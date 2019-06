El artículo que no quieres leer

Cambiar a Echenique por Alberto Rodríguez como secretario de Organización no servirá de nada. Este no es un artículo para hablar de los apodos del diputado de Podemos o de los apodos que se le pueden poner a los diputados del Partido Popular o a los del Partido Socialista. Tampoco es un artículo sobre la necesidad que tenemos en España de romper con el bipartidismo. No es un artículo en que se analice el trabajo que ha venido haciendo en los últimos tiempos Alberto Rodríguez. Es un artículo para explicar por qué el cambio que ha hecho Podemos entre Pablo Echenique y Alberto Rodríguez no va a servir como cambio de imagen.

Abro Telegram, titulares de Público: "Alberto Rodríguez sustituirá a Echenique en la Secretaría de Organización", "Alberto Rodríguez, el diputado volcado en la lucha social al que intentan desacreditar llamándolo 'el Rastas". Resulta que Podemos llevaba dos días discutiendo si Pablo Echenique podía liderar la Comisión de Seguimiento de Pactos y, a la vez, seguir siendo secretario de Organización del partido. Y, por favor, seamos sinceras y sinceros. El problema de Podemos no es la compatibilidad de ambos cargos, el problema es el cambio de caras. ¡Chorprecha!

Después del batacazo de Unidas Podemos en las pasadas elecciones solo hay una cosa clara: los representantes del partido lo están haciendo muy mal. Ventilar los conflictos con Iñigo Errejón y hacer sangre en público de los conflictos internos no ha sido buena idea. No lo fue en el pasado y sigue sin ser buena idea en el presente. Nos lo confirma Ramón Espinar, exsecretario general del partido en Madrid, que sacaba hace unos días un artículo en eldiario.es titulado Las cinco crisis de Podemos: nada grande puede hacerse sin grandeza.

En su artículo, Espinar, pide un Vistalegre III y señala que, mientras otras organizaciones sufren procesos de cambio, en Podemos se han vivido "amputaciones". Nadie les dice que estos detalles contribuyen a degradar la imagen pública de Podemos. Nadie le dijo: "Oye, Espinar, que así no ayudas a iniciar el resurgir de la izquierda en España".

Y, claro, Podemos, que es consciente de su gran crisis, pretende iniciar el cambio sustituyendo a Echenique por Alberto Rodríguez como secretario de Organización. Pero lo cierto es que, aunque Alberto Rodríguez tome el mando y se celebre el Vistalegre III, IV y VIII, nada va a cambiar si en Podemos no empiezan a ser conscientes de que no pueden funcionar como la vieja política. No pueden cambiar unas caras por otras sin hacer cambios profundos, no pueden salir a apuñalarse mutuamente unos a otros en público.