"En las últimas semanas se ha detectado un repunte de las personas que viven en la calle. ¿Ha faltado empatía en el resto de las administraciones?". El alcalde de Santa Cruz responde: "Hay que hablar con los profesionales. Casi el 60% de los indigentes que han estado en la calle en esta Navidad no son de Santa Cruz. Son de otros municipios de toda Canarias, e incluso de la Península. Algunos son enviados por los propios servicios sociales de otros ayuntamientos porque aquí disponen de recursos".

Esto puede interpretarse como una respuesta acertada, pero no lo es. No lo es porque lo que viene a decir Bermúdez de forma muy poco empática es que el problema no es de Santa Cruz. Algo así como "oye, mira, que tienes razón, pero esas personas no son nuestras, son de otro ayuntamiento". Que no vaya a pensar el lector que en Santa Cruz hay pobreza.

La entrevista del pasado lunes en El Día al alcalde de Santa Cruz produce bochorno extremo. Lejos de quedarse contento con la primera perlita, que puede llevar al lector a deducir que el alcalde de Santa Cruz tiene un problemita de aporofobia, el alcalde prosigue.

El periodista le pregunta por el perfil de las personas sin hogar. Una pregunta sencilla, de cajón, de esas que hay que llevar preparadas y que tienen una respuesta fácil de elaborar. Cualquier otra persona habría respondido con datos sobre los altos índices de pobreza, incluso, con propuestas para mejorar los datos de pobreza y exclusión social.

El alcalde decidió optar por esta respuesta: "El CIE de Hoya Fría, al estar en obras el de Las Palmas y cerrado el de Fuerteventura, es el único de Canarias activo, por lo que cualquier inmigrante que llegue a nuestras costas es enviado allí. Y si no se producen de manera ordinarias las deportaciones, a los 60 días esas personas sin papeles se van a la calle. Hemos detectado en la calle un aumento de personas sin papeles, solo con la hoja que les da la Policía, sin oficio ni beneficio".

Le faltó decir que los inmigrantes que duermen en la calle están ahí porque quieren. Qué cruz le ha tocado al Ayuntamiento de Santa Cruz con los que no tienen "oficio ni beneficio", oiga. Es decir, para el alcalde de Santa Cruz, la culpa de que en Canarias haya personas durmiendo en las calles es, primero del resto de ayuntamientos, que, además, parece que están gobernados por entes de partidos contrarios al de Bermúdez, y segundo, de los inmigrantes.

Pero, ojo, no de todos los inmigrantes sin ton ni son; es culpa de los inmigrantes sin papeles que salen del CIE de Tenerife. La culpa es de los inmigrantes pobres. A Coalición Canaria le incomoda la pobreza y la inmigración, un combo que de utilizarse como argumento político para eludir las responsabilidades propias puede resultar muy, pero que muy peligroso.