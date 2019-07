Sortear el miedo

La vinculación de algunos periodistas con el poder es un hecho noticioso. Es noticia que Santiago Negrín cobré más de 40.000 euros anuales como “ayudante de la Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación”, es noticia porque Negrín no es un periodista precario que se paseaba por el lugar adecuado en el momento preciso, Negrín es el exdirector de la Radio Televisión Pública Canaria. Nada más y nada menos. ¿Cuánto tiempo pasó desde la salida de Santiago Negrín de la RTVC hasta ocupar el puesto de asesor de comunicación en la Consejería de Educación?

Canarias7 sacaba hace unos días una información que ha dejado un poco turbio el ambiente. Titulaba: “El Gobierno de Clavijo enchufo a Santiago Negrín en Educación”, a primera vista el titular no sorprende, pues no es una información nueva. Recordemos que en enero de este año el propio Carlos Sosa discutía con Francisco Pomares en un capítulo de La Trinchera en MírameTV sobre la colocación del expresidente del ente público en este puesto. El tema surgió porque Negrín escribió un artículo defendiendo ‘la operación Plasencia’. En su artículo el expresidente de RTVC decía que no le parecía tan grave eso de que el Cabildo Insular de Tenerife le comprara un inmueble al mismísimo Antonio Plasencia, tema a debatir en ese capítulo de La Trinchera. ¡Fíjate tú!

En Canarias se da la paradoja de que somos capaces de aplaudir a periodistas como David Jiménez por escribir sobre las ‘cloacas del periodismo’, pero no salimos de esa tan manida y falsa teoría del “perro no come perro”. Unos no comen por lealtad y otros por miedo. No porque los periodistas canarios sean peores que en el resto de España, sino porque en los sitios pequeños se viven con más intensidad las presiones. “El miedo se ha convertido en uno de nuestros grandes problemas, el miedo en la profesión, el miedo que se instaló después del 11S nos tiene paralizados. Aceptamos un montón de las cosas que nos hacen por miedo. En el periodismo, también, hay miedos, miedos muy legítimos como es el de perder un trabajo...”, esta frase es de una entrevista de Jordi Évole en El País hace unos meses. Brindo porque todavía hay periodistas que son capaces de sortear ese miedo y por la capacidad que tiene la ciudadanía canaria de reconocer la necesidad de que noticias como la de Santiago Negrín sigan ocupando espacios.