Cabildo de Tenerife. Así, a las 14.00 de un miércoles, una vez despejadas las "dudas", se inició la ronda de intervención que dio paso a la votación. Una ronda en la que hubo de todo. Lope Afonso habló de "traición" y "transfuguismo", Carlos Alonso recitó un poema y Alberto Bernabé le espetó a Ciudadanos: "A los de la regeneración democrática les ha movido la inquina, la sinrazón y la traición".

Con traición o sin ella, Coalición Canaria tendrá que enfrentarse a estar en la oposición durante un tiempo considerable.