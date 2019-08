Una semana después de que la jueza de instrucción del juzgado número 4 de La Laguna dictara una providencia reactivando el caso Reparos Coalición Canaria eligió a Fernando Clavijo como senador. Le han dado al exalcalde de La Laguna lo que llevaba buscando desde que se reabrió el caso Grúas: permanecer aforado y que la causa la instruya el Tribunal Supremo. Coalición Canaria ha premiado públicamente a Fernando Clavijo por estar investigado.

Estando a un paso de la apertura de juicio oral en el caso Grúas y a un paso de ser llamado como investigado en el caso Reparos, Fernando Clavijo ya no resulta conveniente en tierras canarias para su partido. Por eso, para que las grúas no molesten y poder estirar el procedimiento como si fuera un chicle, su partido lo ha destinado a Madrid como senador. Le han dado la oportunidad de que no se enfrente a la justicia española como un ciudadano más, ya que al estar al aforado la causa se eleva al Tribunal Supremo.

"No hay asunto ahora mismo más importante para Canarias y su futuro que el desarrollo del REF y el Estatuto, y no hay mejor persona para garantizar, supervisar y luchar por ello que Fernando Clavijo; el principal impulsor de ambos textos", nos decía con mucho sentido del humor José Miguel Barragán. Casi con cierta sorna por salirse con la suya, Barragán nos deja claro que al tratarse de una cuestión interna del partido no hay nada que objetar. Chin pum. No se queda, se va. Mientras, Clavijo ha preferido decirnos que su situación en el caso Grúas no tiene nada que ver con que lo nombren senador: "Mi voluntad era quedarme, pero el partido ha decidido que era más útil en el Senado".

Seguro que Clavijo se ha acordado estos días del pionero canario; es inevitable acordarse del senador con mayor suerte del mundo, el único mortal que es capaz de que le toquen 145 décimos de lotería. Y es que hace neve años Zerolo nos daba la misma noticia: "El Parlamento coloca a Miguel Zerolo en el Senado pese a sus tres imputaciones", titulaba La Provincia.

En ese momento, el que fue alcalde de Santa Cruz estaba investigado por prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho; a pesar de eso, se fue a vivir la vida al Senado, tanto que acuñó una frase mítica; "Ser senador de la Comunidad es una cosa súper cómoda, tranquila, que te permite hacer lo que te salga de la polla". Diez años después del pelotazo de libro, Clavijo se va al Senado investigado por prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.